السنغال تضرب الكاميرون بثلاثية وتعبر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل منتخب السنغال إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب التفوق على نظيره الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب شارليس كونان باني، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وتأهلت السنغال إلى ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن وصلت إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة في المركز الثاني.
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