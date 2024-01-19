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ماذا أكثر؟

1/19/2024 2:31:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من أجل غزة، فعلنا كل ما يمكن فعله، وقلنا كل ما يُسمح بقوله، خرجنا في مظاهرات فرّقها المطر، ردّدنا وراء الإمام أدعية على الظالم مبللة بالدمع، توقفتْ اللقمة في الحلق لما تزامن عشاؤنا مع إخراج نصف جثة من تحت الردم، بكينا حتى جفّ مخزوننا الاستراتيجي من الدمع وبعضنا لمح دماً في أقصى المجرى، تمنّينا لو كنا رصاصاً أو رأس قذيفة "ياسين"، ماذا أكثر، كتبنا شعراً ونواحاً يُسمع حتى بالقراءة الصامتة، وأنهكنا غوغل بالبحث عن أسماء فلسطين، وأيّ الأسماء يناسب طفلاً نفكّر بإنجابه.
ومن أجل غزة، أجّلنا أفراحنا غير الضرورية إلى أجل مسمّى، وأوقفنا نقر الطبول وقطعنا الكهرباء عن آلات غنائنا، خبأنا قصائد الحبِّ التي تعذّر إضافة اسم غزة إلى قافيتها، أوقفنا الفيلم الأميركي على نتفليكس عند منتصفه لما حكّ الذنب ضميرنا، وضعنا قلباً أحمر للطفلة البردانة، فلم تدفأ، وضعنا رمز التضامن على صورة لعشرين غزياً حول مقلاة بندورة، لكن لم تنزل قطع اللحم عليها، ووضعنا وجهاً باكياً لفيديو ربّ أسرة لم يبق له منها أحد، ماذا أكثر، تمنّينا الموت رغم أنه حتى وفياتنا الطبيعية خيانة لغزة.
ما لم نستطع قوله نقلناه على ذمة نيلسون مانديلا، وما لم نستطع فعله فعلته جنوب أفريقيا واكتفينا بما نستطيع.. التصفيق والهتاف، تعبنا من المشي فاستكمل البريطانيون الأحرار المسيرة، اختفت أصواتنا لكنّ الإسبان أثبتوا أن الصوت لا يفنى، وأكد السويديون أيضاً أن الغناء لا يكون إلا لتحيا فلسطين، واستمروا بالغناء حتى أصيب العالم كله بفلسطين، ماذا أكثر، صرنا نبحث عن تصريح لوزيرة أوروبية ضميرها حي حتى نعلّق صورتها فوق أسمائنا، وننتظر انضمام دولة في أميركا اللاتينية إلى عدالتنا لنغطي وجوهنا بعلمها. صرنا نحن الآخر، وهناك بيننا الآن من يحتاج إلى تقويم اللسان حين ينادي فلسطين: "بلستينا".
قد لا يصدُّق القادمون في المستقبل، أن طفلاً غزياً كان يأكل حشائش الأرض، وسط أمة تهدر من الأرز المطبوخ ما يكفي غداء للصين وتايوان، ولن يكون سهلاً عليهم أن يستوعبوا أننا فشلنا في إدخال علب التونة إلى غزة، وأن طفلة ماتت من الجوع وسط الأمة الوحيدة بين الأمم التي تقسم أغلظ الأيمان في أمثالها الشعبية أن لا أحد ينام من غير عشاء، ماذا أكثر، هل نقول أن رضيعة ماتت من البرد، وسط الأمة التي تعوم فوق الغاز والبترول، وأننا حين اكتشفنا عجزنا، طلينا أظافرنا بألوان فلسطين، لأن الظفر لن يخرج من اللحم.
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غزة: بلى يخرج الظفر من اللحم، فأخرجوا ظفركم من لحمنا.. ماذا أكثر؟!

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