Lenovo تنضمُّ إلى برنامج شركاء الاستشارة والتنفيذ Servicenow لدفع التحول الرقمي للزبائن

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Lenovo اليوم أنها انضمت إلى برنامج شركاء التنفيذ والاستشارات ServiceNow لمساعدة المؤسسات على الاستفادة من مسارات عمل مبتكرة طورتها Lenovo باستخدام قدرات منصة ServiceNow.

وبصفتها شريك استشارات وتنفيذ في ServiceNow، ستستخدم Lenovo خبرتها الواسعة في القطاع وسجل خدماتها ومعرفتها بالتنفيذ واسعة النطاق لمساعدة الزبائن على تسريع تحولهم الرقمي من خلال منصة Now Platform. وستوفر Lenovo في البداية بوابة للقدرات الرقمية التحويلية في مكان العمل للزبائن في أستراليا وهونغ كونغ، مع مناطق أخرى في جميع بقاع العالم تتبَعُها.

ويعترف برنامج شركاء ServiceNow المحدث بالشركاء على خبراتهم وتجاربهم المتنوعة لتعزيز الفرص والوصول إلى أسواق جديدة ومساعدة الزبائن المشتركين في جهودهم في التحول الرقمي.

تعمل Lenovo على توسيع قدراتها في حلول مكان العمل الرقمية من خلال برنامج شركاء الاستشارة والتنفيذ لتوفير الخدمات من خلال منصة Now Platform، مثل إدارة الطلبات وإدارة الأصول المؤسسية وجسر الخدمة وإدارة محفظة الخدمات وإدارة خدمات مزودي التكنولوجيا والعمليات الأمنية وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكن دمجها مع قدرات منصة Lenovo Care of One.

من خلال تنفيذ البرنامج وتطبيق Lenovo لمنصة Now Platform، سيستفيد الزبائن من أحدث حلول Lenovo الرقمية لمكان العمل، مما يعني أنهم سيتمكنون من إدارة تجربة الزبون والبائع والموظف بشكل أكثر فعالية، ودمج الخدمات الجديدة في الأنظمة الحالية، وتحسين ضوابط الأمن وحماية البيانات والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، صرحت Linda Yao، الرئيسة التنفيذية للعمليات ورئيسة الاستراتيجية بمجموعة Lenovo Solutions & Services Group، قائلة: "إن هذا النهج المشترك لدخول السوق مع ServiceNow يعني أننا نقدم للزبائن أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التحول والبقاء منافسين في عالم رقمي. نحن ندعم الزبائن في جميع القطاعات كمزود خدمة ServiceNow بالإضافة إلى تقديم قدرات الاستشارات وتكامل الحلول عبر محفظة إدارة الخدمات في Lenovo. وهذا يعني أنه يمكننا تسخير خبرتنا الجماعية للارتقاء بتجربة الزبائن، وحل أكثر تحديات الأعمال تعقيداً التي يواجهها الزبائن، وتسريع نتائج التحول الرقمي الناجحة".

ومن جهتها، صرحت Marion Ryan، نائبة الرئيس للتحالفات والنظام البيئي للقناة في آسيا والمحيط الهادئ واليابان في ServiceNow، قائلة: "كزبونة وشريكة قيِّمة لـ ServiceNow، ستقود Lenovo تحسين الأعمال المستمر لزبائننا وستستفيد من منصة Now Platform للمساعدة في تسريع الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات". وستمكِّن هذه الشراكة من تحقيق تعاون أسرع مع الزبائن وقيمة قابلة للقياس ومستويات عالية من رضا الزبائن".

يستفيد شركاء الاستشارة والتنفيذ من الخبرات في القطاع أو المجال لتوجيه الزبائن حول كيفية تقديم حلول ServiceNow واستخدامها لمساعدة أعمالهم على النمو والنجاح. ويستخدم الشركاء موارد ServiceNow للتأثير على الصفقات وتتبع عمليات نشر التكنولوجيا وتعزيز اعتماد الحلول الجديدة.

قم بزيارة لمعرفة المزيد حول حلول Lenovo الرقمية لمكان العمل.

نبذة عن Lenovo

Lenovo هي قوة إلكترونية عالمية تبلغ إيراداتها 62 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، حيث توظف 77.000 شخص في جميع أنحاء العالم، وتخدم ملايين الزبائن كل يوم في 180 سوقًا. ومن خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، فقد بنيت على نجاحها كأكبر شركة حواسيب في العالم من خلال التوسع في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات تكنولوجيا المعلومات الجديدة (الزبون، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) بما في ذلك الخوادم، والتخزين، والهواتف المحمولة، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. وهذا التحول، جنبًا إلى جنب مع ابتكار Lenovo العالمي، يبني مستقبلًا أكثر شمولية وجديرة بالثقة وأكثر ذكاء للجميع وفي كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ ضمن مجموعة Lenovo Group Limited (مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرقم: 992) (إيصالات الإيداع الأمريكية تحت الرمز: LNVGY) لمعرفة المزيد، قم بزيارة واطّلع على آخر المستجدات من خلال StoryHub الخاص بنا.

