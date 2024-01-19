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الأرض ليست بخير والأسوأ قادم

1/19/2024 2:31:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


يرى الكثيرون في الحروب والمعاناة القاسية التي تجرها على البشرية، أو الأزمات الاقتصادية وتداعياتها الخانقة على الدول، أو حتى في الجوائح وما تسببه من رعب للشعوب، مصيبة المصائب، إلا أن كل ما تقدم لا يذكر مقارنة مع الكارثة التي تلوح في الأفق، ولا يدركها الكثير منا، وهي ما بات يعرف بـ"الانهيار المناخي" في مختلف عموم المعمورة، وهو المصطلح الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن لم تتحرك البشرية لإنقاذ نفسها قبل فوات الأوان.
خلاصة الأمر تكمن في أن الأرض سجلت في العام 2023 أكثر الأعوام سخونة في تاريخها الحديث، وذلك وفق مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، الذي أفاد "بأن الأشهر الثلاثة من بداية حزيران/يونيو إلى نهاية آب/أغسطس 2023 كانت الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 16.77 درجة مئوية".
هذا في العام الماضي، أما العام الحالي، 2024، فالعديد من العلماء يتنبأون أن تتجاوز حرارة الأرض ما سجلته في 2023، وهو ما سيؤجج أكثر وأكثر الكوارث الطبيعية من موجات حر قياسية، وأعاصير مدمرة، وحرائق غابات فتاكة، وفيضانات قاتلة، وحالات جفاف حادة في مختلف أنحاء الأرض، وهو الأمر الذي تناولته العديد من الصحف العالمية، ومنها الواشنطن بوست الأميركية والغارديان البريطانية مؤخرا.
الأمر قد بدأ فعلا. فها هي بريطانيا تشهد واحدة من أسوأ موجات البرد في تاريخها. وها هي أستراليا تكافح حرائق الغابات التي بدأت تخرج عن السيطرة. وها هي البرازيل تواجه فيضانات عنيفة. وها هي جزيرة موريشيوس في مهب الأعاصير. وها هي الولايات المتحدة يضربها ما بات يعرف بـ"الشتاء الجليدي". القائمة تطول، وما على المرء إلا أن يقلب الأخبار، وسيرى الكثير من كوارث التغير المناخي هنا وهناك تعصف ببني البشر. والقادم أعظم، خصوصا مع تسجيل مستويات خطيرة لذوبان الجليد في قطبي الأرض، شمالا وجنوبا.
كل هذا يمكن تلخيصه في جملة واحدة: وهي أن الطبيعة بدأت تثور في وجه جزارها الإنسان بفعل طمعه، الذي لا حدود له، في حرق المزيد والمزيد من الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة، وفي تزايد نشاطاته الصناعية غير الصديقة للبيئة، وما يجره من انبعاثات قاتلة من الغازات الدفيئة وآثارها المدمرة على مستقبل الحياة على الأرض. وما يفاقم الأمر التحول السريع لظاهرة النينو المناخية، "وهي ظاهرة تحدث في المحيط الهادئ الاستوائي تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط".
ورغم عديد مؤتمرات المناخ، وآخرها (COP28) في الإمارات العربية المتحدة قبل أسابيع، فإن وعود وتعهدات الدول لن تنفع إلا إذا التزمت فعلا بالوصول إلى الحياد الكربوني وانبعاثات من الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان) قريبة من الصفر، وفق اتفاقية باريس، التي أبرمت في العام 2015، "للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بحيث لا تزيد درجات الحرارة حول العالم عن 1.5 درجة مئوية".
المهمة صعبة إلى حد كبير، لكنها ليست مستحيلة، وما يزال الأمر بيد البشر، بعد رحمة الله عز وجل، لإنقاذ مستقبلهم، رغم أن طمعهم، وما يقوده من غباء أعمى مزمن، لا يبعث على التفاؤل والطمأنينة.
وفي نهاية المطاف، ستبقى الطبيعة في المرصاد لمن يحاول العبث معها، وعلينا جميعا الحذر، فعلا لا قولا، من غضبها قبل أن تلتهمنا بطرفة عين. وقد بدأ الوقت ينفد!

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