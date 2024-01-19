إربد.. مسيرة تستنكر الصمت العربي تجاه ما يحدث في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد التميمي انطلقت مسيرة من امام مسجد الهاشمي في اربد للتنديد باستمرار العدوان على قطاع غزة.
وانتقد المشاركون في المسيرة الصمت العربي ازاء الجرائم الابادية بحق الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
وطالبوا بالتدخل العربي لوقف العدوان وان يتم ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة الذين يواجهون الموت بسبب نقص المواد الغذائية والدوائية.
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