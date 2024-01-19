جيش الاحتلال يعلن إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 19 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة.
واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، "ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي إلى 2649، بينهم 1191 أصيبوا بالمعارك البرية (اندلعت في 27 من الشهر ذاته).
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب إلى 530، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية. -(بترا)
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