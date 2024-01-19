بدء عودة خدمة الاتصالات تدريجيا في مناطق من قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت شركة الاتصالات في السلطة الفلسطينية، مساء الجمعة، بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت الشركة، إن "طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع".
وأضافت أنه "بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير".
وذكرت أن "اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد موظفي الشركة الشهداء إلى 14".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على غزة، إلى ارتقاء 24 ألفا و762 شهيدا، وإصابة 62 ألفا و108 أشخاص، إضافة إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات دولية وأممية.
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