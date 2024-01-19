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5 مسارات على الأردن اتباعها لتعزيز الاقتصاد الدائري

1/19/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان - حدد تقرير محلي متخصص خمسة مسارات على الأردن اتباعها، وصولاً لتحقيق الأهداف المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وفي التقرير، الذي أعدته وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن التزام البلاد بالاستهلاك والإنتاج المستدامين يوفر أساساً متيناً، ولكن التغيير السلوكي على مستويات المجتمع كافة سيكون ضرورياً لتحقيق التحول إلى عالم منخفض الكربون يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد ما جاء في التقرير الذي حمل عنوان "الاستهلاك والإنتاج المستدامان.. كيف يتحول الأردن إلى الاقتصاد الدائري؟"، فإن اتباع نهج رشيق ومرن ومبتكر يمكن أن يدفع بعجلة الاقتصاد الدائري قدما، وبتكلفة أقل، في وقت يعمل فيه على مواجهة أي تحديات قد تنشأ مستقبلاً.
ومهما كان المسار الذي يقرر الأردن اتباعه في السنوات المقبلة، فمن المهم أن تظل المخاوف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، في جوهره، كما جاء في التقرير الصادر الشهر الحالي.
ومن بين الأفكار والمسارات التي يمكن اتباعها للبناء على النجاحات والمضي قدمًا، مع مراعاة مواءمتها مع الأولويات الوطنية؛ دمج كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والحد من النفايات، وحماية النباتات والحيوانات، مع بناء القدرة على الصمود في قطاع السياحة.
وفي الأردن، يمكن اعتبار توسيع العمل الجاري في العقبة، وخاصة في قطاع السياحة، بمثابة طريق للمضي قدمًا، مع النظر في مشاريع السياحة البيئية المنخفضة الكربون، والتي تشجع على الحفاظ على المياه، الى جانب التدريب على المشاريع الحرفية المقدمة للنساء في المحافظة.
وأما المسار الثاني، الذي حدده التقرير، فهو تعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره خطوة أولى قوية على الطريق نحو استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، لكونه يشجع على التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير.
ومن الأمثلة هنا، وضع معايير للسلع المستعملة أو المعاد تصنيعها، وإفساح المجال لها ضمن لوائح المشتريات العامة، وتخصيص حوافز لشرائها، ودعم المصانع والشركات الناشئة في إنتاج السلع المعاد تدويرها.
ومن بين القطاعات المستهدفة في هذه الخطوة الإسكان والبناء، على سبيل المثال، حيث يمكن إعادة استخدام جزء كبير من النفايات المنتجة، وصولاً لتعزيز النموذج الاقتصادي الدائري.
والمسار الثالث، كما ورد في التقرير، يرتكز على دعم التغيير في الاقتصاد الأزرق، إذ هناك إمكانات كبيرة للاستهلاك والإنتاج المستدامين ضمن القطاع البحري، من خلال إنشاء المزيد من الموانئ الصديقة للبيئة، ودمج كفاءة الموارد في خطط إدارة المناطق الساحلية والبحرية، وتعزيز حلول التكنولوجيا النظيفة المبتكرة.
كما وتعد حماية التنوع البيولوجي البحري والشعاب المرجانية من خلال إنشاء المحميات الطبيعية سبيلاً لتعزيز الرفاه البيئي، وفي الوقت نفسه تعمل على تحسين سبل العيش المحلية من خلال تطوير مشاريع السياحة البيئية الصغيرة.
وعلى المستوى الوطني، يمكن النظر في وضع خريطة طريق للاقتصاد الأزرق لزيادة الوعي بإمكانات هذا القطاع وتوجيه التنمية بطريقة مستدامة، بحد ما جاء في التقرير.
ويعد التمويل المستدام والتحول الرقمي المسارين الرابع والخامس، اللذين حددهما التقرير، إذ إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددها العالم لنفسه في العام 2015 سوف يتطلب الالتزام والابتكار.
وستكون الشركات التي تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، أو التي تقوم بجمع ونشر البيانات، والإحصاءات والمعرفة، خطوات مهمة في التحول إلى مجتمع أكثر استدامة، بحسب التقرير.
وعلى سبيل المثال، في الأردن، قد يتطلب العمل بمجال الزراعة المستدامة من الاستثمار في حلول التكنولوجيا النظيفة، وربما مدعوما بخيارات التمويل الأخضر المقدمة للقطاع الخاص.
وتشكل شبكات الطاقة الذكية طريقة أخرى يمكن من خلالها للتحول الرقمي أن يدعم التنمية منخفضة الكربون، ويمكن النظر في التسليم الرقمي للعمال، الذين يقومون بترقية مهاراتهم للحصول على وظائف جديدة خضراء في مجموعة من القطاعات، تبعا للتقرير ذاته.

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