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السنغال تضرب الكاميرون بثلاثية وتعبر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

1/19/2024 2:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل منتخب السنغال إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب التفوق على نظيره الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على ملعب شارليس كونان باني، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتأهلت السنغال إلى ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا، بعد أن وصلت إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد الكاميرون عند نقطة وحيدة في المركز الثاني.

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