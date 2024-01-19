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40 ألف حضانة لسد احتياجات الأمهات والطفولة المبكرة

1/19/2024 2:31:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان - تشير تقديرات غير رسمية لخبراء ومتخصصين، إلى الحاجة لوجود 40 ألف حضانة في أرجاء المملكة لتغطية احتياجات الأمهات والطفولة المبكرة، في الوقت الذي كانت قد أعلنت فيه وزارة التنمية الاجتماعية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، تسهيل إجراءات الترخيص لدور الحضانة من خلال تفعيل الخدمة الإلكترونية لطلبات إنشاء الحضانات.
وتضمن إعلان الوزارة، التقدم بطلب إنشاء حضانات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك عملية التجديد للترخيص وفق تعليمات المعدلة لترخيص الحضانات لسنة 2019 وتعليمات ترخيص دور الحضانة المنزلية لسنة 2021.
وفي إحصائية حديثة منشورة لوزارة التنمية الاجتماعية، فقد بلغ عدد الحضانات المسجلة الإجمالي 1122 حضانة، يستفيد منها نحو 35 ألف طفل في المملكة.
بالمقابل، تشير تقديرات غير رسمية تحدث عنها متخصصون في مجال الطفولة المبكرة، إلى أن عدد الحضانات غير المرخصة في المملكة، يقدر بنحو 4500 حضانة، في الوقت الذي تقدر فيه الاحتياجات العامة لهذه المؤسسات، بنحو 40 ألف حضانة لسد احتياجات الأمهات والطفولة المبكرة التي تقدر بين سن الولادة وحتى سن الرابعة و8 أشهر.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، الدكتور محمد المقدادي، إن قطاع الحضانات في المملكة ما يزال بحاجة إلى التوسع بشكل كبير، وهو ما تضمنته محاور الاستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة 2015-2025، التي تركز على الطفولة وتنميتها.
ونوه مقدادي، في هذا السياق، إلى أن أقل من 5 % من فئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة يتمتعون بخدمة الحضانات، وأن هناك حاجة إلى 40 ألف حضانة لاستيعاب الأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأشار، في حديث على هامش ورشة متخصصة للصحفيين بمشاركة "الغد" حول تغطية قضايا الأسرة، إلى أن الحاجة للتوسع في إنشاء الحضانات ضرورة، في الوقت الذي أصبح عدم توفر الحضانات يدفع بالأمهات العاملات لترك أعمالهن أو العزوف عن الانخراط في أي نشاط اقتصادي أو عمل.
وبين المقدادي، أن المجلس عمل جاهدا مع وزارة العمل تبعا للمادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإلزام صاحب العمل بتوفير "مكان مناسب" لأطفال العاملين وعدم ربطها بعدد العاملين، بأن تكون هذه الأماكن "حضانات" وفق نماذج هيكلية ومؤسسية موحدة، مع التركيز على الحضانات المنزلية التي قد تعد الحل "الأسهل والأكثر وصولا والأوفر"، لاعتبارات تتعلق بأن الحضانات الخاصة ذات كلف ورسوم مرتفعة.
وفيما لا يلزم القانون، القطاع العام بإنشاء حضانات في قطاع العمل، وتقتصر هذه الإلزامية على القطاع الخاص، إلا أن المجلس عمل على تقديم هذه النماذج للقطاعين العام والخاص وحتى الحضانات المنزلية من خلال هذه النماذج.
وقال المقدادي إن المجلس أسهم في إنشاء 20 حضانة وفق هذه النماذج، ومن المتوقع أن يكون هناك توسع في الفترات المقبلة، من خلال النماذج الموحدة، لتوحيد "بيئة الحضانات" ومعايير خدمتها، التي سينتفع منها الأطفال، سواء في القطاع العام أو الخاص أو الحضانات المنزلية. ولفت إلى أن هذه النماذج تستند إلى معايير محددة لتنمية الطفولة المبكرة.
من جهتها، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، في تقرير لها نشر على وكالة الأنباء "بترا"، أن مجموع الحضانات المسجلة 1122 حضانة منتشرة في جميع مناطق المملكة؛ حيث تم تسجيل 106 حضانات العام الماضي منها 7 منزلية، و45 مؤسسية، و54 خاصة، وبلغ مجموع المستفيدين من خدمات دور الحضانات 35 ألف طفل وطفلة، كما تم توفير دعم للجمعيات الراغبة بإنشاء حضانات؛ من خلال صرف دعم قيمته 5 آلاف دينار للجمعية الراغبة في إنشاء حضانة، و3 آلاف دينار لتحسين الحضانة القائمة.
وأشارت الوزارة، إلى أن قطاع الحضانات من القطاعات ذات الأهمية، كونها تقدم الرعاية لفئة الأطفال ما قبل المرحلة المدرسية من عمر الولادة ولغاية 4 سنوات وثمانية أشهر، ما يسهم في تشجيع المرأة على العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة.
ونوهت إلى أنه تم العمل استنادًا لنظام ترخيص دور الحضانات رقم 77 لعام 2018 وتعليمات ترخيص دور الحضانات لعام 2019، وحاليا النظام الجديد المعدل قيد الإقرار من ديوان التشريع والرأي، وجاري العمل على وضع التعليمات الخاصة به من خلال لجنة فنية متخصصة.
ويقسم النظام المقترح قيد الإعداد، وفقا لما هو منشور على موقع ديوان التشريع والرأي، الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة إلى مجموعتين بدلا من 3 مجموعات؛ حيث تضم الأولى الفئة العمرية من عمر الولادة إلى عمر السنة الواحدة، والمجموعة الثانية من عمر سنة إلى عمر أربع سنوات وثمانية أشهر، ويشمل الحضانات الخاصة والمنزلية والمشمولة بموجب قانون العمل.
وفصل النظام المقترح لدور الحضانة لسنة 2023، بحسب رصد "الغد"، تصنيف الحضانات لجهات الترخيص المسموح لها بتقديم الطلبات، وفق الفئات الثلاث السابقة، من مؤسسات فردية وشركات وجمعيات وطوائف دينية بالنسبة لدور الحضانات الخاصة، وأصحاب العمل بالنسبة للحضانات بموجب قانون العمل، أو الأفراد الطبيعيين أو الشركات أو المؤسسات بالنسبة للحضانات المنزلية، مع مجموعة اشتراطات منها فصل الأطفال ضمن الفئات العمرية المحددة، مع وضع شروط لمقدمي الرعاية ومديرة الحضانة واشتراطات محددة لكل نوع من الحضانات المنزلية والحضانات الخاصة والحضانات المؤسسية.
ويسمح مشروع النظام المقترح، بحصول الأطفال حتى سن 9 سنوات على خدمة الانتظار خارج أوقات الدوام المدرسي من خلال غرف منفصلة، كما ينص النظام المقترح على"دمج" الأطفال ذوي الإعاقة ما لم يكن الطفل "بحاجة إلى رعاية صحية خاصة".

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