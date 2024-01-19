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انطلاق أولى رحلات خط نقل مباشر من عمان لتلفريك عجلون

1/19/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عجلون- انطلقت، اليوم الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وقعت اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) لدعم السياحة الداخلية، عبر استحداث خط نقل مباشر من عمان إلى تلفريك عجلون والعودة، بأسعار مخفضة.
وأضاف عرفات، أن الخط سيعمل من خلال رحلتين يوميا، الأولى تنطلق من محطة العبدلي الساعة 10 صباحا، والثانية من محطة الدوار السابع الساعة 10:30 صباحا.
وأوضح، أن سعر التذاكر يبلغ عبر الخط الجديد للأردنيين والمقيمين 5 دنانير لمن هم فوق سن العاشرة و3 دنانير لمن هم دون عشرة أعوام، ومجانا للأطفال أقل من 3 سنوات، إضافة إلى توفرها عبر التطبيق الإلكتروني لشركة (جت) وفي مكاتبها. -(بترا )

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