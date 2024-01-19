منتدى التجزئة السعودي 2023 يستكشف مستقبل تجارة التجزئة ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

جمع هذا المنتدى الاستراتيجي الذي عُقد في الرياض نخبة من رواد الأعمال والقادة والمبتكرين والشركات العملاقة في قطاع البيع بالتجزئة من جميع أنحاء العالم، وجاء بمثابة انعكاس لإرث 'منتدى الشرق الأوسط للتجزئة' (MRF) الذي انطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 12 عاماً. وتهدف "إيمجز ريتيل إم إي" (IMAGES RetailME) من خلال منتدى التجزئة السعودي (SRF)، إلى تعزيز المناقشات حول قطاع البيع التجزئة وتشجيع المحادثات المؤثرة التي من شأنها أن ترسم معالم مستقبل تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

هذا وقد ناقش منتدى التجزئة السعودي (SRF) مجموعة متنوعة من الموضوعات، وسلّط الضوء على الفرص الواعدة في مجال تجارة التجزئة التي تنتظر المملكة العربية السعودية. انطلاقاً من جلسة رؤية 2030 وتكنولوجيا البيع بالتجزئة (Retail Tech Vision 2030)، مروراً بالجلسة التي تبحث في التصميم المتطور لمراكز التسوق المستقبلية، استكشف المنتدى سلوك المستهلكين المتطور والقوة التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، خاصة التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي. وفي جلسة النقاش المخصصة لقطاع الأغذية بعنوان (Culinary playbook)، قام المتحدثون باستكشاف عالم النكهات المختلفة، وناقشوا جهود المملكة في دعم قطاع الخدمات الغذائية، في حين سلّطت جلسة أخرى الضوء على قطاع الموضة وأسلوب الحياة السعودي المتنامي، وكيفية بناء جهوزية السوق لتبني الاتجاهات الثورية في هذا المجال. كما بحث المنتدى في المبادرات المحلية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً عالمياً، واستكشف ديناميكيات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

في ما يلي قائمة بالفائزين بجوائز IMAGES RetailME: