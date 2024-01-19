Lambdatest تعلن عن Velocity Tour 2024: الشبكات المتأقلمة بسرعة مع متغيرات السوق لقادة التكنولوجيا المتطورين

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت LambdaTest ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، عن LambdaTest Velocity Tour 2024 Velocity Tour هو لقاء حصري للمدعوين فقط مصمم لقادة وخبراء التكنولوجيا في الصناعة.
تقدم Velocity Tour تجربة غامرة لقادة التيسير الكمي، مما يعزز فرص التواصل، والرؤى حول توسيع نطاق المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي. سيكتسب الحاضرون رؤى قيّمة حول رؤية LambdaTest لمستقبل جودة البرمجيات. سيقدم الحدث أيضًا عروضًا توضيحية لعروض وابتكارات منتجات LambdaTest الجديدة. توفر فعاليات Velocity Tour منصة لقادة الفكر من مختلف الصناعات لتقديم رؤاهم وآرائهم حول الديناميكيات المتغيرة للتكنولوجيا وضمان الجودة.
اختتمت LambdaTest بنجاح نسختها الأولى من Velocity Tour في عام 2023 بحضور عدد من رواد التكنولوجيا من المستوى C الذين قادوا فرق التيسير الكمي والتكنولوجيا في الشركات الرائدة.
ستقام نسخة LambdaTest Velocity Tour 2024 المنتشرة في 18 مدينة في الولايات المتحدة في المدن الكبرى بما في ذلك دالاس وهيوستن وأتلانتا وسان فرانسيسكو وسان دييغو وشيكاغو وسياتل ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة. سيوفر هذا الحدث منصة لمجتمع الاختبار للتواصل مع رواد الصناعة الآخرين والمشاركة ومناقشة خارطة الطريق التي من شأنها تشكيل مستقبل الاختبار في عام 2024.
قال Asad Khan، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LambdaTest، "تم تصميم جولة LambdaTest Velocity لغرض واحد، وهو غرس ثقافة التعاون داخل مشهد الاختبار. في عصر التطور التكنولوجي السريع، التعاون ليس مفيدًا فحسب؛ إنه أمر حتمي. إنها منصة يمكن من خلالها لخبراء الصناعة وقادة التكنولوجيا في مجال هندسة الجودة التواصل، وسد فجوة صوامع المعرفة".
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حول LambdaTest
LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل.
يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.
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