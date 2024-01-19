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مسؤولة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي

1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف لغزة، والذي أدى إلى "تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين".
ونقلت هيئة الـ "بي بي سي" اليوم الجمعة، عن ألبانيز خلال مؤتمر صحافي في مدريد، اتهامها إسرائيل بارتكاب "العديد من الأفعال غير القانونية إلى حد كبير".
وأضافت الهيئة، أن ألبانيز أوضحت أنه "تم تعطيل معظم المستشفيات وإغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي، في حين أن الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم"، مشيرة إلى أن عدد الأطفال الذين يتم بتر أطرافهم كل يوم أمر صادم، خاصة وأنه خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير".
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أنه خلال أكثر من 100 يوم من القصف العنيف، تم "في الأسبوعين الأولين استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع في مناطق مكتظة جداً، وتزن الواحدة منها ألفي باوند".

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