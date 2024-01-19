منتدى التجزئة السعودي 2023 يستكشف مستقبل تجارة التجزئة ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

منتدى التجزئة السعودي 2023 يستكشف مستقبل تجارة التجزئة ويمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030
التاريخ
1/19/2024 2:26:13 PM
(MENAFN- AETOSWire) اختتمت الدورة الافتتاحية من منتدى التجزئة السعودي (SRF) 2023، الذي استضافته شركة "إيمجز ريتيل إم إي" (IMAGES RetailME) في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، مسجلاً إنجازاً مبهراً في استكشاف مستقبل قطاع التجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكّل منتدى التجزئة السعودي 2023 (SRF 2023) فرصة لتكريم أبرز المساهمين في قطاع البيع بالتجزئة، وتقدير جهودهم ومبادراتهم المبتكرة.
جمع هذا المنتدى الاستراتيجي الذي عُقد في الرياض نخبة من رواد الأعمال والقادة والمبتكرين والشركات العملاقة في قطاع البيع بالتجزئة من جميع أنحاء العالم، وجاء بمثابة انعكاس لإرث 'منتدى الشرق الأوسط للتجزئة' (MRF) الذي انطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 12 عاماً. وتهدف "إيمجز ريتيل إم إي" (IMAGES RetailME) من خلال منتدى التجزئة السعودي (SRF)، إلى تعزيز المناقشات حول قطاع البيع التجزئة وتشجيع المحادثات المؤثرة التي من شأنها أن ترسم معالم مستقبل تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
هذا وقد ناقش منتدى التجزئة السعودي (SRF) مجموعة متنوعة من الموضوعات، وسلّط الضوء على الفرص الواعدة في مجال تجارة التجزئة التي تنتظر المملكة العربية السعودية. انطلاقاً من جلسة رؤية 2030 وتكنولوجيا البيع بالتجزئة (Retail Tech Vision 2030)، مروراً بالجلسة التي تبحث في التصميم المتطور لمراكز التسوق المستقبلية، استكشف المنتدى سلوك المستهلكين المتطور والقوة التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، خاصة التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي. وفي جلسة النقاش المخصصة لقطاع الأغذية بعنوان (Culinary playbook)، قام المتحدثون باستكشاف عالم النكهات المختلفة، وناقشوا جهود المملكة في دعم قطاع الخدمات الغذائية، في حين سلّطت جلسة أخرى الضوء على قطاع الموضة وأسلوب الحياة السعودي المتنامي، وكيفية بناء جهوزية السوق لتبني الاتجاهات الثورية في هذا المجال. كما بحث المنتدى في المبادرات المحلية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً عالمياً، واستكشف ديناميكيات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
في ما يلي قائمة بالفائزين بجوائز IMAGES RetailME:
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع منتجات الصحة والجمال
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شارلوت تيلبوري
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الغذائية والبقالة
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لولو هايبر ماركت
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع ملابس الأطفال
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بيبي فتيحي
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الأحذية والإكسسوارات
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سكيتشرز
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الصيدلة ومنتجات الرعاية الصحية
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شركة النهدي الطبية
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام في قطاع الترفيه
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مونوبولي لايف سايز الرياض
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بائع التجزئة المسؤول الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام
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لولو هايبر ماركت
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام من قطاع التجارة الإلكترونية
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ايكيا
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الأدوات المنزلية
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نايس
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الموضة
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براندز فور لس
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب: قطاع المواد الغذائية والبقالة
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شركة بنده للتجزئة
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التحوّل الأبرز في قطاع الخدمات الغذائية
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كودو
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مبادرة خدمة العملاء الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام
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رد تاغ
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مبادرة خدمة العملاء الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام
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جيوردانو
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بائع التجزئة الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام في مجال تبني ودمج التكنولوجيا الناشئة
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شركة بنده للتجزئة
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التحوّل الأكثر إثارة للإعجاب في مجال البيع بالتجزئة لهذا العام
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ستيف مادن
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ال إطلاق الأكثر إثارة للإعجاب لعلامة تجارية في قطاع البيع بالتجزئة لهذا العام
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أسيكس
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بائع التجزئة التجريبي الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام
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كولد ستون كريمري
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تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الموضة وأسلوب الحياة
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دريم
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تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع خدمة الطعام
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ستاربكس
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تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الترفيه والتسلية
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كوكوميلون بلاي ديت الرياض
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تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع المواد الغذائية والبقالة
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مانويل سوبر ماركت
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تصميم المتجر الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الصيدلة ومنتجات الرعاية الصحية
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شركة النهدي الطبية
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حملة العلامة التجارية الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الأدوات المنزلية
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ايكيا
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حملة العلامة التجارية الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: خدمات الطعام
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تيم هورتنز
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حملة العلامة التجارية الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام: قطاع الموضة وأسلوب الحياة
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نعومي
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بائع التجزئة المسؤول الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام
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مجموعة الحكير
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بائع التجزئة المسؤول الأكثر إثارة للإعجاب لهذا العام
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تومز
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