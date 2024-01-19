الأردنيون يوجهون تحية إلى غزة ويطالبون العالم بالتحرك

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق "الغد"

محافظات- شهدت مدن عدة في المحافظات، مسيرات ووقفات احتجاجية على استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمدن الفلسطينية المحتلة، وسط تجديد التأكيد على ضرورة تدخل عربي ودولي واتخاذ موقف حاسم لوقف حرب الإبادة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

وصدحت حناجر المشاركين بالمسيرات والوقفات بهتافات تدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتدعو للنصر وإنهاء الاحتلال، محيين رجال المقاومة الفلسطينية الباسلة، وما تسطره من بطولات يومية تؤكد فيها للعالم أجمع زيف وكذب كيان الاحتلال والدول المساندة له، مؤكدين أن شارة النصر والصمود لن تكسر.

كما حيا المشاركون الموقف الأردني، ملكا وحكومة وشعبا، ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ، باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وجدد المشاركون دعوتهم، المجتمع الدولي، لإدانة الهجوم الصهيوني على الفلسطينيين وفتح ممر مساعدات إنساني لما يزيد على مليونين من إخوتنا المحاصرين في قطاع غزة.

ونددوا بالعدوان الصهيوني المتواصل، واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية.

ففي العقبة، نظمت الفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية في المحافظة، بعد صلاة الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للأشقاء في غزة، وتنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على القطاع والضفة.

وطالب المشاركون في الوقفة، الدول العربية، بمقاطعة الكيان الصهيوني، ووقف أشكال التطبيع كافة معه، والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.

وحيا المشاركون الموقف الأردني، ملكا وحكومة وشعبا، ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي ارتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ، باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية، التي كانت وما تزال النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

وفي الكرك، نظمت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية وقفة عبر فيها المشاركون عن تضامنهم التام مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره.

وشارك في الوقفة التي نظمت في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك مئات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الشعب الأردني المساند لشقيقه الفلسطيني.

وندد المشاركون بالوقفة بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، مطالبين بوقف استهداف الشعب اليمني الشقيق، وضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه بكل أشكال الدعم، وعدم اقتصار الجهود على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل فيه يوميا مئات من الفلسطينيين.

كما دعوا الى ضرورة تقديم المساعدات للأشقاء في غزة، منددين بأي عمليات تعاون مع العدو، في إشارة منهم إلى ما تم الحديث عنه مؤخرا حول تزويد تجار أردنيين الكيان الصهيوني باحتياجاته من الخضار والفواكه، مؤكدين ضرورة محاسبة كل من يفعل ذلك وإغلاق الحدود رسميا بوجه التجارة مع الاحتلال.

وطالب المشاركون، الدول العربية، باتخاذ موقف حاسم بقطع العلاقات مع الدول الغربية المساندة للعدوان الصهيوني، وخصوصا أن شعوب هذه الدول تساند الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي معان، صدحت حناجر المشاركين من أبناء مدينة معان في وقفة تضامنية حاشدة، بهتافات تدعم الشعب الفلسطيني في محنته وتحيي رجال المقاومة الباسلة، وهم يخوضون ملحمة بطولية بكل الاعتبارات والتخطيط والتنفيذ ضد الكيان الصهيوني المحتل، رغم الدعم الأميركي والتآمر الدولي، والصمت العربي المريب.

وندد المشاركون، في الوقفة التي أقيمت أمام مسجد معان الكبير، بما يتعرض له الأهل في قطاع غزة لعدوان غاشم وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى على يد قوات الاحتلال الصهيوني وبسلاح ودعم عسكري وسياسي واقتصادي أميركي.

ووجه المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في مدينة معان، التحية إلى أبطال وقادة الفصائل الفلسطينية المقاومة التي تخوض معركة الشرف والبطولة والفداء ضد الكيان الصهيوني المحتل.

وقالوا، إن ضربات المقاومة الفلسطينية هزت دولة الاحتلال وقهرت جيشها، وأسقطت شعار ومقولة "الجيش الذي لا يقهر"، فبعد أن قهر في معركة الكرامة الأردنية، ها هو يقهر مرة أخرى في "طوفان الأقصى".

وأشاروا إلى أنه وبعد أكثر من 100 يوم، على أبشع عدوان همجي في التاريخ والذي ترتبكه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي مارست فيه إبادة جماعية وتحطيم بنية القطاع التحتية، وتحويله إلى مكان لا يصلح للحياة البشرية، بعد تدمير المدارس والشوارع والمستشفيات والكنائس والمساجد وكل ما له علاقة بالحياة، ورغم ما يتعرض له الشعب في القطاع من قصف وقتل وتدمير ومسح وتهجير ومجازر أفنت عائلات بأكملها، ما يزال الشعب الفلسطيني في القطاع يرفع شارة النصر والصمود على الأرض، مؤمنا بأن هذه بلاده وأرضه ولن يتخلى عنها.

وطالب المشاركون، الحكومة الأردنية، باتخاذ مواقف أكثر قوة تجاه الكيان الصهيوني، وإلغاء أشكال التطبيع كافة مع العدو، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز.

وانطلقت مسيرة من أمام مسجد الهاشمي في إربد، للتنديد باستمرار العدوان على قطاع غزة. وانتقد المشاركون في المسيرة الصمت العربي إزاء الجرائم بحق الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الصهيوني. وطالبوا بالتدخل عربي لوقف العدوان وأن يتم إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذين يواجهون الموت بسبب نقص المواد الغذائية والدوائية.

وفي مادبا، نفذت الفاعليات الشعبية مسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام ساحة مخيم مادبا، تنديدا بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على أهالي غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ.

وجابت المسيرة التي سبقت الوقفة وانطلقت من مسجد ساحة مخيم مادبا، شوارع المخيم، أكد خلالها المشاركون دعمهم المطلق للأهل في غزة، منددين بحرب الإبادة الصهيونية المستمرة على القطاع المحاصر، واستهداف قوات الاحتلال للمدنيين والمرضى والنازحين في المنازل المأهولة والمستشفيات والمراكز الصحية.

وردد المشاركون هتاف "مع غزة، مع المقاومة، مع الأقصى"، منددين بعدوان الاحتلال، وموجهين التحية للمقاومة الفلسطينية التي ترد على العدوان بإطلاق الصواريخ على مستوطنات الاحتلال.

وفي الوقفة، ثمن المتحدثون الموقف الأردني الثابت والقوي تجاه القضية الفلسطينية والجهود الدولية التي بذلها الأردن لوقف التصعيد ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الأعزل في فلسطين.

ودعوا إلى تحرك دولي من قبل المنظمات الإنسانية، لإيقاف المجازر الصهيونية والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.













