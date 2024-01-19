العمال الفلسطينيون: الحسم بين المخاطر

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: يوسي بيلين 19/1/2024

مرة أخرى، يعود الجدال حول تشغيل الفلسطينيين الذين يأتون من خلف الخط الأخضر. محاضر جلسات الحكومة مليئة بالحجج الى هنا أو هناك، مرة أخرى يبحثون في مسألة مم نخاف أكثر -من "إرهاب الأفراد" أو من تفجر برميل البارود.

تخوفت إسرائيل من تحول التعلق بالفلسطينيين الى حقيقة. لكنها لم تبذل أبدا جهدا جديا لمساعدة الجانب الفلسطيني على خلق بديل للعمل في إسرائيل.

في مؤتمر عمال البناء الذي انعقد بعد نحو سنتين من حرب الأيام الستة، والذي غطيته إعلاميا عن صحيفة "دافار"، أعلن سكرتير عام الهستدروت بأن رؤياه هي أن كل من يقف على سقالة يكون ذات شهادة أكاديمية في جيبه. لكن المحاولة المثيرة للشفقة لإعادة رؤية العمل العبري والامتناع عن الحاجة لتشغيل عمال فلسطينيين كانت عديمة كل احتمال.

كان هناك اقتصاديون فلسطينيون تخوفوا من أنه في المناطق لن تقوم صناعة مستقلة، بسبب الإغراء للعمل في إسرائيل وتلقي أجرا عاليا نسبيا. لكن الطريق لتغيير الوضع لم يكن لمنع العمال من المناطق عن العمل في إسرائيل بل المساعدة في إقامة تشغيل بديل لهم في الضفة الغربية وفي غزة. من اعتقد بأن المساعدة للفلسطينيين ستكون من خلال إغلاق البوابات، أخطأ خطأ جسيما.

في المناطق لم تتطور صناعة فاخرة (مدينة روابي الجديدة بين رام الله ونابلس، لا تشهد على القاعدة). تسبب بهذا خليط بين جهات إسرائيلية ذات مصلحة، منعت إقامة مصانع ذات مغزى في المناطق (مثلا في فرع مواد البناء)، وبين العجز في الجانب الفلسطيني. لما كان هكذا تبقت في المناطق صناعة تقليدية، بأجر زهيد. المستثمرون المحتملون معنيون بأن يعرفوا بأنهم يستثمرون في محيط آمن نسبيا، في منظومة يوجد فيها إطار قانوني مناسب، في الوقت الذي لا توفر السلطة الفلسطينية هذا.

المستقبل القرب للضفة الغربية سيبقى متعلقا بالتشغيل في إسرائيل، سواء كان هذا يبعث حماسة الطرفين أم لا. في هذا الوضع، فإن منع العمل عن الفلسطينيين في إسرائيل هو منع الرزق عن عشرات آلاف الأشخاص، الذين معظمهم إن لم يكونوا كلهم لا يحبوننا. على تعلقنا بالأيدي العاملة من المناطق سنكون قادرين على التغلب. أما من ناحيتهم فهذا خناق.

الناس العاديون، ممن لا يمكنهم أن يعيلوا عائلاتهم من شأنهم أن يجدوا أنفسهم في أوضاع لا يمكنهم تصورها (أتذكرون "البؤساء" لفيكتور هيغو، وجان فالجان الرجل الشريف الذي اضطر، لانعدام البديل أن يسرق كي يعيش؟) إذا ما فتحت أمامهم بوابات التشغيل، فإن مستوى العنف الذي أمامهم سيكون أعلى بكثير.

إن يأس الشبان الفلسطينيين لا ينبع فقط من مصاعب الرجل بل وأيضا، وربما أكثر، من عدم استعداد إسرائيل لأن تعرض عليهم أفقا سياسيا. إذا بدا لهم هذا الأفق قابلا للتحقق، معقول الافتراض بأن مستوى الانتقال الى العنف سيرتفع أكثر. الاكتفاء بواحد من هذين العنصرين -الرزق أو الحل السياسي- ليس فيه ما يكفي، وكذا الدمج بينهما ليس وصفة محكمة لعدم العنف: دوما سيكون، في الطرفين، يحيى عياش وباروخ غولدشتاين ممن سيريان في كل حل سياسي خيانة، وسيكونان مستعدين للمخاطر بحياتهما كي لا يتقاسما البلاد -غير أنه حتى لو نجحا، لا سمح الله، من حين الى آخر في تنفيذ مبتغاهما، سيكونان أقلية صغيرة ستنبذهما الأغلبية وستكافحهما.

من يعلن بأنه لا يوجد حل سياسي، من يربط كل الفلسطينيين في جملة واحدة ويمنع الرزق عن جاره، يشبه من يستخدم حابس شرايين في وقت الطوارئ، لكنه يخاطر، في المدى البعيد، بأن ينشر في جسده مواد سامة من شأنها أن تعرض حياته للخطر. المخاطرة التي في منع دخول عمال فلسطينيين الى إسرائيل أقل بكثير من المخاطرة التي في رفضهم، والمخاطرة في عدم رسم أفق سياسي هي الأكبر على مستقبلنا.