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الإبادة الجماعية تتواصل في غزة.. أكثر من ألف شهيد في أسبوع

1/19/2024 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال استمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، حيث استشهد خلال سبعة أيام فقط 1.018 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصا يوميا.
واستُشهد، أمس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المائة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس إن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات، راح ضحيتها خلال الساعات الـ24 الماضية 142 شهيدا و278 مصابا، وذلك باستمرار عدوانه على القطاع لليوم 105.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة ارتفع إلى 24 ألفا و762 شهيدا، بالإضافة إلى 62 ألفا و108 مصابين منذ 7 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي. وأضافت أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وتواصل الدبابات الصهيونية التوغل في مدينة خان يونس، المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة التي نزح إليها مئات الآلاف هربا من القصف الصهيوني.
ونقلت وكالة صحفية عن أفراد من داخل مستشفى ناصر في خان يونس، الذي يوجَد فيه نازحون فضلا عن المرضى، أنهم سمعوا أصوات قصف مدفعي من الدبابات التي تتقدم إلى غرب المدينة، في حين تحدث سكان عن وقوع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في الجنوب.
وفي خان يونس أيضا، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نازحين في قصف مسيرات الاحتلال مقر الجمعية ومستشفى الأمل في خان يونس.
وارتفع عدد الشهداء إلى 10 في خان يونس منذ فجر أمس بعد استشهاد اثنين في قصف على عبسان. وتركز القصف الصهيوني على المنازل والأحياء السكنية في خان يونس.
وقد تعرض محيط مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة لقصف جوي ومدفعي صهيوني.
واستهدف الاحتلال المنطقة التي تحتوي على مجمعات سكنية يعيش فيها أعداد كبيرة من السكان المدنيين.
وفي وقت سابق استشهد 15 فلسطينيا، وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة صباح أمس. كما أسفر القصف على مسجد النور في حي الصبرة بمدينة غزة عن سقوط مصابين. في الأثناء، استمرت الاشتباكات والقصف المدفعي الصهيوني على شرق بلدة جباليا شمالي القطاع.
واستشهد خمسة وأصيب آخرون بعد أن قصفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، جرى نقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا.
وانتشلت طواقم الاسعاف جثامين 29 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المدمرة ومن الطرقات غرب خان يونس. وتعرضت رفح جنوب القطاع لقصف مدفعي عنيف.
كما شن طيران الاحتلال غارات على دير البلح وسط قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريج وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية مخيم النصيرات.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد اضطر نحو 85 % من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى البحث عن مأوى في جنوبه الذي أصبح الآن محور تركيز هجوم جيش الاحتلال.
وتقلصت بشدة قدرة الأفراد على متابعة أحدث التهديدات أو الإبلاغ عن الهجمات أو الاطمئنان على أقاربهم أو حتى التواصل مع خدمات الإنقاذ، بسبب الانقطاع شبه الكامل للاتصالات الذي دخل الآن يومه الثامن فيما يمثل أطول فترة انقطاع منذ بداية الحرب.
ونفذت القوات الصهيونية انسحابات محدودة من شمال غزة هذا الشهر، وقالت إن العمليات هناك اكتملت بشكل كبير.
من ناحية ثانية، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات. وأشار إلى تكدس أكثر من 50 ألف طن من النفايات، مما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.
إلى ذلك، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال انتهك القانون الدولي بقصفه العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.
ولفتت إلى أنه "بدلا من ذلك، ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف في الأسبوعين الأولين تم استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، قنابل تزن الواحدة منها ألفي باوند (نحو طن)، في مناطق مكتظة جدا".
وأضافت: "تم تعطيل معظم المستشفيات. وعدد كبير منها، المستشفيات الرئيسية، جرى إغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل جيش (الاحتلال). الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم".
وتابعت: "عدد الأطفال الذين يتم بتر أطراف لهم كل يوم أمر صادم، طرف أو طرفان. خلال الشهرين الأولين من هذه (الحرب) تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير. إنه أمر مروع". وقالت ألبانيز "لا شيء يبرر ما يفعله الاحتلال".
في سياق متصل، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال قتلت أكثر من ألف فلسطيني في غزة منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الأورومتوسطي أنه بخلاف السرد الذي قدمه فريق محامي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن الاحتلال لم يتوقف مطلقا عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة.
وادعى الاحتلال أمام محكمة العدل أنه لا يستهدف المدنيين أو الأعيان المدنية في قطاع غزة بينما خففت من وتيرة العملية العسكرية في القطاع، وأنها تبقى حريصة على زيادة المساعدات الإنسانية ضمن جميع الإمكانات المتاحة، زاعما أنه لا يعرقل عمل الخدمات الصحية، بل يدعمها، وأن لا نية له لتهجير سكان القطاع.
غير أن التوثيق الأولي للمرصد الأورومتوسطي يدحض انسجام ادعاءات الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية مع ما جرى على الأرض في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين 12 حتى 18 كانون الثاني(يناير) الحالي.
فعلى صعيد استهداف المدنيين في قطاع غزة، قال الأورومتوسطي إن جيش الاحتلال استمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، حيث استشهد خلال سبعة أيام فقط 1.018 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 390 طفلا و208 امرأة، بمعدل 145 شخصا يوميا.
وذكر أن الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل المستشفيات في قطاع غزة، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات باستشهاد آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصا يوميا خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم للمستشفيات بفعل تعذر انتشال جثثهم أو دفنهم في مقابر مؤقتة، كما حدث شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة في 17 و18 من الشهر الحالي حين دفن 5 مدنيين، منهم سيدتان في مدرسة إيواء نازحين. كما أسفرت هجمات الاحتلال عن إصابة 1.934 آخرين بجروح، منهم 70 % على الأقل من الأطفال والنساء.
وأبرز الأورومتوسطي أن جزءا من هذه الهجمات وقعت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يصنفها الاحتلال كمنطقة آمنة لجأ إليها ما يقارب من 1.3 مليون نازح، وجرى فيها استهداف منازل وخيام وشاليهات تؤوي نازحين.
كما استهدفت إحدى الغارات مدرسة في حي "الدرج" في مدينة غزة التي أعلن الاحتلال انتهاء عملياته الأساسية فيها، وفق ما جاء على لسان فريق الاحتلال.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن ما لا يقل عن 70 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات في عدة حوادث جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر من الدبابات وطائرات (كوادكابتر) الإسرائيلية، وذلك حين تجمعوا في شمال غرب غزة بانتظار شاحنات تحمل مساعدات.
وكان أصعب ما حدث بالتزامن مع انعقاد المحكمة حين استشهد نحو 50 شخصا دفعة واحدة برصاص جيش الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على بعض المواد الغذائية من هذه الشاحنات.-(وكالات)

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