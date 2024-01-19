انطلاق للموت بنسخته التركية.. هؤلاء نجوم المسلسل









وضم العمل بجزئه الأول عدداً كبيراً من النجوم منهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، كارول عبود، وغيرهم؛ وهو من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.











وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير في مواسمه الثلاثة في العالم العربي، ليكون بذلك المسلسل العربي الأوّل بتاريخ الدراما العربية الذي يُحوّل إلى نسخة تركية بنجوم أتراك.

اقرأ أيضاً:

غضب الجمهور يطال مسلسل للموت 2: مشاهد خادشة لا تصلح لرمضان

ماغي بو غصن و دانييلا رحمة بالحجاب في "للموت 3"

حب وانتقام ومواجهات خطرة في "للموت 2"