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الجيش الإسرائيلي رفض 95% من المهام الأممية شمالي قطاع غزة

1/19/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك- قال تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي رفض 95 بالمئة، من المهام الأممية التي تضمنت توزيع الوقود على خزانات المياه وآبار المياه، والأدوية على المرافق الصحية في شمال قطاع غزة، في الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي.
وأشار التقرير، إلى أن هذا أدى إلى زيادة المخاطر الصحية والبيئية، وخاصة مع إضعاف وظائف المستشفيات الستة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي، بعد أن خرجت 18 مستشفى عن الخدمة.
وبحسب التقرير؛ فإن الوكالات الإنسانية تبقى عاجزة عن العمل بأمان وفعالية في أي مكان في غزة ومعرضة للخطر الشديد، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المعدات الحيوية، بما في ذلك الأعداد الكافية من المركبات المدرعة وأجهزة الاتصالات المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن الأمم المتحدة تمكنت، منذ 17 كانون الثاني، من تأمين دخول أربع مركبات ذاتية القيادة إلى غزة، في حين أن هناك حاجة ملحة للمزيد منها، وتعد صيانة المركبات القديمة أمرًا ضروريًا.
-- (بترا)

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