انطلاق أولى رحلات خط نقل مباشر من عمان لتلفريك عجلون

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عجلون- انطلقت، اليوم الجمعة، أولى رحلات خط النقل المباشر من شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) إلى تلفريك عجلون.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وقعت اتفاقية مع شركة النقليات السياحية الأردنية (جت) لدعم السياحة الداخلية، عبر استحداث خط نقل مباشر من عمان إلى تلفريك عجلون والعودة، بأسعار مخفضة.
وأضاف عرفات، أن الخط سيعمل من خلال رحلتين يوميا، الأولى تنطلق من محطة العبدلي الساعة 10 صباحا، والثانية من محطة الدوار السابع الساعة 10:30 صباحا.
وأوضح، أن سعر التذاكر يبلغ عبر الخط الجديد للأردنيين والمقيمين 5 دنانير لمن هم فوق سن العاشرة و3 دنانير لمن هم دون عشرة أعوام، ومجانا للأطفال أقل من 3 سنوات، إضافة إلى توفرها عبر التطبيق الإلكتروني لشركة (جت) وفي مكاتبها. -(بترا )
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