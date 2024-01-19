Friday, 19 January 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وقفة في مخيم مادبا تنديدا بالعدوان على غزة

1/19/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

نفذت فعاليات شعبية وشبابية في مخيم مادبا وقفة أمام ساحة المخيم بعد صلاة الجمعة تضامنا مع غزة.

وردد المشاركون بالمسيرة هتاف "مع غزة، مع المقاومة، مع الأقصى"، منددين بعدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع والذي دخل يومه 105.

وحيوا المقاومة الفلسطينية وصمود الأهل في الأرض المحتلة، مستنكرين الصمت العربي تجاه ما يحدث من مجازر

MENAFN19012024000072011014ID1107743779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث