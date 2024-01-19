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سرايا القدس: قصفنا تمركزا لجنود وآليات العدو شرق المغازي

1/19/2024 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت "بوابل من قذائف الهاون" تمركزا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في السعايدة شرق المغازي وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت في وقت سابق، إنها استهدفت آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا شمالي القطاع، مشيرة إلى أنها تخوض اشتباكات ضارية بـ"الأسلحة الرشاشة والمناسبة" مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة.

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