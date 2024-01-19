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تتضمن وقف النار في غزة.. إعلام عبري يتحدث عن صفقة إقليمية كبرى

1/19/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل حاليا على "صفقة إقليمية كبرى" في المنطقة.

وذكرت نقلا عن مصدر إسرائيلي - لم تسمه - أن الصفقة "تشمل وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وإطلاق سراح الأسرى، وإرساء نظام جديد في غزة".

وأضافت: "أكد مصدر إسرائيلي أن إدارة بايدن تعمل حاليا على صفقة إقليمية كبرى، تتضمن عدة مبادئ تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد كجزء من واقع ما بعد الحرب".

وأشارت إلى أن الصفقة "جزء مما تحدث عنه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في دافوس هذا الأسبوع (على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي)، حين قال إن إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة".

ولفتت الصحيفة إلى أن الصفقة "لا تزال في مراحلها الأولية، وليس من الواضح حجم ما تمت صياغته منها، وأن تؤدي إلى نهاية الحرب والاتجاه لعملية سياسية".

ولم تعلق أي من الأطراف رسميا، على ما أوردته صحيفة "إسرائيل هيوم" حتى الساعة (08:10 تغ) من صباح الجمعة.

ويأتي الحديث عن هذه الصفقة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب على غزة"، بخلاف الرغبة الأمريكية وإصراره على استمرار الحرب في غزة من أجل تحقيق "انتصار حاسم على حماس".

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من "اليوم التالي" (للحرب) وهي الفكرة التي أعلن نتنياهو رفضه الصريح لها، مطالبا بالسيطرة الإسرائيلية "الكاملة" على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "24 ألفا و762 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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