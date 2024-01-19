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ساندرز: أميركا متواطئة في مأساة الفلسطينيين

1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وتزامن ذلك مع تنامي الانتقادات داخل المجلس تجاه مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ، أكد ساندرز أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونغرس لوقف معاناة الفلسطينيين ومعالجة الكارثة الإنسانية التي يواجهونها في غزة، وقال إن الولايات المتحدة متواطئة في المأساة التي يعيشها ملايين الفلسطينيين.
من جهتها، وصفت عضوة مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إليزابيث وارن، رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب بـ"الخطير". وقالت إن هذا الرفض يتناقض مع السياسة الأميركية.
وأكدت وارن أن واشنطن تدعم حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين.

انتقادات لنتنياهو
وأثار إعلان نتنياهو بأنه أبلغ إدارة الرئيس جو بايدن رفضه إقامة دولة فلسطينية بعد نهاية الحرب في غزة، موجة انتقادات حادة داخل الكونغرس.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إن معارضة نتنياهو لقيام دولة فلسطينية قد تؤدي إلى تعقيد مصادقة مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات لإسرائيل.
في حين أكد السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش أن نتنياهو لا يشارك الولايات المتحدة قلقها بشأن فقدان أرواح الفلسطينيين. وأضاف أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ الأموال الأميركية مع استمراه برفض نصائحها.

من جهتها، وصفت السيناتورة تامي داكويرث تصريحات نتنياهو بالمفزعة، كما اعتبر السيناتور بريان شاتز أن نتنياهو مخطئ ويصعّب الأمور بالنسبة لمستقبل إسرائيل.

صبر بايدن
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن صبر بايدن بدأ ينفد بسبب تصرفات نتنياهو "التي تثير الإحباط في البيت الأبيض والشعور بأنه لا يضع إعادة الأسرى على رأس سلم الأولويات".
وقالت الصحيفة إن إحباط الإدارة الأميركية سببه طول مدة الحرب بغزة ورفض نتنياهو مناقشة اليوم التالي لنهايتها.
وأضافت أن مسؤولين أميركيين نصحوا بايدن بالتعبير عن عدم ثقته بنتنياهو لأنه يطيل أمد الحرب لدوافع شخصية ومعني بمدّها رغم الخشية على أرواح الأسرى، كما دعا مسؤولون أميركيون بايدن إلى التنصل علانية من نتنياهو والتصريح بأنه فقد ثقته به مع التأكيد على الثقة بإسرائيل وشعبها، حسب ما جاء في الصحيفة.

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