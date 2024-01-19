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تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-2)

1/19/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خبراء - (كارنيغي الشرق الأوسط) 11 كانون الأول (ديسمبر) 2023
فيما يلي الجزء الثاني من قراءة خبراء شبكة كارنيغي العالمية لتداعيات الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على مجالات اختصاصهم. يكتب في هذا الجزء كل من مارك بييريني، أوليفر ستونكيل، ميلان فايشناف، جايك والاس، سارة يركيس، ريتشارد يونغز، وتونغ جاو.
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كيف تؤثر الحرب في غزة على المشاعر المعادية للمهاجرين في مختلف أرجاء أوروبا؟
مارك بييريني*
شهدت أنحاء كثيرة من أوروبا تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين غير النظاميين منذ موجة تدفق اللاجئين بأعداد ضخمة من سورية إلى القارة الأوروبية في الفترة 2015-2016. وتذكب نار هذا الشعور أيضًا الشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر التي تنشط بشكل أساسي في تهريب المهاجرين الاقتصاديين من غرب أفريقيا والقرن الأفريقي وجنوب آسيا إلى أوروبا.
لن تؤثر الأحداث المأساوية التي تعصف بغزة وجنوب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بصورة مباشرة على تدفقات اللاجئين، ولكنها قد تؤجج السخط -ليس فقط تجاه "حماس"، بل أيضًا وعلى نحو غير عقلاني أكثر، تجاه الفلسطينيين والعرب والمسلمين عمومًا. ويُحتمَل أن تثير المشاعر التي ولّدها توغل مقاتلين من "حماس" داخل إسرائيل وإقدامهم على قتل مدنيين، ردود فعل تخلط بين الإرهابيين والمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وتصب في إطار كراهية الأجانب.
يفتقر معظم الأوروبيين إلى إلمام معمق ومفصل بسياسات الشرق الأوسط، لكنهم يخشون من الحروب التي تشهدها المنطقة، وهذا الخوف نابع من تداعيات الحرب الأهلية السورية وموجات نزوح المدنيين هربًا من ويلاتها. وينطوي السياق الذي نعيشه اليوم على عوامل سياسية عدة قد تسهم في تأجيج هذه المخاوف.
أولًا، تُبدد السياسة التي ينتهجها مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم أي أمل واقعي بتحقيق نتيجة سياسية للفلسطينيين استنادًا إلى حل الدولتَين. بل على العكس، تظهر المؤشّرات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.
ثانيًا، أعربت كل من مصر والأردن عن رفضهما استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة أو الضفة الغربية على التوالي.
ثالثًا، يُرجح أن يستغل السياسيون الشعبويون من اليمين المتطرف في أوروبا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغياب أي أُفق سياسي مقبول لإقامة دولة فلسطينية، لإحراز مكاسب انتخابية انطلاقًا من مخاوف لا علاقة لها بالصراع في حد ذاته.
ورابعًا، قد يكسب هذا التوجه السياسي أيضًا زخمًا في ألمانيا بعد الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتبنى خلالها موقفًا حول "حماس" تعارض مع موقف المستشار الألماني أولاف شولتس، ووصفه مدير الشؤون الإعلامية في الرئاسة التركية على منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) بأنه صوت الضمير العالمي.
إذن، من المستبعد أن تؤثر الحرب الدائرة في غزة بشكل مباشر على تدفق المهاجرين أو اللاجئين إلى أوروبا. لكن الدوائر الشعبوية في القارة الأوروبية ستحاول على الأرجح تحقيق مكاسب سياسية انطلاقًا من المخاوف التي أثارتها في نفوس أتباعها.
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ما موقف البرازيل من الصراع الدائر بين إسرائيل و"حماس" في غزة؟
أوليفر ستونكيل*
لطالما سعى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى وضع البرازيل؛ أكبر دولة في أميركا اللاتينية، في مصافي القوى الفاعلة المهمة على الساحة الدولية، وحجز مقعد لها على طاولة الدول القوية القادرة على توجيه النقاش العالمي. فقد سعى في العام 2010 إلى التفاوض، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على اتفاق نووي مع الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد، ما ولد توترًا كبيرًا مع إدارة الرئيس أوباما. وعند عودته إلى سدة الرئاسة في العام 2023، كانت إحدى أولى أولوياته في السياسة الخارجية هي البحث عن وسيلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حتى أن عددًا من تعليقاته أثار حيرة شركائه الغربيين. وعلى النحو نفسه، سارعت البرازيل، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عند وقوع هجمات "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى التفاوض لإصدار قرارٍ من مجلس الأمن يساعد في تخفيف حدة التصعيد.
تكمن وراء هذه الاستراتيجيات قناعةٌ راسخةٌ بأن عمليات صنع القرار في العالم، ولا سيما في المجال الجيوسياسي، بقيت لفترة طويلة خاضعةً لهيمنة عدد قليل من القوى (الغربية في الغالب)، وبأن بلدان الجنوب العالمي، مثل البرازيل، تستحق أن تكون كلمتُها مسموعةً أكثر في أروقة صنع القرار، بما في ذلك في النقاشات حول كيفية حل الصراع المستمرّ بين إسرائيل و"حماس".
وترى البرازيل أن هذا الأمر ضروري نظرًا إلى التصور السائد بأن القوى الغربية، مثل الولايات المتحدة، غالبًا ما تطبق القواعد والمعايير العالمية على نحوٍ انتقائي، على الرغم من تبنيها خطابا عالميا شاملا للجميع. وبطبيعة الحال، يشير منتقدو البرازيل أحيانًا إلى أنها، وإن كان مُرحبًا بها للمشاركة في المفاوضات لمعالجة التحديات الجيوسياسية، لم تكن على استعدادٍ لتوفير قدرٍ كبيرٍ من المنافع العامة العالمية، خصوصًا في السنوات الأخيرة. فهي مثلًا قادت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في هاييتي منذ 20 عامًا، ولكنها رفضت الاضطلاع بدور بارز في أحدث مهمة دعمٍ في البلاد، والتي ستتولى كينيا قيادتها.
منذ بداية الحرب في غزة، رأت البرازيل، مثلها مثل الكثير من البلدان النامية الأخرى، ازدواجيةً في المعايير في قرار الغرب إدانة الاحتلال غير الشرعي في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه دعم إسرائيل التي تحتل كلا من الضفة الغربية وغزة منذ العام 1967، وتواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ما يعتبره معظم الدول ممارسة غير قانونية. وفيما من المستبعد أن تؤدي البرازيل دورًا ذا أهمية في التوسط بين هذين الطرفَين المتحاربَين، من المتوقع أن تستمر إدارة لولا دا سيلفا في إبداء رأيها في هذه القضية.
كما هو الحال في الكثير من البلدان الأخرى في العالم، تَسبب الصراع بين إسرائيل و"حماس" في انقسامٍ حاد داخل المجتمع البرازيلي، ولذلك كان لولا دا سيلفا حريصًا على التعبير عن مقاربة متوازنة حيال هذه القضية. فعلى الرغم من أن البرازيل لم تصنف "حماس" منظمةً إرهابية، ندد الرئيس البرازيلي بهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لا بل وصفها بأنها أعمال إرهابية، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه البالغ حيال تزايد أعداد القتلى في صفوف المدنيين في غزة، وقال مؤخرًا إن رد إسرائيل "لا يقل خطورة" عن هجمات "حماس".
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كيف يمكن أن يفاقم الصراع في غزة الانقسامات الداخلية في الهند؟
ميلان فايشناف*
يأتي الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة في ظل تنامي حالة الاستقطاب السياسي في الهند، التي تُعزى إلى الرؤى المتضاربة في البلاد حول الأمة الهندية في القرن الحادي والعشرين. فحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يناصر إيديولوجيا الهندوتفا (أي التفوّق الهندوسي)، التي تنظر إلى الثقافة الهندوسية على أنها مرادفة للثقافة الهندية. وفي المقابل، يؤيد حزب "المؤتمر الوطني الهندي"، الذي ما يزال القوة المُعارِضة الكبرى في البلاد، على الرغم من أدائه الانتخابي المخيب في آخر دورتَين انتخابيتَين عامتَين، رؤيةً علمانيةً لا يحتل فيها أي دين الصدارة. ومع أن المعارضة السياسية الأوسع متباينةٌ داخليا للغاية بحيث يصعب توصيفها بسهولة، يبدو أن ميزان توجهاتها يعتمد على موقف "المؤتمر الوطني الهندي".
والواقع أن الصراع الحالي يفاقم هذا الانقسام في المجتمع الهندي. اتخذت الهند، على خلاف البلدان الأخرى في الجنوب العالمي، موقفا دبلوماسيا يميل إلى إسرائيل أكثر مما يميل إلى فلسطين. فبعد عقود عدة من توطيد العلاقات، أفصحت حكومة مودي صراحةً عن الروابط القائمة بين الهند وإسرائيل، كما تجلى في تعبيرها الواضح عن التضامن مع إسرائيل مباشرةً بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر). يُعزى هذا المَيل إلى تحولات هيكلية مهمة، حيث أصبحت إسرائيل في السنوات الأخيرة شريكا دفاعيا مهما للهند. ووفقًا لبياناتٍ صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، وفرت إسرائيل حوالي 10 في المائة من واردات الهند من الأسلحة في العام 2022. كما شهدت العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية نموا، واضطلع قطاع التكنولوجيا في كل من البلدَين بدور ريادي في هذا المجال. يُضاف إلى ذلك أن حكومة مودي تكنّ لإسرائيل تعاطفًا كبيرًا لأنها ترى أن البلدَين وقعا ضحية عقودٍ من التطرف الإسلامي العنيف. وأخيرًا، بما أن المسلمين الهنود ليسوا جزءًا لا يتجزأ من الائتلاف الانتخابي لحزب "بهاراتيا جاناتا"، تستطيع الهند توطيد علاقاتها مع إسرائيل من دون أن تخشى نشوب ردود فعل سياسية سلبية على ذلك داخل صفوف الحزب. صحيحٌ أن حكومة مودي ما تزال من أشد مؤيدي حل الدولتَين، إلا أنها لم تسمح لهذا الالتزام المُعلَن بإملاء أجندتها السياسية.
مع ذلك، أبدت شرائح من المعارضة، والمجتمع المدني، والجمهور العام، غضبًا واستنكارًا إزاء القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، والأزمة الإنسانية التي نجمت عنه، وما كان من الحكومة الهندية إلا أن قمعت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وضيقت الخناق على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتضامنة مع الفلسطينيين في محنتهم. والواقع أن هذه الانقسامات ستزداد حدةً إذا ما اشتد وطيس الحرب أو امتدت إلى البلدان المجاورة. ولكن، إن لم يحدث ذلك، ستتمحور معارك الهند السياسية على الأرجح حول قضايا داخلية، فيما تقف على بُعد أشهر فقط من الانتخابات العامة، وطالما لم تنشب أزمة متجددة مع منافسَيها القديمَين؛ باكستان والصين.
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كيف فاقمت الحرب في غزة حالة الانقسام في الولايات المتحدة، ولا سيما داخل الحزب الديمقراطي؟
جايك والاس*
أطلقت الحرب بين إسرائيل وغزة ردود فعل قوية على نحو غير مسبوق في أوساط الرأي العام الأميركي، إذ جابت مظاهرات حاشدة شوارع واشنطن العاصمة ومدن أخرى دعمًا للفلسطينيين، وأخرى تأييدًا للإسرائيليين. على الصعيد السياسي، تركز الجزء الأكبر من النقاش حول هذه المسألة في الولايات المتحدة على الحزب الديمقراطي، إذ وضع فئتَين مهمتَين على طرفَي نقيض، وهما: الأميركيون اليهود من جهة، والقوى التقدمية من جهة أخرى. ويثير هذا الوضع تساؤلَين: أولًا، كيف سيؤثر هذا النقاش على موقف إدارة بايدن من الحرب؟ وثانيًا، كيف سيكون وقعه على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2024؟
منذ الهجمات التي شنّتها "حماس" على إسرائيل والتي أطلقت شرارة هذه الحرب يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حافظت إدارة بايدن على دعمها الثابت للرد العسكري الإسرائيلي، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي لتبني نهجٍ أكثر توازنًا ودعم خيار وقف إطلاق النار. ولكن مع مرور الوقت، عمدت الإدارة إلى تعديل بياناتها الرسمية للتركيز بشكل أكبر على حماية المدنيين الأبرياء وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة طرح حل الدولتَين كأساسٍ لإنهاء الصراع. ويشير ذلك إلى أن إدارة بايدن تسعى إلى تحقيق توازنٍ بين الضغوط المتضاربة التي تواجهها، محاولةً الاستجابة للموقف المؤيد للشعب الفلسطيني في أوساط اليسار الأميركي من جهة، والحفاظ على موقفها الأساسي الداعم لإسرائيل من جهة أخرى. وفي المرحلة المقبلة، قد يتسع الشرخ القائم بين المواقف الأميركية والإسرائيلية حول بعض القضايا المرتبطة بالعمليات، لكن المرجح هو أن يبقى الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل على حاله.
أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2024، فما يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة. نادرًا ما يستند الأميركيون في تصويتهم إلى قضايا السياسة الخارجية، ناهيك عن أن الموقف الداعم لإسرائيل ما يزال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الناخبين الأميركيين. لكن المعارضة الشديدة لمقاربة الرئيس جو بايدن في أوساط التقدميين والأميركيين العرب قد تعيق جهود إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وما يثير القلق، على وجه الخصوص، هو التراجع الحاد في الأصوات الداعمة لبايدن ضمن فئة الناخبين الشباب. صحيحٌ أن هذه التوجهات قد لا تعبر عن تحولات واسعة النطاق في أنماط التصويت الإجمالية، لكن من المرجح أن تكون نتائج الانتخابات متقاربة، حتى أن التقلبات الطفيفة في التصويت قد تؤثر على النتيجة. ففي ولاية ميشيغان مثلًا، التي تضم عددًا كبيرًا من الأميركيين العرب، يمكن أن يؤدي تغير تصويت حوالي 150 ألف ناخب إلى تأرجح الأصوات الانتخابية خارج المعسكر الديمقراطي.
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هل تتوقعين تبدلاً في موقف الولايات المتحدة من الرد الإسرائيلي في غزة؟
سارة يركيس*
في أعقاب الهجمات التي شنّتها "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كانت إدارة بايدن واضحة في وقوفها إلى جانب إسرائيل وإعطائها الهامش اللازم للإفراج عن مئات الرهائن المدنيين ومنع "حماس" من تنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل. ولكن خلال الأسابيع التي تلت الهجوم، أثارت الحملة الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل على غزة إدانات واسعة حول العالم، ووُجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين، من بينهم آلاف الأطفال الفلسطينيين، فتبدلت البيانات الرسمية الأميركية، ما أوضح أن ثمة مسافة تفصل بين مواقف حكومَتي بايدن ونتنياهو.
مع ذلك، من المرجح أن تحول قيودٌ أميركية محلية عدة دون حصول أي تغيير جذري في النهج الذي تتبعه واشنطن حيال الصراع. أولًا، إن الولايات المتحدة على موعدٍ، بعد أقل من عام، مع انتخابات رئاسية يُرجح أن تشهد منافسة جديدة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب. وفيما انتقد عدد متزايد من الأميركيين، ولا سيما في الجامعات، طريقة تعامل بايدن مع الحرب، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" بين 10 و14 تشرين الثاني (نوفمبر)، أن ما يقرب من نصف الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية مبررة، مقارنةً مع 30 في المائة فقط من الناخبين الأميركيين الذين يعتقدون أنها غير مبررة. يُضاف إلى ذلك أن تصويت الأميركيين لا يستند عمومًا إلى السياسة الخارجية. ومع أن بايدن يفقد بعض الدعم في ولايات رئيسة، ما من معطيات تؤكد أن اتخاذ موقف أكثر انتقادًا لإسرائيل سيُكسبه أصواتًا. فالجمهوريون هم الأكثر انتقادًا لطريقة تعامل بايدن مع الحرب، إذ إن 70 في المائة منهم يعارضون نهج إدارته، وسيفضلون ترامب، الذي يَعد بفرض حظر جديد وأوسع نطاقًا على سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة في حال إعادة انتخابه رئيسًا في العام 2024.
ثانيًا، كشف الصراع عن حدة الانقسام في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وفاقم، ظاهرتَي معاداة السامية وكراهية الإسلام. وأفاد "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" بأنه وثق، خلال الشهر الأول من الحرب الدائرة في غزة، زيادة حوادث التحيز ضد المسلمين في الولايات المتحدة بنسبة 216 في المائة. وكشفت رابطة مكافحة التشهير، بدورها، عن ارتفاع حوادث معاداة السامية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 388 في المائة. والجدير بالذكر أن مظاهر معاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي كانت آخذةً في الازدياد حتى قبل هجوم "حماس"، بحيث دعم إيلون ماسك، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) التي يملكها، منشورًا يعد ترويجًا بغيضًا لخطاب معاداة السامية.
وثالثًا، يُقدر أن عشرة أميركيين ما يزالون في عداد الرهائن المحتجَزين لدى "حماس"، وقد قُتل 35 مواطنا أميركيا على الأقل يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). وعلى الرغم من أن إدارة بايدن لا ترغب في الانخراط بصورة مباشرة في حرب أخرى في الشرق الأوسط، فقد اضطُرت إلى ذلك نظرًا إلى وجود رهائن أميركيين في غزة.
واقع الحال هو أن إسرائيل؛ حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، تُحارب مجموعة صنفتها واشنطن بالإرهابية وتحتجز رهائن أميركيين خلال عام انتخابي. لذلك، من غير الواقعي ببساطة أن نتوقع تغييرًا جذريًا في الموقف الأميركي في ظل السياق الراهن.
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كيف سيؤثر الانقسام الحاد حول الحرب في غزة على الديمقراطيات الغربية التي تعاني أساسا من تنامي الشعبوية؟
ريتشارد يونغز*
من الواضح أن الصراع في غزة أحدث استقطابًا في الآراء داخل الديمقراطيات الأوروبية. فقد أدى إلى اتساع هوة الانقسامات السياسية في عدد كبير من المجتمعات الأوروبية بين يسار الطيف السياسي ويمينه. وقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بهذا الانقسام إلى حد ما، ولكن النزاع الأوكراني لم يحجز لنفسه مكانًا في صُلب الانقسامات الداخلية الأوروبية بالدرجة نفسها كما الأحداث في الشرق الأوسط.
كان لتفجر الجولة الراهنة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تأثيرٌ مؤذٍ جدا لجملةٍ من الأسباب، منها أنه يندرج ضمن مناخ سياسي يشهد في الأصل انقسامًا حادًّا. وهذه واحدة من مسائل عدة تسهم في استفحال الانقسام عميق الجذور. من المهم أيضًا الابتعاد عن الغلو في هذا الصدد: فأثر النزاع على هشاشة الديمقراطيات الأوروبية كبير، ولكنه ثانوي مقارنةً مع الأزمات الأخرى الكثيرة التي أذكت نار النزعة الشعبوية غير الليبرالية والانقسامات على أساس الهوية خلال العقد المنصرم.
هذا الانقسام الحاد يقابله موقف أكثر وسطيةً أدان العنف والتجاوزات لدى طرفَي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد أسهم انتشار هذا الموقف جزئيا في التخفيف من تأثير الانقسام حول النزاع على السياسات الداخلية. لكن هذا الموقف يترافق أيضًا مع التزام الحذر من أي نوع من أنواع التدخل في محاولات التوصل إلى حلول للأزمة.
وفيما يعمد كل من طرفَي النزاع روتينيا إلى اتهام الأوروبيين بالتحيز أو حتى بالتمييز ضده، وهي تصورات متجذرة في أخطاء الأوروبيين ومسؤولياتهم في الماضي، يبقى الاتحاد الأوروبي محكومًا بالسير على حبل دبلوماسي رفيع. ومما لا شك فيه أن تأثير عدم التدخل والوقوف على مسافة متساوية من الطرفَين ليس حياديا على أرض الواقع، نظرًا إلى الاختلالات في توازن القوى بين الجانبَين الإسرائيلي والفلسطيني.
تزيد كل هذه الاعتبارات من تردد الاتحاد الأوروبي حيال الذهاب بعيدًا في التدخل في النزاع. فعلى الرغم من بعض المبادرات الدبلوماسية ومن الكلام المعتاد عن ضرورة "العودة إلى حل الدولتَين"، كان الشاغل الأساسي للاتحاد الأوروبي هو التخفيف من التداعيات الممتدة للنزاع على الأزمات التي تستوجب حاليا الاهتمام داخل أوروبا نفسها.
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ما الدور الذي قد تؤديه الصين بعد الحرب الدائرة في غزة، نظرًا إلى نفوذها المتنامي في الشرق الأوسط؟
تونغ جاو*
لقد أبدت الصين طموحًا متزايدًا إلى التوسط في سبيل تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، حيث اتبعت في السنوات الأخيرة نهجا استباقيا في سياستها الخارجية سعيًا إلى التأكيد على نفوذ بكين الجيوسياسي العالمي. والسؤال المهم اليوم هو ما إذا كان الصراع بين إسرائيل و"حماس"، الذي سلط الضوء على التعقيدات المتأصلة في نزاعات الشرق الأوسط والمخاطر السياسية الكبيرة التي تواجهها الأطراف الخارجية الراغبة في التدخل، سيحد من سقف طموحات الصين ويثنيها عن الانخراط أكثر.
غالب الظن أن الصين ستركز على توطيد نفوذها الجيو-اقتصادي في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من الحرب، تلمس بكين تحولًا في معظم بلدان الشرق الأوسط من التركيز التقليدي على الصراعات الأمنية الإقليمية إلى إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المحلية. وترى الصين أن هذا التحول يفسر ما تصفه بـ"موجة المصالحات" الأخيرة بين دول المنطقة، وأنه يشكل فرصة كبرى أمامها لتكثيف استثماراتها على المستوى الجيو-اقتصادي في الشرق الأوسط، والاستفادة من قوتها الاقتصادية لتعزيز نفوذها الجيوسياسي.
في المقابل، سيتأثر الدور الذي ستؤديه الصين في الأمن الإقليمي إلى حد كبير بديناميات علاقتها مع الولايات المتحدة. ففي ظل الحرب الدائرة في غزة، استفادت الصين من الوقوف على الهامش والحفاظ على صورة الحياد والتمسك بموقف أخلاقي أسمى، خلافًا للولايات المتحدة التي تكبدت تكاليف باهظة في سعيها إلى التأثير على سلوك القوى الرئيسة، وواجهت انتقادات دولية وانقساما داخليا بسبب التداعيات الإنسانية للصراع.
حتى الآن، يبدو موقف بكين مدفوعًا إلى حد كبير بنيتها الحط من سمعة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، والحد من شرعيتهم ونفوذهم، كما تدل عناوين الصحف الحكومية، على غرار "مؤيدو الصين مؤيدون للسلام، ومؤيدو الولايات المتحدة مؤيدون للحرب". واللافت أن الرئيس الصيني شي جين بنغ ألقى كلمة أمام قمة استثنائية خاصة غير مسبوقة عقدتها دول مجموعة (بريكس) لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحماس، بهدف إعلاء أصوات المنظمات غير الغربية.
تسود الشكوك على نطاق واسع في بكين بأن الاتفاقيات الإبراهيمية المدعومة من الولايات المتحدة قد تعيد إشعال فتيل التوترات العربية الإيرانية، وتقوي التحالفات الأمنية التي تقودها واشنطن، مما قد يؤدي إلى نشوء تحالف في الشرق الأوسط شبيه بحلف شمال الأطلسي. هذه المخاوف بشأن النفوذ الأميركي هي العائق الأول في وجه التعاون بين الصين والولايات المتحدة في الشؤون الأمنية الإقليمية.
مع ذلك، إذا كانت الصين تتبنى بالفعل نهجا تصالحيا أكثر في التعامل مع الولايات المتحدة، ولا سيما بعد القمة الثنائية الأخيرة في اجتماع "منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" في سان فرانسيسكو، فثمة مجالات مهمة للتعاون المحتمل بين الجانبَين. على سبيل المثال، يشكل تأييد كل من بكين وواشنطن لحل الدولتَين باعتباره السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أساسًا متينًا لإطلاق جهودٍ أميركية صينية مشتركة لإرساء سلام دائم في المنطقة، إذا ما أظهرت قيادتا البلدَين التزامًا صادقًا بهذه المحصلة.

الخبراء:
*مارك بييريني: زميل أول في مركز كارنيغي أوروبا، تركز أبحاثه على التطورات في الشرق الأوسط وتركيا من منظور أوروبي.
*أوليفر ستونكيل: أستاذ مشارك في كلية العلاقات الدولية في جامعة "جيتوليو فارغاس" في ساو باولو، البرازيل. وهو أيضًا باحث غير مقيم مرتبط ببرنامج الديمقراطية والنزاع والحوكمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
*ميلان فايشناف: مدير برنامج جنوب آسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وزميل أول فيه، ومقدم برنامج بودكاست "غراند تاماشا" في المؤسسة نفسها. تركز أبحاثه في المقام الأول على الاقتصاد السياسي في الهند، ويعالج قضايا على غرار الفساد .والحوكمة، وقدرات الدولة، والسياسات التوزيعية، والسلوك الانتخابي. ويجري أيضًا أبحاثًا حول الشتات الهندي.
*جايك والاس: باحث أول غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. تتركز أبحاثه على الشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية، وتونس، ومكافحة الإرهاب.
*سارة يركيس: زميلة في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط. تتركز أبحاثها على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في تونس، فضلاً عن العلاقات بين الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
*ريتشارد يونغز: زميل أول في برنامج الديمقراطية والنزاع والحوكمة في مركز كارنيغي أوروبا، تركز أبحاثه على سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية وقضايا مرتبطة بالديمقراطية الدولية.
*تونغ جاو: زميل أول في برنامج السياسة النووية في مركز كارنيغي الصين.

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