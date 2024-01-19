إيزنكوت: الاتفاق مع حماس وحده يضمن إطلاق الرهائن

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي إيزنكوت أن الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وحده الذي قد يضمن إطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن على إسرائيل أن تسأل نفسها كيف ستستمر مع "قيادة فشلت تماما".
وفي وقت سابق، قال إيزنكوت إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتحمل بشكل "واضح وجلي" المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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