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منتدى التجزئة السعودي 2023 يستكشف مستقبل تجارة التجزئة ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

1/19/2024 2:26:13 PM
(MENAFN- AETOSWire) اختتمت الدورة الافتتاحية من منتدى التجزئة السعودي (SRF) 2023، الذي استضافته شركة "إيمجز ريتيل إم إي" (IMAGES RetailME) في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، مسجلاً إنجازاً مبهراً في استكشاف مستقبل قطاع التجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكّل منتدى التجزئة السعودي 2023 (SRF 2023) فرصة لتكريم أبرز المساهمين في قطاع البيع بالتجزئة، وتقدير جهودهم ومبادراتهم المبتكرة.

جمع هذا المنتدى الاستراتيجي الذي عُقد في الرياض نخبة من رواد الأعمال والقادة والمبتكرين والشركات العملاقة في قطاع البيع بالتجزئة من جميع أنحاء العالم، وجاء بمثابة انعكاس لإرث 'منتدى الشرق الأوسط للتجزئة' (MRF) الذي انطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 12 عاماً. وتهدف "إيمجز ريتيل إم إي" (IMAGES RetailME) من خلال منتدى التجزئة السعودي (SRF)، إلى تعزيز المناقشات حول قطاع البيع التجزئة وتشجيع المحادثات المؤثرة التي من شأنها أن ترسم معالم مستقبل تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

هذا وقد ناقش منتدى التجزئة السعودي (SRF) مجموعة متنوعة من الموضوعات، وسلّط الضوء على الفرص الواعدة في مجال تجارة التجزئة التي تنتظر المملكة العربية السعودية. انطلاقاً من جلسة رؤية 2030 وتكنولوجيا البيع بالتجزئة (Retail Tech Vision 2030)، مروراً بالجلسة التي تبحث في التصميم المتطور لمراكز التسوق المستقبلية، استكشف المنتدى سلوك المستهلكين المتطور والقوة التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، خاصة التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي. وفي جلسة النقاش المخصصة لقطاع الأغذية بعنوان (Culinary playbook)، قام المتحدثون باستكشاف عالم النكهات المختلفة، وناقشوا جهود المملكة في دعم قطاع الخدمات الغذائية، في حين سلّطت جلسة أخرى الضوء على قطاع الموضة وأسلوب الحياة السعودي المتنامي، وكيفية بناء جهوزية السوق لتبني الاتجاهات الثورية في هذا المجال. كما بحث المنتدى في المبادرات المحلية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً عالمياً، واستكشف ديناميكيات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

في ما يلي قائمة بالفائزين بجوائز IMAGES RetailME:

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع منتجات الصحة والجمال

شارلوت تيلبوري

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الغذائية والبقالة

لولو هايبر ماركت

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع ملابس الأطفال

بيبي فتيحي

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الأحذية والإكسسوارات

سكيتشرز

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الصيدلة ومنتجات الرعاية الصحية

شركة النهدي الطبية

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام في قطاع الترفيه

مونوبولي لايف سايز الرياض

بائع التجزئة المسؤول الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام

لولو هايبر ماركت

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام من قطاع التجارة الإلكترونية

ايكيا

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الأدوات المنزلية

نايس

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الموضة

براندز فور لس

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب: قطاع المواد الغذائية والبقالة

شركة بنده للتجزئة

التحوّل الأبرز في قطاع الخدمات الغذائية

كودو

مبادرة خدمة العملاء الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام

رد تاغ

مبادرة خدمة العملاء الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام

جيوردانو

بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام في مجال تبني ودمج التكنولوجيا الناشئة

شركة بنده للتجزئة

التحوّل الأكثر إثارة للإعجاب في مجال البيع بالتجزئة لهذا العام

ستيف مادن

ال إطلاق الأكثر إثارة للإعجاب لعلامة تجارية في قطاع البيع بالتجزئة لهذا العام

أسيكس

بائع التجزئة التجريبي الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام

كولد ستون كريمري

تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الموضة وأسلوب الحياة

دريم

تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع خدمة الطعام

ستاربكس

تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الترفيه والتسلية

كوكوميلون بلاي ديت الرياض

تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع المواد الغذائية والبقالة

مانويل سوبر ماركت

تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الصيدلة ومنتجات الرعاية الصحية

شركة النهدي الطبية

حملة العلامة التجارية الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الأدوات المنزلية

ايكيا

حملة العلامة التجارية الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: خدمات الطعام

تيم هورتنز

حملة العلامة التجارية الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الموضة وأسلوب الحياة

نعومي

بائع التجزئة المسؤول الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام

مجموعة الحكير

بائع التجزئة المسؤول الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام

تومز


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