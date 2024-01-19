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فلسطينيون بمحور فيلادلفيا: نعيش أكثر من نكبة ولن نهاجر لسيناء

1/19/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - يقف الفلسطيني جميل عبد الكريم عيسى، على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية في محافظة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، يتخيل ما ستذهب إليه الأوضاع حال أعاد الكيان الصهيوني احتلال محور فيلادلفيا.
ويرفض عيسى مجرد التفكير في الهجرة من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية مع تلويحات الكيان بإعادة احتلال محور فيلاديلفيا.
ولا يتوقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن التأكيد على رغبته بالسيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، زاعما أن بدونه لن يستطيع القضاء على حركة "حماس"، فيما تؤكد القاهرة أنها "تضبط حدودها وتسيطر عليها بالكامل".
وكانت آخر تصريحات نتنياهو بهذا الشأن السبت الماضي، عندما قال في مؤتمر صحفي، إنه "من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس".
وتعليقا على تصريحات نتنياهو الأخيرة قال متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تصريحات لفضائية محلية مساء السبت الماضي، إن مصر "تضبط حدودها (مع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل".
وأضاف أبو زيد أن هذه "مسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية، وأي حديث بهذا الشأن يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة"، دون توضيحات أكثر.
ولجأ آلاف النازحين الفلسطينيين إلى المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة لعلها تكون أكثر أمنا عليهم في ظل استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة.
ويقول عيسى : "هذا النزوح الرابع لي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كانت البداية من مخيم البريج باتجاه مخيم النصيرات (وسط) ومن ثم نزحنا إلى بلدة الزوايدة (غرب وسط) قبل التوجه قريبا من الحدود المصرية، وما يحدث معنا الآن لم تشهده هجرة 1948".
ويضيف: "الجيش الصهيوني يدعي أن هذه المنطقة آمنة، لذلك توجهنا إليها، أين نذهب بعد هذا المكان، لم يبق مكان نذهب إليه ونخشى من عملية تهجيرنا إلى سيناء المصرية، الموت في بيوتنا أشرف من أن نهجر إلى سيناء ونرفض أي محاولة للتهجير".
ويشير عيسى إلى معاناة النازحين قرب محور فيلادلفيا والأوضاع الصعبة جدا فالمياه سيئة وهناك شح كبير وظروفنا معقدة ولا يمكن احتمالها. ويوضح أنه لم يستحم منذ 25 يوما بفعل النقص الحاد في المياه، كما أن الطعام سيئ للغاية، ويتابع: "إذا بقي الوضع على حاله فإننا أمام أزمة إنسانية حقيقة".
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة 2.3 مليوني فلسطيني، وهي بقعة من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض ويعاني من أزمات عديدة بفعل الاعتداءات الصهيونية المتكررة وفرض حصارٍ مشدد منذ 17 عاما.
وترفض الفلسطينية أحلام محمد صالح من سكان شمالي غزة، والنازحة إلى منطقة محور فيلادلفيا أقصى جنوبي مدينة رفح، فكرة التهجير إلى سيناء.
وتتواجد صالح البالغة 35 عاما على مقربة من الحدود المصرية منذ 15 يومًا، وتعيش معاناة حقيقية بسبب انعدام مقومات الحياة في تلك المنطقة.
وتقول: "سمعنا تهديدات الجيش الصهيوني باحتلال الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المصرية ما يعرف بمحور فيلادلفيا، وهذا يبدو خطوة ضمن محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".
وتضيف: "حياتنا كانت صعبة قبل العدوان بفعل الحصار والأزمات، لكن بمجرد وصولنا إلى هذه المنطقة، تأكدت أن هذا الموقف هو الأصعب في حياتي، وشعرت بخوف وقلق شديدين وأنا أقف على الحدود".
وتتذكر صالح وهي تقف على بعد أمتار من الحدود المصرية الفلسطينية تضحيات الشعب الفلسطيني وما تعرض له من حروب واعتداءات صهيونية لدفعه إلى الهجرة، وضريبة تمسكه بأرضه ووطنه.
وتقول الشابة الفلسطينية: "هذه الحرب علمتنا ما لم نتعلمه طوال سنوات طويلة، عشنا ألما كبيرا، وسالت دماء كثيرة، وكبرنا سنوات عديدة، ويعاني الأطفال معاناة شديدة، لذا سنبقى متمسكين بها والموت فوق ترابها أحب إلينا من النعيم على غيرها".
وتضيف: "نكبة عام 1948 كانت أهون بكثير مما يجري معنا الآن".
وتطالب صالح، العالم أجمع ودعاة السلام بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين الذين يعيشون حربا مدمرة قتل فيها الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت المباني والمنشآت المدنية ونزح سكان غزة والشمال.-(وكالات)

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