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إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

1/19/2024 2:31:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعلن وزارة الاشغال العامة و الإسكان عن إعادة حركة المرور أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال للسير القادم من عمان والمحطة باتجاه طبربور اعتبارا من صباح يوم غدٍ السبت.
يأتي ذلك عقب انهاء أعمال الصيانة التي نفذتها الوزارة للجسر والتي شملت الخلطات اسفلتية والعناصر الانشائية للجسر بالإضافة الى اعمال السلامة المرورية اللازمة والاشارات الارشادية.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل نحو شهر عن إغلاق الجسر لتنفيذ أعمال الصيانة التي انتهت قبل المددة المحددة بعدة أيام.

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