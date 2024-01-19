Friday, 19 January 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيزنكوت: الاتفاق مع حماس وحده يضمن إطلاق الرهائن

1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي إيزنكوت أن الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وحده الذي قد يضمن إطلاق سراح الرهائن"، مشيرا إلى أن على إسرائيل أن تسأل نفسها كيف ستستمر مع "قيادة فشلت تماما".
وفي وقت سابق، قال إيزنكوت إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتحمل بشكل "واضح وجلي" المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

MENAFN19012024000072011014ID1107743812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث