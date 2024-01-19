Friday, 19 January 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أوستن إلى التحقيق.. طلب سيارة إسعاف دون أضواء أو صوت!

1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن عدم الكشف في الوقت المناسب عن دخوله المستشفى في الآونة الأخيرة، حتى للرئيس جو بايدن.

وكان أوستن في المستشفى يتلقى العلاج من سرطان البروستاتا منذ بداية العام. وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.

وأمضى أسبوعين في المستشفى بسبب مضاعفات جراحة سرطان البروستاتا التي خضع لها في 22 ديسمبر كانون الأول الماضي، وتم التكتم على الجراحة أيضا في البداية. وخرج يوم الاثنين من المستشفى إلى منزله في فرجينيا.

وكتب النائب مايك روجرز في رسالة إلى أوستن يوم الخميس "ينبغي أن يفهم الكونجرس ما حدث ويعرف من اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان الوزير".

MENAFN19012024000072011014ID1107743814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث