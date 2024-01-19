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بدء عودة خدمة الاتصالات تدريجيا في مناطق من قطاع غزة

1/19/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة الاتصالات في السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت الشركة، إن "طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع".
وأضافت أنه "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".
وذكرت أن "اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد موظفي الشركة الشهداء إلى 14".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على غزة، إلى ارتقاء 24 ألفا و762 شهيدا، وإصابة 62 ألفا و108 أشخاص، إضافة إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات دولية وأممية.

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