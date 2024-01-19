Lambdatest تعلن عن Velocity Tour 2024: الشبكات المتأقلمة بسرعة مع متغيرات السوق لقادة التكنولوجيا المتطورين

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت LambdaTest ومقرها في سان فرانسيسكو، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على السحابة، عن LambdaTest Velocity Tour 2024 Velocity Tour هو لقاء حصري للمدعوين فقط مصمم لقادة وخبراء التكنولوجيا في الصناعة.

تقدم Velocity Tour تجربة غامرة لقادة التيسير الكمي، مما يعزز فرص التواصل، والرؤى حول توسيع نطاق المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي. سيكتسب الحاضرون رؤى قيّمة حول رؤية LambdaTest لمستقبل جودة البرمجيات. سيقدم الحدث أيضًا عروضًا توضيحية لعروض وابتكارات منتجات LambdaTest الجديدة. توفر فعاليات Velocity Tour منصة لقادة الفكر من مختلف الصناعات لتقديم رؤاهم وآرائهم حول الديناميكيات المتغيرة للتكنولوجيا وضمان الجودة.

اختتمت LambdaTest بنجاح نسختها الأولى من Velocity Tour في عام 2023 بحضور عدد من رواد التكنولوجيا من المستوى C الذين قادوا فرق التيسير الكمي والتكنولوجيا في الشركات الرائدة.

ستقام نسخة LambdaTest Velocity Tour 2024 المنتشرة في 18 مدينة في الولايات المتحدة في المدن الكبرى بما في ذلك دالاس وهيوستن وأتلانتا وسان فرانسيسكو وسان دييغو وشيكاغو وسياتل ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة. سيوفر هذا الحدث منصة لمجتمع الاختبار للتواصل مع رواد الصناعة الآخرين والمشاركة ومناقشة خارطة الطريق التي من شأنها تشكيل مستقبل الاختبار في عام 2024.

قال Asad Khan، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LambdaTest، "تم تصميم جولة LambdaTest Velocity لغرض واحد، وهو غرس ثقافة التعاون داخل مشهد الاختبار. في عصر التطور التكنولوجي السريع، التعاون ليس مفيدًا فحسب؛ إنه أمر حتمي. إنها منصة يمكن من خلالها لخبراء الصناعة وقادة التكنولوجيا في مجال هندسة الجودة التواصل، وسد فجوة صوامع المعرفة".

لمزيد من المعلومات حول Velocity Tour المقدمة من LambdaTest، ترجى زيارة

حول LambdaTest

LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسة ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال اختبار التزامن في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن إصدارات عالية الجودة وتسريع التحول الرقمي. يعتمد أكثر من 10000 عميل من المؤسسات وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبي للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. يساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرامج بشكل أسرع.

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