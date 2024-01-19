وقفة في مخيم مادبا تنديدا بالعدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة
نفذت فعاليات شعبية وشبابية في مخيم مادبا وقفة أمام ساحة المخيم بعد صلاة الجمعة تضامنا مع غزة.
وردد المشاركون بالمسيرة هتاف "مع غزة، مع المقاومة، مع الأقصى"، منددين بعدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع والذي دخل يومه 105.
وحيوا المقاومة الفلسطينية وصمود الأهل في الأرض المحتلة، مستنكرين الصمت العربي تجاه ما يحدث من مجازر
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