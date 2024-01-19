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ارتقاء 8 شبان بمخيمي طولكرم ونور شمس برصاص إسرائيلي

1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عثر منتصف الليلة، على جثمان الشهيد محمد مطيع محمود سليط (22 عاما)، في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع عدد الشهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس إلى 8 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على المخيمين لليوم الثاني على التوالي.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.
وكان الشهيد ارتقى إثر إصابته بعيار ناري من قناص إسرائيلي بداية العدوان الأخير على المخيمين يوم الأربعاء الماضي، ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه واختفى جثمانه وسط حديث عن إخفاء قوات الاحتلال للجثمان، ليتم العثور عليه فجر هذا اليوم.
وأفادت مصادر محلية فلسطنينية أن قوات الاحتلال انسحبت من بعض المواقع في مخيم بطولكرم لكنها موجودة في مختلف محاور المخيم، وأحياء المدينة.
وأسفر العدوان الذي استمر نحو 45 ساعة متواصلة على المخيمين، عن ارتقاء 8 شهداء، هم:
1-‫ أحمد طارق نعمان فرج (18 عاما) من مخيم طولكرم.
2- وليد إبراهيم محمد غانم (17 عاما)، من مخيم طولكرم
3- أحمد موسى مطلق بدو (17 عاما)، من مخيم طولكرم
4- أحمد معين ذيب مهداوي (35 عاما) من مخيم طولكرم
5 - محمد مطيع محمود سليط (22 عاما) من مخيم طولكرم
6- أشرف أحمد ياسين ياسين (22 عاما)، من عزبة الجراد شرق طولكرم
7- محمد فيصل دواس أبو عواد (27 عاما)، من مخيم نور شمس
8-عبد الرحمن عصام إبراهيم عثمان (23 عاما) من مخيم طولكرم
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت عددا من منازل ومنشآت الفلسطينيين بعد تفخيخها، وإجبار سكانها وسكان المنازل المجاورة على إخلائها تحت تهديد السلاح، مما تسبب في إحداث دمار كبير فيها، وبالأبنية المحيطة بها، وانتشار الدخان بشكل كثيف في سماء المنطقة.
وعرف من أصحاب المنازل عائلات: الشهيد عبد الكريم بديرات في حارة الوكالة، والشهيدين محمد وأحمد مطيع سليط، والشهيد عدي الزيات، وعزمي غسان غانم، ومحمد مسلم، والطابق الثالث من منزل محمد شحادة، وأبو بكر الحصري، ومحل لعائلة أبو حيش في حارة الشيخ علي لبيع أسطوانات الغاز، وواجهات منزل عائلة الصباريني، إضافة إلى منازل لعائلة عمارة التي تم تفجيرها صباح اليوم.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية التي لم تسلم هي الأخرى من التخريب والتدمير والتكسير لمحتوياتها، كما دمرت العشرات من مركبات المواطنين في محيط مسجد بلال بن رباح في مخيم طولكرم، كما جرفت شوارع وأزقة المخيم.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين طالت مئات الشبان، واحتجزتهم لساعات طويلة، ونقلتهم من مكان إلى آخر حيث مراكز التحقيق الميدانية في عدد من المنازل، تحت ظروف سيئة، من تعصيب العيون وربط الأيدي، والاعتداء على الكثير منهم بالضرب المبرح، والتهديد بالقتل.
وترافقت هذه الاعتداءات مع إطلاق الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة وقنابل الصوت، ومنع المواطنين من التحرك.

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