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مسيرتان من قلب عمان تهتفان للصمود الفلسطيني وبسالة المقاومة

1/19/2024 2:31:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - شهدت العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة ، تنظيم مسيرتين حاشدتين بمشاركة فاعليات شعبية وحزبية تنديدا ورفضا للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد، مسيرة حاشدة، نظمتها فاعليات شعبية وحزبية، استنكرت العدوان الغاشم على قطاع غزة، دعا خلالها المشاركون بالضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.
وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة.
وثمن المشاركون في المسيرة مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك، الداعمة والمساندة للأشقاء في غزة والضفة الغربية.
ونظمت الفاعليات الحزبية والشعبية مسيرة احتجاجية حاشدة انطلقت من أمام مسجد عبد الرحمن في منطقة الصويفية دعما لصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ضد العدوان الصهيوني الغاشم الذي دخل شهره الرابع.
وأكد المشاركون في المسيرة التي نظمها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن"، تحت شعار "مئوية الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة"، وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني، واعتزازهم بصمود الغزيين الأسطوري في وجه آلة الحرب الصهيونية، داعين إلى تحرك عربي رسمي وشعبي مؤثر لوقف هذه المجازر البشعة بحق أبناء غزة العزل.
كما أكدوا المشاركون على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة.
وهتف المشاركون، "شعبك أردن متحدين لتحريرك يا فلسطين"، "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة"، ورددوا أيضا هتافات تضامن مع اليمن ضد القصف الأميركي البريطاني، منها: "قالوا اليمن إرهابية كل الأردن يمنية".
كما نددوا بالصمت العالمي إزاء ما يجري من جرائم وانتهاكات في قطاع غزة، مطالبين بوقف العدوان الصهيوني الهمجي على القطاع.
وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الصهيونية، ورفضهم للحرب على القطاع.
واعتبروا أن العدوان لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
وهتف المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالممارسات الصهيونية الهمجية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، مستنكرين الانتهاكات والمجازر المتواصلة في غزة والضفة الغربية واستهدافها المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والتزوح القسري لهم.
وجددوا تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.
ورفعت بالمسيرة لافتات كتب عليها: "إسقاط وادي عربة واجب مقدس"، "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، "الشعب الأردني مع المقاومة"، لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية".
وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لإيقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.
وأكد المشاركون ضرورة وقوف الشعوب العربية والإسلامية مع أبناء قطاع غزة ضد العدوان على المدنيين الأبرياء العزل. كما طالبوا بإلغاء معاهدة "وادي عربة" وجميع الاتفاقيات الاقتصادية مع دولة الاحتلال.
وحيا المشاركون في المسيرة المقاومة الفلسطينية، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالمقاومة الفلسطينية وبعملياتها العسكرية في الأراضي المحتلة.
وأثنى المشاركون على أداء وبسالة كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، والخسائر الكبيرة التي كبدوها لقوات الاحتلال الصهيوني.
كما أكد المشاركون على ضرورة توسيع دائرة مقاطعة السلع والمنتجات الصهيونية والعلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني أو تنتمي إلى دول داعمة للاحتلال.
ورفع المشاركون، أعلام الأردن وفلسطين، مرددين هتافات: "الأردن أرض الأحرار"، " طالعلك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع"، "علي علي الصوت.. المقاونة مش حتموت"، "من عمان الف تحية .. لغزتنا هالابية"، " صوت الثورة زي النار.. غزة يا بلد الاحرار"، " الصواريخ هي الحل.. لازم نطرد هالمحتل".

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