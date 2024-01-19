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التوتر بين نتنياهو وإدارة بايدن يعكس الخلاف بشأن الحرب

1/19/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب إسرائيل وخططها لمستقبل قطاع غزة".
ونقلت الوكالة عن منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي -تعليقا على رفض نتنياهو دعوة واشنطن لتقليص الهجوم العسكري بغزة- قوله "واضح أننا نرى الأمر بشكل مختلف".

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