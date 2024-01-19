سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود وآليات العدو شرق المغازي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت "بوابل من قذائف الهاون" تمركزا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في السعايدة شرق المغازي وسط قطاع غزة.
وكانت سرايا القدس قالت في وقت سابق، إنها استهدفت آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى أنها تخوض اشتباكات ضارية بـ"الأسلحة الرشاشة والمناسبة" مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة.
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