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إربد.. مسيرة تستنكر الصمت العربي تجاه ما يحدث في غزة

1/19/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي انطلقت مسيرة من امام مسجد الهاشمي في اربد للتنديد باستمرار العدوان على قطاع غزة.
وانتقد المشاركون في المسيرة الصمت العربي ازاء الجرائم الابادية بحق الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
وطالبوا بالتدخل العربي لوقف العدوان وان يتم ادخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة الذين يواجهون الموت بسبب نقص المواد الغذائية والدوائية.

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