مجلس إدارة شركة Sinovac يرفض بالإجماع عرض مناقصة جزئية غير مرغوب فيها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة .Sinovac Biotech Ltd (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SVA) (يشار إليها هنا باسم "SINOVAC" أو "الشركة")، هي شركة رائدة في مجال المنتجات الصيدلانية الحيوية في الصين، أعلنت اليوم أن مجلس إدارتها (يشار إليه هنا باسم "مجلس الإدارة") قرر بالإجماع أن عرض المناقصة الجزئي (يشار إليه هنا باسم "عرض المناقصة") من قِبل Alternative Liquidity Index LP (يشار إليها هنا باسم "Alternative Liquidity") للاستحواذ على ما يصل إلى 10،000،000 سهم مشترك من Sinovac (يشار إليها هنا باسم "الأسهم") مقابل 0.03 دولار للسهم الواحد نقدًا (يشار إليه هنا باسم "سعر العرض") ليس
من المستحسن و ليس
في مصلحة الشركة أو مساهميها (يشار إليهم هنا باسم "المساهمين").وفقًا لذلك، يوصي مجلس الإدارة بأن يرفض المساهمون عرض المناقصة وألا يقدموا أسهمهم للشراء وفقًا لعرض الشراء الذي قدمته Alternative Liquidity.
قدمت الشركة جدول 14D-9 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (يشار إليها اختصارًا باسم "SEC") يوضح بالتفصيل أسباب رفضها لعرض مناقصة Alternative Liquidity.
تمت مراجعة عرض المناقصة والنظر فيه من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن أيٌّ منهم منتسبًا إلى Alternative Liquidity. أخذ مجلس الإدارة في الاعتبار عوامل مختلفة في تقييم عرض المناقصة ودعمًا لتوصيته بأن يرفض المساهمون عرض المناقصة وألا يقدموا أسهمهم في عرض المناقصة، بما في ذلك ما يلي.
تعتقد الشركة أن التقييم الضمني بناءً على سعر العرض أقل من قيمة أصول الشركة. يعتقد مجلس الإدارة أن الشركة لديها احتياطيات نقدية قوية واستثمارات قصيرة الأجل. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد 1.6 مليار دولار. يمثل هذا المبلغ من النقد وما يعادله حوالي 14.40 دولارًا للسهم الواحد، بناءً على عدد الأسهم العادية والأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "ب" القائمة اعتبارًا من 30 يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي استثمارات الشركة قصيرة الأجل 9.4 مليارات دولار. كما سجلت الشركة 14.0 مليون دولار من صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين، أو 0.14 دولار لكل سهم أساسي و0.15 دولار لكل سهم مخفض، في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.
تقر Alternative Liquidity بأنه ليست لديها أي وسائل دقيقة لتحديد القيمة الحالية لأسهم الشركة. ذكرت Alternative Liquidity أنها "لم تقم بإجراء أو التكليف بإجراء أي تقييم، أو تعاقدت مع أي مستشار مالي مستقل أو طرف ثالث آخر لإجراء أي تحليل تقييم أو تقديم أي رأي يحترم قيمة الأسهم". يعتقد مجلس الإدارة أن هذا يوضح عدم مصداقية طرق تقييم Alternative Liquidity وعدم كفاية سعر العرض.
ذكرت Alternative Liquidity كذلك أن "المساهمين الذين يقدمون عطاءات لأسهمهم سيتخلون عن فرصة المشاركة في أي فوائد مستقبلية من ملكية الأسهم، بما في ذلك توزيعات الأرباح المستقبلية المحتملة من قِبل الشركة من العمليات أو التصرفات، وقد يكون سعر الشراء للسهم الواحد المستحق الدفع لمساهم المناقصة من قبل المشتري أقل من المبلغ الإجمالي الذي قد يتلقاه المساهم فيما يتعلق بالأسهم من الشركة". بالإضافة إلى المجموع الكلي البالغ 11.0 مليار دولار من الاستثمارات النقدية والقصيرة الأجل، يظل هدف العمل الرئيسي للشركة هو توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال بيع مزيج من اللقاحات/المنتجات الطبية الحيوية المتنوعة للشركة والارتفاع المحتمل على المدى الطويل في قيمة الشركة من خلال جهود البحث والتطوير في اللقاحات/المنتجات الطبية الحيوية.
قدمت Alternative Liquidity عروض مناقصة جزئية مماثلة غير مطلوبة لأسهم الشركات العامة الأخرى، وقد فعلت ذلك من قبل لأسهم الشركة باستخدام نفس الإستراتيجية.
بالنظر إلى سعر العرض، يعتقد مجلس الإدارة أن عرض المناقصة يمثل محاولة انتهازية من قِبل Alternative Liquidity لتحقيق الربح من خلال شراء الأسهم بسعر منخفض للغاية بالنسبة لقيمتها، وبالتالي حرمان المساهمين الذين يقدمون أسهم المناقصة في عرض المناقصة من الفرصة المحتملة لتحقيق القيمة الكاملة طويلة الأجل لاستثمارهم في الشركة. ويدعم اعتقاد مجلس الإدارة في هذا الصدد توصيف Alternative Liquidity الخاص لعرض المناقصة. وعلى وجه التحديد، صرّح مجلس الإدارة بشأن عرض المناقصة المقرر موضحًا التالي: "يقدم المشتري العرض لأغراض الاستثمار وبنية تحقيق ربح من ملكية الأسهم". قدمت Alternative Liquidity عرض مناقصة جزئيًا للأسهم بنفس سعر العرض في أغسطس 2023، وتمتلك 93,507 أسهم.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح مجلس الإدارة أنه يمكن تعديل عرض المناقصة لأسباب مختلفة. وبناء على ذلك، يشير مجلس الإدارة إلى أنه لا يمكن ضمان استكمال عرض المناقصة المقدم من Alternative Liquidity، أو بنفس الشروط والأحكام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سعر العرض. وأخيرًا، تعتبر مناقصات المساهمين للأسهم وفقًا لعرض المناقصة غير قابلة للإلغاء ولا يجوز سحبها إلا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو حاليًا 21 فبراير 2024، باتباع الإجراء الصارم الموضح في عرض الشراء.
في ضوء عديد الأسباب وتعقيد هذه الأمور، لم يجد مجلس الإدارة أنه من العملي، ولم يحاول، تحديد أو تصنيف أو تحديد وزن نسبي للأسباب المحددة التي تم النظر فيها.
في سياق مداولاته، نظر مجلس الإدارة أيضًا في المخاطر المادية التالية والعوامل التعويضية الأخرى المتعلقة بعرض المناقصة، والتي تم تحديدها ومناقشتها مسبقًا من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها:
تم إيقاف تداول الأسهم العادية للشركة في بورصة ناسداك منذ 22 فبراير 2019 من أجل تسهيل التوزيع المنظم لأسهم البورصة وفقًا لاتفاقية الحقوق (يشار إليها هنا باسم "اتفاقية الحقوق")، وفي ضوء التقاضي المستمر بشأن اتفاقية الحقوق، لا يمكن أن يكون هناك ضمان بشأن توقيت أو ما إذا كان سيتم رفع هذا الإيقاف؛
ويمكن أن يكون للتقاضي المستمر بشأن تبادل الأسهم واتفاقية الحقوق تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي؛
ولم تتمكن الشركة من عقد اجتماع سنوي للمساهمين منذ فبراير 2018 بسبب التقاضي المستمر بشأن تبادل الأسهم واتفاقية الحقوق، وقد لا تتمكن من عقد اجتماع سنوي للمساهمين قبل البت النهائي في هذا التقاضي.
إن المناقشة السابقة للمعلومات والعوامل التي نظر فيها مجلس الإدارة في التوصل إلى استنتاجاته وتوصياته ليست شاملة، بل تشمل الأسباب والعوامل المادية التي نظر فيها مجلس الإدارة. في ضوء المجموعة الواسعة من الأسباب والعوامل التي تم النظر فيها أعلاه، قرر مجلس الإدارة أن عرض المناقصة غير مستحسن وليس في مصلحة الشركة أو المساهمين.
معلومات إضافية
الأساس الكامل لتوصية المجلس بالإجماع منصوص عليه في جدول Sinovac تحت الرقم 14D-9 المودع في 18 يناير 2024 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهو متاح على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على . يمكن أيضًا الحصول على نسخ من الجدول 14D-9 على موقع الشركة على أو عن طريق التواصل مع Helen Yang على +86-10-8279 9720 أو عبر البريد الإلكتروني ... .
حول SINOVAC
.Sinovac Biotech Ltd (SINOVAC) هي شركة صيدلانية حيوية مقرها الصين تركز على البحث والتطوير والتصنيع والتسويق للمنتجات الطبية الحيوية التي تحمي من الأمراض المعدية البشرية.
تتضمن مجموعة منتجات شركة SINOVAC لقاحات ضد كوفيد-19، والفيروس المعوي 71 (EV71)، مرض اليد والقدم والفم (HFMD)، والتهاب الكبد أ، والحماق، والإنفلونزا، وشلل الأطفال، ومرض المكورات الرئوية، والنكاف وغيرها.
تمت الموافقة على استخدام لقاح كوفيد-19، CoronaVac®، في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم. اجتاز لقاح التهاب الكبد A، Healive®، متطلبات التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017. لقاح EV71، Inlive®، هو لقاح مبتكر ضمن "الفئة 1 من المنتجات البيولوجية الوقائية" وتم طرحه تجاريًا في الصين في عام 2016.في عام 2022، قامت شركة SINOVAC بتأهيل لقاح شلل الأطفال غير النشط من سلالة سابين (sIPV) ولقاح الحماق مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية.
شركة SINOVAC كانت أول شركة تحصل على الموافقة على لقاح إنفلونزا H1N1 وهو Panflu.1® كما قامت بالتوريد إلى حملة التلقيح الخاصة بالحكومة الصينية وبرنامج التخزين. كما أن الشركة هي المورد الوحيد للقاح الإنفلونزا الوبائي H5N1، Panflu®، لبرنامج التخزين الحكومي الصيني.
تكرس SINOVAC نفسها باستمرار لتطوير خطوط العمليات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا الجديدة واللقاحات الجديدة بالإضافة إلى المنتجات الطبية الحيوية الأخرى. سنستكشف باستمرار الفرص العالمية للتوسع الإستراتيجي.
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البيانات التطلعية
تحتوي هذه الرسالة على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية التي تنطوي على مخاطر وشكوك، والكثير منها خارج عن سيطرة الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة ماديًا وسلبيًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل معينة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في هذه الرسالة. البيانات التطلعية هي بيانات أخرى غير الحقائق التاريخية التي تتعلق بمسائل مثل صناعتنا، وإستراتيجية العمل، والأهداف والتوقعات المتعلقة بمركزنا في السوق، والعمليات المستقبلية، والهوامش، والربحية، والنفقات الرأسمالية، والوضع المالي، والسيولة، والموارد الرأسمالية، والتدفقات النقدية، ونتائج العمليات وغيرها من المعلومات المالية والتشغيلية. عند استخدام الكلمات "قد" أو "ربما" أو "سوف" أو "يمكن" أو "المستقبل" أو "التخطيط" أو "الاعتقاد" أو عكس هذه الكلمات أو الاختلافات فيها أو التعبيرات المماثلة، فإنها تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على مثل هذه الكلمات التعريفية. على سبيل المثال، تتضمن بياناتنا التطلعية بيانات تتعلق بعرض عطاء Alternative Liquidity. تشمل العوامل التي يمكن أن تسبب أو تساهم في مثل هذه الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الكامنة في عروض المناقصة؛ وحدوث أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى يمكن أن تجعل عرض المناقصة غير عملي؛ والمخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة من العمليات التجارية الجارية بسبب عرض المناقصة؛ والتكاليف أو الرسوم أو النفقات غير المتوقعة الناتجة عن عرض المناقصة؛ والتقاضي أو المطالبات المتعلقة بعرض المناقصة. يتم الإفصاح عن العوامل والمخاطر التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات من وقت لآخر بمزيد من التفصيل في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقرير السنوي للشركة عن النموذج 20-F المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 1 مايو 2023، وبيانها الصحفي فيما يتعلق بنتائجها المالية غير المدققة للنصف الأول من عام 2023 على النموذج 6-K المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 15 أغسطس 2023 وإيداعات الشركة المستقبلية. تحذر الشركة من أنه يجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من بياناتها التطلعية. لا ينطبق أي بيان تطلعي تصدره الشركة في هذه الرسالة إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره. لا تتعهد الشركة بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.
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