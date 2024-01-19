Lenovo تنضمُّ إلى برنامج شركاء الاستشارة والتنفيذ Servicenow لدفع التحول الرقمي للزبائن

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Lenovo اليوم أنها انضمت إلى برنامج شركاء التنفيذ والاستشارات ServiceNow لمساعدة المؤسسات على الاستفادة من مسارات عمل مبتكرة طورتها Lenovo باستخدام قدرات منصة ServiceNow.

وبصفتها شريك استشارات وتنفيذ في ServiceNow، ستستخدم Lenovo خبرتها الواسعة في القطاع وسجل خدماتها ومعرفتها بالتنفيذ واسعة النطاق لمساعدة الزبائن على تسريع تحولهم الرقمي من خلال منصة Now Platform. وستوفر Lenovo في البداية بوابة للقدرات الرقمية التحويلية في مكان العمل للزبائن في أستراليا وهونغ كونغ، مع مناطق أخرى في جميع بقاع العالم تتبَعُها.

ويعترف برنامج شركاء ServiceNow المحدث بالشركاء على خبراتهم وتجاربهم المتنوعة لتعزيز الفرص والوصول إلى أسواق جديدة ومساعدة الزبائن المشتركين في جهودهم في التحول الرقمي.

تعمل Lenovo على توسيع قدراتها في حلول مكان العمل الرقمية من خلال برنامج شركاء الاستشارة والتنفيذ لتوفير الخدمات من خلال منصة Now Platform، مثل إدارة الطلبات وإدارة الأصول المؤسسية وجسر الخدمة وإدارة محفظة الخدمات وإدارة خدمات مزودي التكنولوجيا والعمليات الأمنية وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكن دمجها مع قدرات منصة Lenovo Care of One.

من خلال تنفيذ البرنامج وتطبيق Lenovo لمنصة Now Platform، سيستفيد الزبائن من أحدث حلول Lenovo الرقمية لمكان العمل، مما يعني أنهم سيتمكنون من إدارة تجربة الزبون والبائع والموظف بشكل أكثر فعالية، ودمج الخدمات الجديدة في الأنظمة الحالية، وتحسين ضوابط الأمن وحماية البيانات والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا الصدد، صرحت Linda Yao، الرئيسة التنفيذية للعمليات ورئيسة الاستراتيجية بمجموعة Lenovo Solutions & Services Group، قائلة: "إن هذا النهج المشترك لدخول السوق مع ServiceNow يعني أننا نقدم للزبائن أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التحول والبقاء منافسين في عالم رقمي. نحن ندعم الزبائن في جميع القطاعات كمزود خدمة ServiceNow بالإضافة إلى تقديم قدرات الاستشارات وتكامل الحلول عبر محفظة إدارة الخدمات في Lenovo. وهذا يعني أنه يمكننا تسخير خبرتنا الجماعية للارتقاء بتجربة الزبائن، وحل أكثر تحديات الأعمال تعقيداً التي يواجهها الزبائن، وتسريع نتائج التحول الرقمي الناجحة".

ومن جهتها، صرحت Marion Ryan، نائبة الرئيس للتحالفات والنظام البيئي للقناة في آسيا والمحيط الهادئ واليابان في ServiceNow، قائلة: "كزبونة وشريكة قيِّمة لـ ServiceNow، ستقود Lenovo تحسين الأعمال المستمر لزبائننا وستستفيد من منصة Now Platform للمساعدة في تسريع الوقت اللازم لتحقيق الإيرادات". وستمكِّن هذه الشراكة من تحقيق تعاون أسرع مع الزبائن وقيمة قابلة للقياس ومستويات عالية من رضا الزبائن".

يستفيد شركاء الاستشارة والتنفيذ من الخبرات في القطاع أو المجال لتوجيه الزبائن حول كيفية تقديم حلول ServiceNow واستخدامها لمساعدة أعمالهم على النمو والنجاح. ويستخدم الشركاء موارد ServiceNow للتأثير على الصفقات وتتبع عمليات نشر التكنولوجيا وتعزيز اعتماد الحلول الجديدة.

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نبذة عن Lenovo

Lenovo هي قوة إلكترونية عالمية تبلغ إيراداتها 62 مليار دولار أمريكي، واحتلت المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، حيث توظف 77.000 شخص في جميع أنحاء العالم، وتخدم ملايين الزبائن كل يوم في 180 سوقًا. ومن خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تكنولوجيا أكثر ذكاءً للجميع، فقد بنيت على نجاحها كأكبر شركة حواسيب في العالم من خلال التوسع في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات تكنولوجيا المعلومات الجديدة (الزبون، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) بما في ذلك الخوادم، والتخزين، والهواتف المحمولة، والبرمجيات، والحلول، والخدمات. وهذا التحول، جنبًا إلى جنب مع ابتكار Lenovo العالمي، يبني مستقبلًا أكثر شمولية وجديرة بالثقة وأكثر ذكاء للجميع وفي كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ ضمن مجموعة Lenovo Group Limited (مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرقم: 992) (إيصالات الإيداع الأمريكية تحت الرمز: LNVGY) لمعرفة المزيد، قم بزيارة واطّلع على آخر المستجدات من خلال StoryHub الخاص بنا.

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