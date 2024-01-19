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انطلاق للموت بنسخته التركية.. هؤلاء نجوم المسلسل

1/19/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينطلق قريباً جداً عرض مسلسل "للموت" بنسخته التركية، بعنوان "ما قبلك" أو "Senden Once" بالتركي عبر قناة "Canal D"، مع استمرار عملية تصويره حالياً في إسطنبول، والذي يؤدي دور البطولة فيه النجوم الأتراك نيلبري شاهين بدور "سحر"، سينام أونسال بدور "ريم" وألب نيفرو بدور "هادي".




وضم العمل بجزئه الأول عدداً كبيراً من النجوم منهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، كارول عبود، وغيرهم؛ وهو من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.




وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير في مواسمه الثلاثة في العالم العربي، ليكون بذلك المسلسل العربي الأوّل بتاريخ الدراما العربية الذي يُحوّل إلى نسخة تركية بنجوم أتراك.

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