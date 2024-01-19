اختبار حقيقي لقدرات المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة - يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، اختبارا حقيقيا السبت، في نهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة في قطر، عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية، على ستاد الثمامة عند الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت الأردن، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق أول فوز له في تاريخه على المنتخب الكوري الجنوبي، من خلال مواجهته الثانية معه في النهائيات القارية، بعد أن تعادلا في أول مباراة بتاريخ مشاركات المنتخب بدون أهداف في نسخة العام 2004.

ويسعى“النشامى” لإثبات جدارته بصدارة المجموعة الخامسة، بعد أن حقق الفوز في المباراة الأولى على نظيره الماليزي برباعية بيضاء، فيما تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره البحريني بثلاثة أهداف لهدف، ليلتقيان اليوم في الصراع على الصدارة وضمان التأهل لثمن النهائي.

وبحسب الاجتماع التنسيقي والفني للمباراة، فإن المنتخب الوطني سيرتدي القميص الأبيض، فيما يلعب المنتخب الكوري الجنوبي بالقميص الأحمر.

وتقام المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها اليوم على ستاد جاسم بن حمد عند الساعة الخامسة والنصف عصرا، والتي ستجمع الجريحين المنتخب البحريني ونظيره الماليزي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تتوزع المنتخبات المشاركة وعددها 24 على 6 مجموعات، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ 16، بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث، على أن تودع البطولة 8 فرق من الدور الأول.

"النشامى".. وكسر العقدة

خلال 5 مواجهات سابقة، لم ينجح المنتخب الوطني في تسجيل نتيجة الفوز أمام كوريا الجنوبية، ما يعقد من مهمة المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة قبل خوض المباراة، إلا أن المدرب المغربي أبدى ثقته باللاعبين في حديثه بالمؤتمر الصحفي، طمعا بالخروج بنتيجة إيجابية.

وتأمل الجماهير كسر العقدة التي تلازم المنتخب حينما يقابل“الشمشون الكوري”، حيث تعقد آمالها على روح“النشامى” وعزيمة اللاعبين التي عادة ما تظهر في المواقف الصعبة، متأملة منهم أن يكملوا الصورة الحسنة التي ظهرت أغلب فترات المباراة الافتتاحية.

وأنهى المنتخب تدريباته عصر أمس على ملعب العقلة في مدينة لوسيل، حيث أبدى جميع اللاعبين جاهزيتهم للمواجهة من الناحية النفسية والذهنية، مع تأكيدهم بأن المباراة ستكون الاختبار الحقيقي لقدراتهم على تجاوز المحطات الصعبة والمضي بعيدا في البطولة.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

ومن المتوقع أن يواصل عموتة الاعتماد بتشكيلته الأساسية على كل من يزيد أبو ليلى، سالم العجالين، يزن العرب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان ويزن النعيمات.

وبين عموتة في حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص للمباراة، أن اللاعب محمود مرضي تعرض لكدمة بسيطة في الفخد قبل مواجهة ماليزيا الأولى، وأن مسألة مشاركته من عدمها في المباراة ضمن الجولة الثانية من المسابقة ستتحدد بعد التدريب النهائي للمواجهة.

وفرضت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي، غرامة قيمتها 1500 دولار أميركي على مرضي بسبب كشفه عن شعار“قضية الشرفاء”، خلال مباراة المنتخب أمام ماليزيا يوم الاثنين الماضي.

وقال اتحاد الكرة لوفد اتحاد الإعلام الرياضي، أنه تلقى أمس عقوبة مرضي التي اقتصرت على عقوبة مالية فقط.

وعن ذلك قال عموتة:“الموقف الذي قام به مرضي في المباراة هو تعبير يفسر بعدة طرق، وهو لاعب ملتزم من الناحية الفنية والأخلاقية، ومن وجهة نظري سجل أجمل أهداف البطولة حتى الآن، وجميعنا نسانده لما قام به من موقف إنساني يحترم”.

ولفت عموتة إلى أن مواجهة كوريا الجنوبية صعبة، أمام منافس قوي ومتمرس على الصعيدين القاري والدولي، متمنيا بأن يحقق المنتخب الانتصار من خلال تركيز اللاعبين، وحضورهم الذهني والبدني في الملعب.

وتابع:“الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة جعلنا ندخل المباراة المقبلة بأجواء أفضل، إذ منحتنا الثقة داخل المجموعة، ولا توجد أي مباراة سهلة في المسابقة، و4 فرق تقريبا أظهرت قوتها في الجولة الأولى من البطولة، وأثبتت قدرتها بالمنافسة على اللقب”.

وطالب عموتة لاعبيه اللعب بروح قتالية والعمل على مجاراة المنافس، مؤكدا بأنه سيلعب بأسلوب يعتمد به في الاختراق من العمق وكسر الحواجز الكورية المتينة، وعدم الاكتفاء بالأسلوب الدفاعي.

وواصل:“هناك لاعبان مرشحان بالغياب عن المواجهة وسيتم تحديد مصيرهما من قبل الجهاز الفني والطبي، ونأمل بأن تكون الجاهزية البدنية لدى جميع اللاعبين مميزة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية”.

بدوره، أشار اللاعب نور الدين الروابدة، إلى أن المباراة أمام المنتخب الكوري الجنوبية ستكون قوية، باعتبار الأخير مرشحا للفوز بالبطولة، مبينا بأن اللاعبين يمتلكون ثقة بأنفسهم وقادرين على تحقيق النقاط الثلاث، وأنه والزملاء في المنتخب يعشقون التحدي وسيقدموا أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير التي دعاها للحضور بكثافة بالمباراة”.

"الشمشون".. منافس شرس









ولا يختاف اثنان على أن المنتخب الكوري الجنوبي من أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب والظفر به للمرة الثالثة في تاريخه، لا سيما بوجود مدرب متمكن وهو الألماني يورجن كلينسمان، الذي بدأ مهمته الفنية قبل عام تقريبا، ونجح في تحقيق نتائج ملفتة، إذ قاد كوريا في 12 مباراة، فاز في 7 منها آخرها على البحرين، مقابل التعادل في 3 مناسبات، والخسارة في مباراتين أمام أوروجواي والبيرو.

وقدم منتخب كوريا الجنوبية أداء متميزا في ظهوره الأول، وخرج بالنتيجة التي كان يطمح إليها، إلا أنه تأثر أمس بإصابة حارس مرماه كيم سيونج جيو بتعرضه لقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن بقية مباريات منتخب بلاده في البطولة.

ويعد المنتخب الكوري الجنوبي إحدى المنتخبات في القارة التي سبق لها الصعد على منصة التتويج حيث ظفر بالكأس في أول نسختين من البطولة العامين 1956 و1960.

وسيعتمد كلينسمان في قائمته الأساسية بالمباراة على نجوم بارزة هي سونج بوم كيون، لي كي جي، كيم مين جاي، بارك يونج وو، هوانج إن بيوم، جونج سيونج هيون، سيول يونج وو، لي جاي سونج، لي كانج إين، هيونج مين سون وتشو غوي سونج.

وأبدى كلينسمان احترامه للمنتخب الوطني، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي إن المباراة صعبة على فريقه، حيث قدم المنتخب الوطني مباراة جيدة جدا، ويتمتع بهجوم قوي ويبحث عن التأهل للدور المقبل، ولا يعتمد في أسلوبه على اللعب الدفاعي، مبديا استعداد فريقه للمباراة للمضي قدما في البطولة، وأنه يحترم جميع منافسيه ولا يستهين بأحدهم.

وأشار لاعب المنتخب الكوري الجنوبي لي جاي سونج، إلى أن المباراة صعبة أمام المنتخب الوطني، وأنه وزملاؤه سيقدمون كل ما لديهم داخل أرضية الملعب، على الرغم من مواجهة بعض الصعوبات التي مرت بالفريق، وآخرها فقدان حارس المرمى الأساسي بداعي الإصابة.

موازين القوة

وعطفا على ما تم رصده خلال المباراة الأولى لكلا المنتخبين، فإن لاعبي“النشامى” سيواجهون عددا من أبرز اللاعبين على صعيد القارة، والذين يتواجدون في عدد من الأندية الأوروبية المتقدمة.

وعلى الرغم من تواجد نجم نادي توتنهام سبيرز الإنجليزي سون هيونج مين كواحد من أبرز اللاعبين في القارة الآسيوية، فإن زميله لي كانج إن، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سرق الأضواء من بقية زملائه في المباراة أمام البحرين، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ليتم وضعه بمقارنة مع موسى التعمري النجم الأبرز في صفوف“النشامى”.

وقدم التعمري مباراة جيدة من الناحية الهجومية أمام ماليزيا، حيث سدد على المرمى مرتين دخلتا الشباك، إلى جانب صناعته لفرصة واحدة، بحسب إحصائيات من موقع الاتحاد الآسيوي، كما كسب خطأ واحدا لصالح فريقه، بيد أنه يحتاج بدقة أكبر في تمرير الكرة، حيث قدم في المباراة 27 تمريرة، منها 3 تمريرات طويلة و24 قصيرة وبنسبة نجاح تصل 77.8 %، وبنسبة 65.2 % نجاح في التمرير في منطقة المنافس.

الحال ذاته ينطبق على اللاعب الكوري لي كانج إن الذي سجل هدفين من أصل 3 لمنتخب بلاده، وقاده للظفر بأول 3 نقاط بالبطولة، من خلال تسديده على المرمى كرتين هزا الشباك، فيما سدد كرة وحيدة خارج المرمى، مع قيامه بـ 3 عرضيات ناجحة، وصناعته 3 فرض لزملائه، ممررا في المباراة 45 كرة منها 3 تمريرات طويلة و42 قصيرة وبنسبة دقة تصل إلى 91.1 %، وبنسبة 83.3 % دقة تمرير في منطقة المنافس، مع نجاحه بالالتحامات في 8 مرات.