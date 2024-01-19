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التعمري يطير بأحلام النشامى بالفكر الأوروبي في كأس آسيا

1/19/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يجسد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترف في مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، الملهم لـ”النشامى” القادم بفكر احترافي أوروبي، وتجربة ثرية في الملاعب القبرصية والبلجيكية والفرنسية، عبر محطاته المميزة مع ابويل القبرصي 2018-2020، وفريق آود هيرفلي لوفين 2020-2023، وهو الموهبة التي لمعت في شباب الأردن عبر فرقه العمرية، وصولا للفريق الأول الذي استثمر موهبته ناديه لصالح الجزيرة في صفقة محلية من العيار الثقيل 2017-2018، حيث قاد التعمري الشياطين الحمر إلى نهائي منطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي، وأحرز معه لقب كأس الأردن وحل ثالثا على قمة ترتيب الدوري، وقبلها قدم التعمري أوراق اعتماده إلى تشكيلات المنتخب الوطني الأول وهو ابن 19 ربيعا، عندما شاركه المباراة الودية أمام لبنان بالعام 2016، ليغدو نجم النشامى الأول وساحره خاصة في المشاركات الآسيوية.
يرى النقاد والمتابعون، أن التعمري استفاد كثيرا من تجاربه الاحترافية الناجحة، وتشرب من الفكر الكروي العالي، والانضباط والنضوج الكروي من موسم إلى آخر، والتي يغلفها بحسن ودماثة أخلاقه والتزامه الكبير، مؤكدين بأنه نموذج يحتدى به، وهو يمضي بسرعة البرق على طريق النجومية العالمية، معززا بقوة حضوره في التجربة الاحترافية الأولى، حين نجح بمشاركة فريقه التتويج في لقب دوري بلاده 2019، وسجل انطلاقة قوية بتسجيله 13 هدفا في 74 مباراة، وانسحب على تجربته مع لوفين البلجيكي، الذي قادته الاحصائيات في إحدى المناسبات إلى المركز الثاني بـ”133” مراوغة ناجحة، بعد لاعب ريال مدريد فينيسيوس“189” مراوغة ناجحة، ومتقدما على الأسطورة ميسي الذي حل خامسا بـ”114” مراوغة ناجحة، بحسب إحصائيات“Stathursday” التي صدرت في آذار (مارس) من العام 2023، وسجل التعمري لفريق لوفين في الموسم الأخير 6 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بقميصه، ليواصل إبداعاته في صفوف مونبلييه الذي لعب له 17 مباراة بواقع 1048 د، ومسجلا له 3 أهداف حتى الآن.
ويجد المتابعون، أن الجناح الأيسر المهاري، أصبح أكثر نضجا ومساهمة مع منتخب“النشامى”، حين يطوع تجربته الأوروبية في قالب جماعي، ودافعا ملهما وشاحذا همم زملائه، والتي ظهرت جليا في انطلاقة“النشامى” في الكأس الآسيوية المقامة حاليا على أرض قطر، عندما سجل هدفين ثمينين، الأول من علامة الجزاء، والرابع على طريقة الكبار بحرفنة لـ”النشامى”، في المباراة التي انتهت لصالحه بنتيجة 4-0، لينال فيها التعمري لقب رجل المباراة، التي تصدر معها“النشامى” مجموعته الخامسة بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية، الذي تخطى البحرين بنتيجة 3-1، وتجمعهما مباراة مرتقبة مساء اليوم السبت، والتي يعتبر فيها الفوز مفتاح التأهل للنشامى إلى الدور التالي من البطولة، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الوطني بقيادة المغربي حسين عموتة، سواء في المباريات الودية أو بالتصفيات المونديالية، وأحيا الأمل لدى الشارع الأردني، الذي تعود على نتائج“النشامى” المبهرة بالنهائيات الآسيوية منذ الظهور الأول في الصين 2004.
ويؤكد المتابعون أن“النشمي” التعمري، باحترافيته النموذج ومهارته العالية وروحه الجماعية، سلاح فتاك وجناح يطير بأحلام“النشامى” بعيدا في كأس آسيا، متوقفين عند مساهماته في نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات، التي سجل فيها أكثر اللاعبين بعدد المراوغات، في اجواء مشابهة من حيث الانتقادات التي طالت البلجيكي فيتال وقتها، إلا أن النشامى كان على غير ما انطبع عنه، ليستهل مشواره بالفوز على استراليا بنتيجة 1-0، جاء الهدف من صنع“ميسي” الكرة الأردنية التعمري وتسجيل أنس بني ياسين، وتمكن التعمري من قيادة النشامى للفوز على سورية في المباراة الثانية بنتيجة 2-0، حينما افتتح التسجيل بالهدف الأول، وصنع الهدف الثاني لزميله طارق خطاب، وصنع هدف“النشامى، وتعادل وقتها النشامى مع فلسطين سلبيا، إلا أنه فاجأ المتابعون بالخسارة في مباراة دور الـ16 أمام فيتنام بفارف ركلات الترجيح 2-4، بعد التقدم بهدف بهاء عبدالرحمن.
وكما يعول المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية الألماني كلينسمان على جناح باريس سان جيرمان لي كانج إن إبن 22 ربيعا، الذي لقبه بـ”الزهرة التي بدأت تتفتح”، إلا أن المتابعين يجدون بقدرة الجناح الأيسر لمونبلييه والمنتخب الوطني موسى التعمري ابن 27 ربيعا، الذي تصدر اسرع 10 لاعبين بـ“الليغ 1” بالدوري الفرنسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بركضه 36.31 كم/بالساعة، والذي سجل أول أهدافه الدولية الرسمية في مرمى كمبوديا بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات الإمارات 2019، في المباراة التي انتهت لصالح منتخبنا بنتيجة 7-0، وكان قبلها يساهم في قايدة المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة إلى نهائيات آسيا 2018 بالصين، بأنه قادر بروح الفريق ورفاقه، وتجلي مهارته وتوظيف عقليته الاحترافية، إلى قيادة رفاقه بروح الفريق، إلى تجاوز عقبة“الشمشون” والتأهل رسميا إلى دور الـ 16 من البطولة الآسيوية الحالية في قطر، والتي تشهد سباق معنوي محفز بين التعمري والمهاجم المخضرم لـ”النشامى” حمزة الدردور، نحو صدارة هدافي الأردن في النهائيات الآسيوية، حين يتصدر الدردور بـ4 أهداف، ويليه التعمري برصيد 3 أهداف.

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