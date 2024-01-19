الكرك تتضامن مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هشال العضايلة
نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية بالكرك اليوم الجمعة، وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة استمرار العدوان الصهيوني الذي يستهدف إبادة وتهجير أهل غزة.
وشارك في الوقفة التي نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك مئات المواطنين ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني المساند لشقيقه الفلسطيني.
وندد المشاركون بالوقفة بالعدوان الأميركي البريطاني على الشعب اليمني الشقيق، مطالبين بوقف استهداف الشعب اليمني.
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