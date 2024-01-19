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متى يكون الاعتناء بالذات أولوية للإنسان وليس رفاهية؟

1/19/2024 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- الاعتناء بالذات ليس أمرا نفعله مرة في العمر ثم نسارع بحذفه من قائمة المهام، بل هو عملية مستمرة وطريقة تفكير تحكم تصرفاتنا وقراراتنا.
وفي الوقت الذي تقرر فيه الخروج للمشي والاستمتاع للموسيقا، أو لمكالمة تسمع فيها صوت شخص تحبه، ستجد الاعتناء بالذات جزءا من تفاصيل حياتك اليومية، ولهذا فمن حق أي شخص أن تكون له مساحته الخاصة التي يستطيع من خلالها الاهتمام بنفسه، وإعادة شحنها ليكون قادرا على الإحساس بالحياة، فعندما نحب أنفسنا ونضعها في قمة أولوياتنا سنستطيع أن نسعد غيرنا ونمنحهم الحب.
لم تكن سهاد (35 عاما) تعي مدى القسوة في تجاهلها لنفسها ونسيانها لحقوقها كإنسانة هي قبل أن تكتشف خطأها في تخليها عن تفاصيل كثيرة من حياتها، كانت تضع رغباتها خارج قائمة الأولويات حتى لا تشعر بأنها أنانية، لكن بعد تعرضها لمواقف حازمة ومفصلية، أيقظت فيها حقيقة أنها تستحق الأفضل وأصبحت ترى الحياة من زاوية أخرى.
تقول "أنا وحدي من أعرف قيمة نفسي ما يراه البعض أنانية، أنا أراه اليوم تقديرا لذاتي"، فتجاربها ومعاركها وخسائرها وانتصاراتها هي من صنعتها، ولذا هي تستحق الأفضل.
ويتفق معها الشاب رامز الذي يرى أن "الحياة بضغوطاتها تثقلنا بالمسؤوليات، لدرجة أننا ننسى أنفسنا ونعيش من أجل أن نحقق رغبات الآخرين أو ننغمس في العمل ليصبح هو كل حياتنا، فتضيع منا لحظات كثيرة من شأنها أن تسعدنا".
يقول "ليس من المنطق أن يكون اهتمامنا بأنفسنا أمرا نلجأ إليه عندما تشقينا الحياة ونشعر بالإنهاك فنقرر وقتها الهروب من كل شيء"، مبينا أنه من المهم أن نفهم ذاتنا جيدا ونتعامل معها على أنها أولوية وأن ننظر إلى احتياجاتنا ورغباتنا بعين الاهتمام، وأن يكون الاعتناء بالذات نمط حياة وليس رفاهية نمارسها عندما نريد.
وتبين خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم "إن لنفسك عليك حقا"، فالاهتمام بالذات وتقديرها حق أساسي يجب أن يمارسه كل شخص في كل وقت وتحت أي ظروف، فكل شخص يجب أن يسعى إلى بناء التوازن في نفسه وحياته من خلال الاهتمام بأفكاره وجسده وصحته ومشاعره وسلوكه، ويسعى دائماً لبناء وتطوير ذاته، هذه هي صفات الإنسان المتحضر الواعي، فلا إنجاز ولا نجاح ولا اهتمام بالآخرين من دون الاهتمام بأنفسنا أولاً.
وتضيف إبراهيم، أن الاهتمام بالنفس ليس رفاهية وليس أنانية، بل هو شيء أساسي لحب الذات واحترامها وتقديرها من أجل بناء الثقة والرؤية الإيجابية للأمور والنظرة الشمولية للحياة، فمن خلال الاهتمام بالذات نستطيع الوصول إلى نقاط القوة في شخصياتنا والعمل عليها وتطويرها، ومعرفة نقاط الضعف والسلبيات ومحاولة حلها وتجاوزها.
وأول خطوة للاهتمام بالنفس وتقدير الذات؛ عدم الاكتراث لتصورات من حولنا عنا، وألا تكون غايتنا في هذه الحياة هي محاولة إرضاء الآخرين على حساب أنفسنا وأحلامنا وطموحاتنا.
الحياة اليوم أكثر تعقيداً ومليئة بالتفاصيل، وفي خضم الاهتمام بالعمل والدراسة والأسرة ومجاراة العلاقات والواجبات الاجتماعية، يجب أن يكون لدى الشخص الوعي والوقت الكافي للاهتمام بنفسه لتخفيف الضغط والتوتر والتعب الجسدي والنفسي وحتى الفكري، من خلال أخذ وقت للراحة والتمتع بالإجازات والاهتمام بالرياضة وممارسة الهوايات والاهتمام بالصحة وتناول الأكل الصحي والنوم لساعات كافية. كذلك بناء صداقات وعلاقات اجتماعية جيدة والتخلص من العلاقات السلبية والسامة التي تستنزف الوقت والمشاعر، والسعى دائماً لوضع خطة للاهتمام بالنفس والاعتناء الكامل بالذات جسديا واجتماعيا ونفسيا وروحانيا وعاطفيا.
ووفق إبراهيم، تبدأ هذه الخطة بكتابة الأهداف للاهتمام بكل جانب من الجوانب السابقة، والسعي الدائم للبحث عن الممارسات التي توصلنا لتحقيق الأهداف، ومن الممكن أن نستفيد من تجارب الآخرين والنماذج الإيجابية كدافع لتحقيق أهدافنا، ولا يضر إن طلبنا الدعم والنصيحة من الآخرين والمختصين.
ومن الجانب النفسي، ترى الاختصاصية النفسية الدكتورة سلام عاشور، أن العناية الذاتية النفسية هي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للفرد، فهي تشمل الأنشطة التي تساعد الفرد على الشعور بالراحة والرضا والسعادة، وتقلل التوتر والقلق، وتعمل على تحسين التركيز والإنتاجية. فالعناية الذاتية تساعد الفرد على اكتشاف شغفه وتحقيق أهدافه، وبناء علاقات صحية مع الآخرين وتعلم كيفية التعامل مع الضغوط اليومية، وتتنوع طرق ممارسة العناية الذاتية النفسية، ويمكن لكل فرد أن يختار ما يناسبه منها، بحسب عاشور.
ومن أهم هذه الطرق، الاهتمام بالصحة الجسدية؛ حيث ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة النفسية، من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من النوم، وقضاء الوقت مع الأحبة وبناء علاقات صحية معهم.

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