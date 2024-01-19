مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح بمعارك غزة

مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح بمعارك غزة
التاريخ
1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن مقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل 3 أيام خلال معارك جنوبي قطاع غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة في معارك دارت قبل يومين جنوبي القطاع.
(بترا)
MENAFN19012024000072011014ID1107743810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.