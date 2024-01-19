إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعلن وزارة الاشغال العامة و الإسكان عن إعادة حركة المرور أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال للسير القادم من عمان والمحطة باتجاه طبربور اعتبارا من صباح يوم غدٍ السبت.
يأتي ذلك عقب انهاء أعمال الصيانة التي نفذتها الوزارة للجسر والتي شملت الخلطات اسفلتية والعناصر الانشائية للجسر بالإضافة الى اعمال السلامة المرورية اللازمة والاشارات الارشادية.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل نحو شهر عن إغلاق الجسر لتنفيذ أعمال الصيانة التي انتهت قبل المددة المحددة بعدة أيام.
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