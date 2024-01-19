Friday, 19 January 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيارات الأردنية تلعب دورا محوريا في تطوير السباقات بالشرق الأوسط

1/19/2024 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - تلعب رياضة السيارات الأردنية دورا محوريا في الشرق الأوسط، وأصبح السائقون الأردنيون يحتلون المراكز الأولى في سباقات تسلق الهضبات، كسباق السعودية، وحققوا مراكز جيدة في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وفي بطولة روتاكس ماكس للكارتنيغ العام الماضي، وساهمت السواعد الأردنية في تطوير رياضة السيارات في دول عربية عدة، من خلال المشاركة في تنظيم السباقات العالمية، التي تقام في السعودية كسباق داكار، ورالي جيمل للسيدات، وبطولة الراليات الصحراوية، وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات.
ويسير" قطار التطوير" بقوة كبيرة من دون توقف في رياضة السيارات، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته رياضة السيارات إداريا وفنياً وتنظيميا.
ولفتت سباقات الدرفت والدفع الرباعي وسباقات السرعة والكارتينغ والبانوراما وتاندوم وجميخانا، انتباه الجماهير، وأدت إلى ازدياد عددهم في السباقات، وأصبحت من السباقات الأكثر اهتماما لدى محبي "عالم المحركات".
ويطمح القائمون على رياضة السيارات، إلى تعزيز قاعدتها الشعبية والجماهيرية، وتنويع المبادرات الخاصة بالرياضة، بما يضمن الارتقاء بالبطولات في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وتوجههم لإقامة سباقات في محافظات الوطن كافة، كما تم وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة العمل لمزيد من النجاحات في رياضة السيارات.
في المقابل، يطمح السائقون إلى توفير الدعم المادي لهم في ظل الظروف المالية الاقتصادية الصعبة.
وفضل عدد كبير من المتسابقين الابتعاد عن البطولات، كبطولة الشرق الأوسط للراليات، والبحث عن سبل بديلة لممارسة رياضة السيارات كالتركيز على المشاركات المحلية، إلا أن عشق رياصة السيارات يجري في دمهم.
وأوضح سائقون خلال حديثهم لـ"الغد"، أهمية توفر الدعم المادي، والتركيز على إعداد جيل من المتسابقين والواعدين، وتوفير الدعم المادي لهم. كما أن إنجازات السائقين تعد محورا أساسيا في توفير الدعم المادي، وتعمل على استقطاب الشركات والمؤسسات لدعمهم ماديا، وأكدوا أن عقلية المستثمرين يجب أن تتغير من أجل مستقبل مشرق لرياضة السيارات.
وقال بطل الراليات سلامة القماز: "حال توفر الدعم المادي يستطيع المتسابق تحسين أدائه في السباقات، رياضة السيارات مكلفة جدا وتعتمد على الدعم المادي، وبتوفره يستطيع المتسابقون شراء إطارات وقطع غيار ذات جودة عالية ونوعية وقود جيدة، وعزوف الشركات والمؤسسات عن الدعم المادي، يشكل عبئا كبيرا على السائقين".
أما بطل الأردن للراليات شادي شعبان، فقد أكد اعتماد رياضة السيارات بالدرجة الأولى على الدعم المادي في البطولات، لافتا إلى أن قلة الدعم المادي تؤثر على تجهيز السيارة في سباقات الرالي، وفي بعض السباقات التي شاركت فيها، كانت سيارتي، غير مجهزة بالشكل المطلوب".
وقال بطل سباقات السرعة مصطفى عطاري:" أتمنى مزيدا من التقدم لجيل الشباب الواعد، الذي يتمتع بمهارات كبيرة في البطولات المحلية والشرق أوسطية والعالمية، وأن يتم النظر إليهم من قبل الجهات الداعمة".

MENAFN19012024000072011014ID1107743826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث