وقفة في مخيم مادبا تنديدا بالعدوان على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

نفذت فعاليات شعبية وشبابية في مخيم مادبا وقفة أمام ساحة المخيم بعد صلاة الجمعة تضامنا مع غزة.

وردد المشاركون بالمسيرة هتاف "مع غزة، مع المقاومة، مع الأقصى"، منددين بعدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع والذي دخل يومه 105.

وحيوا المقاومة الفلسطينية وصمود الأهل في الأرض المحتلة، مستنكرين الصمت العربي تجاه ما يحدث من مجازر