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إسرائيل تغرق في وحل غزة

1/19/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل 19/1/2024

مثلما هي الحال في المخطط الهرمي الذي يقترب من النهاية الحزينة، فإن كل وعود الاستراتيجية التي نثرها بنيامين نتنياهو في العقد والنصف الأخيرين انهارت وأحدثت ضجة كبيرة. في 7 تشرين الأول من السنة الماضية، تم الكشف مؤخرا عن رئيس الوزراء على اعتبار أنه نوع من بيرني مايدوف الإسرائيلي، الذي أشرف لسنوات كثيرة على عملية تحايل مالي ضخم. لم يبق الكثير الآن من الإنجازات الكبيرة التي تفاخر بها نتنياهو وأتباعه.
الإسرائيليون الآن لم يعودوا يتمتعون بالعقد الأمني الأكثر هدوءاً، الذي أراد نتنياهو أن ينسبه لنفسه فقط قبل ثلاث سنوات. بالعكس، عدد القتلى في البلاد في العام 2023 كان الأعلى منذ خمسين سنة، منذ حرب يوم الغفران. الشعور بالأمان، في البيت وعلى الحدود، اهتز تماما، الردع أمام حماس وحزب الله والأعداء المحتملين الآخرين، ضعف. إسرائيل تقف أمام معركة متعددة الساحات حيث نتنياهو ورجاله يتجادلون حول هل الحديث يدور عن 6 أو 7 أو 8 تهديدات مختلفة فقط.
التفكير بأنه يمكن تجاوز النزاع الفلسطيني بواسطة اتفاقات سلام وتطبيع مع دول الخليج، تم دحضه، ومثله أيضا الفكرة الخيالية حول تمكين حماس على حساب السلطة الفلسطينية، على أمل أنه سيكون بالإمكان تطبيق وإلى الأبد، في المناطق، سياسة "فرق تسد"، التي ستمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. الركيزة الأميركية لإسرائيل ثبت أنها قوية، لكن ليس بفضل نتنياهو بل رغم أنفه. الإدارة الأميركية الحالية تعبر في كل مناسبة عن الاشمئزاز من رئيس الحكومة، في حين أن توقع أي جدوى بديلة من العلاقات مع دول عظمى أخرى مثل روسيا والصين، بفضل العلاقات الشخصية التي نسجها نتنياهو (الذي هو من نوع آخر) مع زعماء هذه الدول، هي أيضا تحطمت منذ الهجوم الإرهابي لحماس على بلدات الغلاف.
إسرائيل يجب عليها السير الآن في واقع استراتيجي جديد غير متعاطف، في الوقت الذي تحاول فيه تقليص التفوق الكبير الذي سجلته حماس في اليوم الأول للحرب نفسها، عندما قام رجالها بذبح وتعذيب وأسر 1400 مواطن وجندي تقريبا. الضرر والقتل الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بالهجوم المضاد في القطاع أكبر بدرجة واضحة من كل ما فعلته حماس. معظم البيوت في شمال القطاع تم تدميرها أو أنها أصبحت غير قابلة للسكن، والجيش الإسرائيلي يقدر بأن قتلى حماس أكثر من تسعة آلاف. وزارة الصحة الفلسطينية التي تتحكم بها حكومة حماس تحدثت عن أكثر من 24 ألف قتيل و7 آلاف مفقود. هذا تقدير معقول حتى بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لكن حماس لا تقول عن عدد المقاتلين بينهم. في هذه الأثناء حتى في القناة 14 بدأوا يشككون بهذا الأسلوب الذي لا يؤدي الى انتصار سريع، حتى لو أن الجيش الإسرائيلي استمر في الهجوم، فهو سيحتاج الى الكثير من الوقت الى أن يهزم حقا حماس.
خلال الحرب حماس تلعب الروليت الروسية بحياة المخطوفين. 136 مدنيا وجنديا بقوا في القطاع والجيش الإسرائيلي أعلن عن موت 25 منهم، رغم أن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى. ظروف الأسر، كما شهد على ذلك المخطوفون الذين عادوا قبل شهرين تقريبا، هي ظروف غير محتملة وتقرب موت مخطوفين آخرين.
كلما أصبح الواقع في القطاع فوق الأرض وتحتها أكثر قتلا وخطرا، فإن سلوك رئيس الحكومة والوزراء يظهر معزولا أكثر عما يحدث حوله. يبدو أن وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، عبر في الأسبوع الحالي عن وضع كل الحكومة عندما في مقابلة تلفزيونية تمت مشاهدته وهو يرقص مع أبناء الشبيبة في ساحة العملية في رعنانا التي قتلت فيها في اليوم السابق مواطنة مسنة وأصيب 17 مواطنا آخر.
شبكة "ان.بي.سي" نشرت أمس، بأن الإدارة الأميركية تفكر بـ"اليوم التالي لنتنياهو" في الشرق الأوسط، الذي سيشمل خطة إعادة إعمار القطاع بتمويل السعودية وتسوية سياسية إقليمية وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، مع إعطاء دور لـ"سلطة فلسطينية محدثة" في إدارة القطاع (رئيس الحكومة يحارب الآن بشكل ضد البندين الأخيرين).
عمليا، يبدو أن اهتمام الولايات المتحدة في ما يحدث هنا الآن انخفض قليلا. الإدارة الأميركية حصلت من نتنياهو على أمرين كانت تريدهما، وهما تقليص ما في الهجمات الجوية التي تؤدي الى القتل الجماعي للغزيين المدنيين وتقليص القوات في القطاع. هذا ليس بالضبط الإطار المحدد للقتال الذي أمله الأميركيون، لكنه أقل سوءا بالنسبة لهم مما حدث هناك من قبل. الرئيس الأميركي بدأ يركز الاهتمام على الحملة الانتخابية للرئاسة، حيث دونالد ترامب يبدو أنه أصبح الآن مرة أخرى تهديدا جديا على ولايته القادمة.
رغم أن الواقع في الضفة الغربية مقلق جدا للمستوى العسكري، إلا أن نتنياهو مقيد من قبل وزراء اليمين المتطرف، وتحت ضغطهم ليس فقط لا يعمل بجدية على الدفع قدما بصفقة تبادل، ويرفض بشدة دمج السلطة الفلسطينية في أي حل مستقبلي في القطاع، هو أيضا يصمم على استمرار حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الى داخل حدود إسرائيل ويصمم على استمرار تجميد أموال الضرائب. أمس نشر في أخبار 12 أن الكابنت سيناقش تحرير الأموال التي جمدت بضغط من أميركا.
سياسة الرفض تزيد حدة الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، وتزيد احتمالية الاشتعال. يبدو أنه نفدت لدى نتنياهو الأفكار من أجل التوصل الى مخرج من الوضع الذي حدث في المناطق. رئيس الحكومة يقضي وقته في نثر الوعود العبثية الشعبوية. عندما يجد نتنياهو نفسه في الزاوية، فهو يضطر الى نثر تصريحات مصداقيتها مشكوك فيها، مثلما في قضية تزويد الأدوية للقطاع أول من أمس.
لكن عندما يكون الحديث يدور عن بقائه، فإن نتنياهو يبدو أكثر حدة. أتباعه في الليكود وممثلوه في وسائل الإعلام ينشغلون في التشهير المستمر برئيس الأركان هرتسي هليفي، وفي الإشارة الى كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وفي الشاباك كمسؤولين حصريين عن الفشل الذي أدى الى المذبحة وإلى الحرب. عملية مراقب الدولة، متنياهو انغلمان، التي بدأت بفحص سريع لأحداث الحرب تحقق نتائج فورية. الضباط الكبار، كل واحد منهم يغرق في بناء خط دفاعه في الوقت الذي يشير فيه المراقب الى أنه ينوي التوصل الى نتائج في شهر تموز المقبل.
يمكن الرهان على تسريبات متزامنة جيدا من عمل المراقب طوال الأشهر القريبة القادمة. حسب جهات رفيعة في الليكود، فإن نتنياهو على قناعة بأنه ستتم تبرئته في الرأي العام كمسؤول عن الكارثة بفضل ليلة 7 تشرين الأول، عندما قام كبار قادة الجيش والشاباك بعقد جلسة مشاورات في أعقاب بعض المعلومات عن نشاطات استثنائية لحماس في القطاع، دون الاهتمام بإبلاغه عن ذلك.

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