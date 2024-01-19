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عهد نتنياهو انتهى وانفجار سياسي صهيوني قريبا

1/19/2024 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - تواصل الصحافة العالمية تسليط الضوء على تطورات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتداعياتها على المشهد الإقليمي، فضلا عن مدى حاجة الاحتلال للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن عهد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو انتهى، ونقلت استنادا إلى مصادرها أن هناك اعتقادا متزايدا بأن أيام نتنياهو على رأس حزب الليكود أصبحت معدودة رغم محاولة تشكيل جبهة لدعمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن "قاعدة الحزب تعتقد أن نتنياهو لن يفي بوعوده باستعادة جميع المحتجزين (الأسرى)".
وكشف أن أعضاء من حزب الليكود في الكنيست يعملون خلف الكواليس مع خلفاء محتملين لنتنياهو، مشيرة إلى أن "الانفجار السياسي" أقرب للسطح مما يبدو، ويمكن أن يحدث في غضون أسبوعين إلى شهرين.
بدورها قالت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، إن الحرب ضد حماس كشفت عن حاجة الاحتلال أكثر من أي وقت مضى إلى المساعدات الأميركية، وكشفت فجوة كبيرة في الإنتاج الصهيوني للأسلحة، محذرة من أن حربا أخرى مع حزب الله اللبناني تعني حاجتها للمزيد من الدعم العسكري الأميركي.
وبينما لا يمكن تدارك هذا النقص في وقت قريب -تقول الصحيفة- يخاطر الاعتماد على واشنطن، بمنحها مساحة أوسع للتدخل في سير الصراع، ويضع الاحتلال في منافسة مع دول أخرى؛ مثل: أوكرانيا لتأمين القدر الكافي من الأسلحة والذخيرة.
معاناة الغزيين
أما صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فتناولت في تقرير لها، أزمة الاتصالات في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة وأثرها في مفاقمة معاناة السكان.
وأشارت إلى أن الانقطاعات المتكررة في شبكة الهاتف تعيق تنسيق عمليات الإجلاء المعقدة أصلا، وتزيد من تحديات مَن يسعون للاطمئنان على أقاربهم ومعارفهم بأي وسيلة أو تأمين بعض حاجياتهم، في وقت يجد الصحفيون صعوبة في محاولاتهم إطلاع العالم بحجم المعاناة داخل القطاع.
وسلطت صحيفة "غارديان" البريطانية، الضوء على تقرير للجنة حماية الصحفيين وضَع الاحتلال ضمن قائمة "أسوأ سجّاني الصحفيين"، ويذكر أن الاعتقال عينة من المخاطر التي تتهدد الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وحسب الصحيفة، يضع التصنيف الاحتلال مع مجموعة سيئة السمعة من الدول الاستبدادية التي لها تاريخ في سجن الصحفيين، وذلك بسبب احتجازها صحفيين فلسطينيين دون محاكمتهم منذ بداية الحرب في غزة.
أزمة البحر الأحمر
بدوره، استبعد تقرير في مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تغيير سلوك جماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر، ويعدّها أداة ضعيفة أثبتت إخفاقها خلال السنوات الماضية في الضغط عليهم.
وأشار التقرير إلى أن للحوثيين أن يلتفُّوا على العقوبات ويحصلوا على الموارد الضرورية، وحتى تأمين حصولهم على المزيد من الأسلحة، وعزّز التقرير طرحه بالقول إن المسؤولين الأميركيين يعترفون سرا بأن تهديد الحوثيين للشحن البحري سيظل قائما.
الخلافات والانقسامات
يعيش الكيان الصهيوني منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول(اكتوبر) 2023 رد فعل متشابك بين سياسة المؤسسة العسكرية والرسمية والحراك الاجتماعي الصهيوني، وهو ما يتمثل بصراع خفي بين مختلف عناصر ومفاصل الدولة التي هيمنت عليها الخلافات والانقسامات.
وتجلت هذه الانقسامات الداخلية بالسجال حول الإخفاق في منع "طوفان الأقصى"، والفشل في تحقيق أهداف الحرب، المتلخصة بتقويض ترسانة حماس العسكرية والقضاء على حكمها في قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين بيد المقاومة.
تعود تعقيدات المشهد الصهيوني إلى تشكيل الحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو، في 29 كانون الأول(ديسمبر) 2022، بعد انتخابات الكنيست التي جرت في الأول من تشرين الثاني(نوفمبر) من نفس العام، حيث أسست لبداية الشرخ والتصدع المجتمعي والسياسي والعسكري الذي يعصف بالحياة العامة للصهاينة.
وتكونت الحكومة الائتلافية التي حظيت بدعم 64 نائبا من أعضاء الكنيست من أصل 120، ومن 6 أحزاب هي: حزب الليكود، والأحزاب الحريدية "يهودية التوراة"، وحزب "شاس"، وأحزاب المستوطنين واليمين المتطرف ممثلة بـ"تحالف الصهيونية الدينية"، وحزبي "عظمة يهودية" و"نوعام".-(وكالات)

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