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استشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مدينة خان يونس

1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - استُشهد عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس في قطاع غزة، التي كانت نسفت فيها قوات الاحتلال مربعات سكنية بشكل كامل.
وذكرت مصادر فلسطينية محلية، أن أربعة مواطنين على الأقل ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، فيما ارتقى سبعة شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
كما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، في حين استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.
في سياق منفصل، أفادت مصادر فلسطينية إن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة مستمر لليوم الثامن على التوالي.

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