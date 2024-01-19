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فتح الله: اليد الشاطئية سينافس على التأهل لبطولة العالم

1/19/2024 2:32:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين موفق فتح الله أن المنتخب الوطني سيظهر بصورة طيبة ومثالية في البطولة الآسيوية الثالثة التي تقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، وهي التصفيات الرسمية المؤهلة إلى بطولة العالم، والتي تستصيفها مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) المقبل بمشاركة 32 منتخبا موزعين على قارات العالم كافة.
وقال فتح الله "تسير تحضيرات المنتخب الوطني للناشئين وفق برنامج الاعداد الخاص، والذي اشتمل في بداية المشوار على إقامة تجمعات ولقاءات ودية جمعت مراكز الواعدين هدفت للوقوف على المستوى الفني للاعبين، ومن ثم اختيار العناصر الجيدة لضمها لصفوف المنتخب الوطني، وهذا ما حصل، في المرحلة الماضية، فيما نركز حاليا على الجوانب البدنية والفنية ورفع مهارات اللاعبين حسب ما تتطلبه هذه اللعبة، وسنعمل في المرحلة المقبلة التي تسبق انطلاق البطولة الآسيوية على تكثيف التحضيرات وإقامة المعسكرات التدريبية الداخلية، وخوض سلسلة من اللقاءات الودية مع الفرق المحلية".
ولفت فتح الله إلى أن فرصة المنتخب الوطني بالتأهل إلى بطولة العالم قوية نظرا للمستوى الفني الجيد الذي وصل اليه المنتخب حاليا، خصوصا وانه يملك عناصر مميزة، تتدفق حماسا لتقديم العروض القوية في البطولة الآسيوية، والتي تعزز من فرصته بالحصول على إحدى بطاقات التأهل المخصصة لمنطقة آسيا، مؤكدا أن الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة اليد الشاطئية من قبل الاتحاد ولجنة المنتخبات الوطنية سهل كثيرا من البرنامج التدريبي، ومنحنا ثقة كبيرة في تحقيق تطلعات ورغبات عشاق ومحبي اللعبة.
وكان المنتخب الوطني قد حقق إنجازا لافتا وغير مسبوق في النسخة الماضية في البطولة الآسيوية التي جرت في إيران عندما نال المنتخب الوطني المركز الثاني، وتأهل لأول مرة إلى بطولة العالم، التي جرت في اليونان، وفيها حقق المنتخب الوطني نتائج مميزة، حيث فاز على المنتخب الإسباني، وكرر المشهد يتفوق كبير على المنتخب اليوناني صاحب الأرض والجمهور، ليتأهل إلى الدور الثاني، الذي احرج فيه المنتخبات الكبيرة.
وكان الاتحاد الأردني قد طلب استضافة البطولة الآسيوية، وهو ينتظر قرار الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، حيث يعتبر الاتحاد مرشحا قويا لاحتضان هذه البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي.

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