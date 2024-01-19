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عدوى السطحية تُصيب زيجات الجيل - جريدة الوطن السعودية

1/19/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al Watan) "رغبات سخيفة".
"يارب أستودعتك عقل بناتي من التفاهة".
"أبسط حقوقها يترك عمله ويستأذن عشان تروق مزاجها بكوفي".
"مستحيل أترك المدينة وأرضى أعيش معاه بالديرة".
"أنصدمت، يشرب القهوة بدون سكر، وأنا سكر زيادة، وين الخلق اللي يخليني أسوي مرتين قهوة".
"والله البلاء أن بعض البنات ينظرن للزواج على أنه سفر وكماليات وتصوير وبهرجة. أما الهدف الأساسي فقد أصبح مُغيب للأسف. ما تدري هو بسبب عدم التوجيه من الأمهات أو بسبب الانفتاح الإجتماعي الحاصل!".
"إش صار في عقلية بناتنا عشان سفر وسكن الديره صار متخلف!!. طيب قولي ما يناسبني تفكيره.. ودي لو أشوف الشاب وأقول تراها دعوة أمك لك بالتوفيق إنها تركتك.. للأسف أغلب بناتنا وعيالنا صاروا سطحيين مره مره.. مُحزن".
كانت هذه عينات من ردود مختلفة أثارها منشور عبر منصة (x)، أدلى عبرها عدد من المستخدمين بأرائهم، وبدا كأن أكثرهم يتفق على أن السطحية والهشاسة في التفكير باتت طابعا شاملا لفتيات كثيرات، تفضح ما يفكرن به حيال الزواج، وكيف يتعاملن معه، ومع تكوين الأسرة.
وأرجع مراقبون انتشار مثل هذه السطحية واتساع مداها إلى مدى التأثر بما يبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إلى التقليد الأعمى.
ويتساءل كثيرون: لماذا اختلف التفكير بالقواعد الهامة لنجاح الزواج؟، ولماذا تم استبدالها بالقشور والسطحية؟، وماذا عن الزواج والأسرة التي هي نواة للمجتمع؟.
معضلة حقيقية
ترى شذا سعيد المسجن، وهي مدربة معتمدة في العلاقات الأسرية والتوجيه الزواجي أننا أمام معضلة تهدد المجتمع، وتقول "نحنُ أمام معضلة حقيقية قد تضرب نواة المجتمع وهي الأسرة التي تسلم من أن تهز رياح العبث أركانها حال وجد التناغم بين الزوجين، خاصة في الأمور الأساسية مثل التقدير وتقديس الحياة الزوجية وعدم الالتفات إلى أمور يمكن تجاوزها".
وتابعت "من المخجل أن نسمع أنه يمكن تقرير إنهاء الحياة الزوجية لقشور غير مهمة، وببساطة متناهية ولمبررات واهية".
انتصار كاذب
تعيد المسجن ما نراه اليوم من كثير من الشباب والشابات في تعاملهم مع الحياة الزوجية إلى طريقة وأسلوب تنشئتهم، وتقول "ثقافة الحياة الزوجية وتقديرها تقع بالدرجة الأولى على التربية من قبل الأبوين، وعدم الخضوع للتقليد الأعمى الذي يجرف الشباب فينهون العلاقة وينعمون بنشوة انتصار كاذب لفترة معينة، بعدها يقعون في الندم".
ترميم الخلل
تشدد المسجن على أنه مقابل كل هذا الانفلات في تقدير المسؤولية، والاهتمام ببناء الأسرة والمحافظة على روابط الزواج نحتاج إلى مزيد من التوعية والتثقيف، وعلى المهتمين تكثيف البرامج والمحاضرات التي تنمي عند الشباب الحس بالمسؤولية، خاصة المقبلين منهم على الزواج".
واستطردت "هل من الممكن أن يقف الأبوين في صمت مطبق عندما تنتهي علاقة ابنهم أو ابنتهم لسبب تافه؟".
وأجابت "بالتأكيد تعتمد الإجابة على مدى وعي الأبوين لخطورة الأمر، ومدة مشاركتهم في اتخاذ القرار".
تفهم الاحتياج
من جانبها، تركز مزينة عوض السيد، وهي مختصة بالتوجيه والإصلاح الأسري، مستشارة أسرية على المسؤولية المشتركة لطرفي العلاقة الزوجية في دوامها واستمرارها، وقبل ذلك في اكتمال مشروع الزواج، وتقول إن "استقرار الحياة الزوجية يعتمد على الزوجين معا، ولكليهما احتياجات وحقوق، لكن كل الأشياء تستقر بالتعاون والاتفاق".
وتابعت "لا بد أن يكون كل منهما متفهما لاحتياجات الآخر ومدى قدرته وامكانياته، ولا بد أن يلتمس كل منهما للآخر العذر".
وواصلت "المشكلة أن السطحية في هذا الجيل طغت على بعض الزيجات حيث أصبح التفكير محصورا فقط في كيفية الحصول على الترفيه مثل السفر والارتياد المستمر للمطاعم والكافيهات، وحتى النفور من السكن في المدن الصغيرة".
واستطردت "حين تسيطر مثل هذه الأفكار التافهة على تفكير أحد الزوجين، فإن هذا يترك أثره على الأسرة والأبناء، وحيث يحتل الاهتمام بالقشور وسطحية التفكير الواجهة، فإنه يطغى على الدور الأساس للزوجين وهو تكوين أسرة، ومن ثم يبدأ التخلي التدريجي عن الأساسيات".
توجيه وإرشاد
تعتقد السيد أن "التوجيه مطلب في مثل هذه الحالة، خاصة من قبل الأهل بالنصح والإرشاد وتوضيح الدور الأساس من الزواج".
وتابعت "لا يمكن كذلك أن ننكر هنا دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والمختصين ووسائل الإعلام، حيث عليهم الالتفات إلى هذا الأمر بشكل أكثر جدية لما له من آثار نفسية واجتماعية وثقافية على المجتمع، مع التركيز على الأمور والمتطلبات الأساسية لنجاح الزواج، والبعد عن المتطلبات غير الهامة وما تُحدثه من شروخ في الحياة الزوجية وتكون سببا في رفع نسب الطلاق في المجتمع".
أسس راسخة
بدورها، توضح هند برجس الغنامي، وهي متخصصة في علم الاجتماع أن "الزواج الناجح يبنى على أسس متينة وراسخة، وكثير من حالات الانفصال التي تنتشر في بعض المجتمعات تعود إلى أسباب تافهة، فمن المحزن جدا أن يتطور خلاف بين الزوجين من أجل سبب تافه إلى حالة طلاق دونما وعي بما يعقبه من أمور سيئة قد يتأثر بها المجتمع بأكمله، وتنتشر مثل هذه الحالات الآن بين الأسر ليتدخل التقليد الأعمى وزيرد من انتشارها".
وتابعت "الزواج حالة من الاستقرار التي تضمن استقرار المجتمع بأكمله، كونه السبيل لنشأة الأسرة التي هي نواة هذا المجتمع".
وختمت "الكل مسؤول في هذه الحالة، خاصة عند ما يثار الأمر ونرى عددا لا يستهان به من المؤيدين من فئة الشباب غير المبالين بعواقب الأمر، والذين يتبارون في استعراض تجاربهم في إنهاء العلاقة لأسباب أقل ما يمكن وصفها فيه هو السطحية".
دلال زائد
تتحدث أم مشعل عن تجربتها مع ابنتها التي لم تتجاوز العشرين من العمر عندما قررت الانفصال عن زوجها بسبب عدم قدرته على السفر.
وقالت "لا أنكر أن الدلال الزائد قد يكون من الأسباب التي تدفع نحو هذا الأمر، وذلك لأن الفتاة ربما اعتادت على تلبية طلباتها من الأهل، وعندما تنتقل إلى بيت زوجها تعتقد بأنها طلباتها التي لا تحتمل الرفض ستنتقل معها إلى بيتها الجديد".
واعترفت "على الأبوين التعامل مع الأبناء بوسطية، فالاعتدال مطلب والدلال الزائد قد يفسد حياة بأكملها خاصة إن غاب التوجيه قبيل فترة الزواج للطرفين".

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