مجلس إدارة شركة Sinovac يرفض بالإجماع عرض مناقصة جزئية غير مرغوب فيها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة .Sinovac Biotech Ltd (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SVA) (يشار إليها هنا باسم "SINOVAC" أو "الشركة")، هي شركة رائدة في مجال المنتجات الصيدلانية الحيوية في الصين، أعلنت اليوم أن مجلس إدارتها (يشار إليه هنا باسم "مجلس الإدارة") قرر بالإجماع أن عرض المناقصة الجزئي (يشار إليه هنا باسم "عرض المناقصة") من قِبل Alternative Liquidity Index LP (يشار إليها هنا باسم "Alternative Liquidity") للاستحواذ على ما يصل إلى 10،000،000 سهم مشترك من Sinovac (يشار إليها هنا باسم "الأسهم") مقابل 0.03 دولار للسهم الواحد نقدًا (يشار إليه هنا باسم "سعر العرض")من المستحسن وفي مصلحة الشركة أو مساهميها (يشار إليهم هنا باسم "المساهمين").وفقًا لذلك، يوصي مجلس الإدارة بأن يرفض المساهمون عرض المناقصة وألا يقدموا أسهمهم للشراء وفقًا لعرض الشراء الذي قدمته Alternative Liquidity.

قدمت الشركة جدول 14D-9 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (يشار إليها اختصارًا باسم "SEC") يوضح بالتفصيل أسباب رفضها لعرض مناقصة Alternative Liquidity.

تمت مراجعة عرض المناقصة والنظر فيه من قبل مجلس الإدارة، ولم يكن أيٌّ منهم منتسبًا إلى Alternative Liquidity. أخذ مجلس الإدارة في الاعتبار عوامل مختلفة في تقييم عرض المناقصة ودعمًا لتوصيته بأن يرفض المساهمون عرض المناقصة وألا يقدموا أسهمهم في عرض المناقصة، بما في ذلك ما يلي.

تعتقد الشركة أن التقييم الضمني بناءً على سعر العرض أقل من قيمة أصول الشركة. يعتقد مجلس الإدارة أن الشركة لديها احتياطيات نقدية قوية واستثمارات قصيرة الأجل. اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد 1.6 مليار دولار. يمثل هذا المبلغ من النقد وما يعادله حوالي 14.40 دولارًا للسهم الواحد، بناءً على عدد الأسهم العادية والأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "ب" القائمة اعتبارًا من 30 يونيو 2023. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي استثمارات الشركة قصيرة الأجل 9.4 مليارات دولار. كما سجلت الشركة 14.0 مليون دولار من صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين العاديين، أو 0.14 دولار لكل سهم أساسي و0.15 دولار لكل سهم مخفض، في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023.

تقر Alternative Liquidity بأنه ليست لديها أي وسائل دقيقة لتحديد القيمة الحالية لأسهم الشركة. ذكرت Alternative Liquidity أنها "لم تقم بإجراء أو التكليف بإجراء أي تقييم، أو تعاقدت مع أي مستشار مالي مستقل أو طرف ثالث آخر لإجراء أي تحليل تقييم أو تقديم أي رأي يحترم قيمة الأسهم". يعتقد مجلس الإدارة أن هذا يوضح عدم مصداقية طرق تقييم Alternative Liquidity وعدم كفاية سعر العرض.

ذكرت Alternative Liquidity كذلك أن "المساهمين الذين يقدمون عطاءات لأسهمهم سيتخلون عن فرصة المشاركة في أي فوائد مستقبلية من ملكية الأسهم، بما في ذلك توزيعات الأرباح المستقبلية المحتملة من قِبل الشركة من العمليات أو التصرفات، وقد يكون سعر الشراء للسهم الواحد المستحق الدفع لمساهم المناقصة من قبل المشتري أقل من المبلغ الإجمالي الذي قد يتلقاه المساهم فيما يتعلق بالأسهم من الشركة". بالإضافة إلى المجموع الكلي البالغ 11.0 مليار دولار من الاستثمارات النقدية والقصيرة الأجل، يظل هدف العمل الرئيسي للشركة هو توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال بيع مزيج من اللقاحات/المنتجات الطبية الحيوية المتنوعة للشركة والارتفاع المحتمل على المدى الطويل في قيمة الشركة من خلال جهود البحث والتطوير في اللقاحات/المنتجات الطبية الحيوية.

قدمت Alternative Liquidity عروض مناقصة جزئية مماثلة غير مطلوبة لأسهم الشركات العامة الأخرى، وقد فعلت ذلك من قبل لأسهم الشركة باستخدام نفس الإستراتيجية.

بالنظر إلى سعر العرض، يعتقد مجلس الإدارة أن عرض المناقصة يمثل محاولة انتهازية من قِبل Alternative Liquidity لتحقيق الربح من خلال شراء الأسهم بسعر منخفض للغاية بالنسبة لقيمتها، وبالتالي حرمان المساهمين الذين يقدمون أسهم المناقصة في عرض المناقصة من الفرصة المحتملة لتحقيق القيمة الكاملة طويلة الأجل لاستثمارهم في الشركة. ويدعم اعتقاد مجلس الإدارة في هذا الصدد توصيف Alternative Liquidity الخاص لعرض المناقصة. وعلى وجه التحديد، صرّح مجلس الإدارة بشأن عرض المناقصة المقرر موضحًا التالي: "يقدم المشتري العرض لأغراض الاستثمار وبنية تحقيق ربح من ملكية الأسهم". قدمت Alternative Liquidity عرض مناقصة جزئيًا للأسهم بنفس سعر العرض في أغسطس 2023، وتمتلك 93,507 أسهم.

بالإضافة إلى ذلك، يوضح مجلس الإدارة أنه يمكن تعديل عرض المناقصة لأسباب مختلفة. وبناء على ذلك، يشير مجلس الإدارة إلى أنه لا يمكن ضمان استكمال عرض المناقصة المقدم من Alternative Liquidity، أو بنفس الشروط والأحكام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سعر العرض. وأخيرًا، تعتبر مناقصات المساهمين للأسهم وفقًا لعرض المناقصة غير قابلة للإلغاء ولا يجوز سحبها إلا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، وهو حاليًا 21 فبراير 2024، باتباع الإجراء الصارم الموضح في عرض الشراء.

في ضوء عديد الأسباب وتعقيد هذه الأمور، لم يجد مجلس الإدارة أنه من العملي، ولم يحاول، تحديد أو تصنيف أو تحديد وزن نسبي للأسباب المحددة التي تم النظر فيها.

في سياق مداولاته، نظر مجلس الإدارة أيضًا في المخاطر المادية التالية والعوامل التعويضية الأخرى المتعلقة بعرض المناقصة، والتي تم تحديدها ومناقشتها مسبقًا من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها:

تم إيقاف تداول الأسهم العادية للشركة في بورصة ناسداك منذ 22 فبراير 2019 من أجل تسهيل التوزيع المنظم لأسهم البورصة وفقًا لاتفاقية الحقوق (يشار إليها هنا باسم "اتفاقية الحقوق")، وفي ضوء التقاضي المستمر بشأن اتفاقية الحقوق، لا يمكن أن يكون هناك ضمان بشأن توقيت أو ما إذا كان سيتم رفع هذا الإيقاف؛

ويمكن أن يكون للتقاضي المستمر بشأن تبادل الأسهم واتفاقية الحقوق تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي؛

ولم تتمكن الشركة من عقد اجتماع سنوي للمساهمين منذ فبراير 2018 بسبب التقاضي المستمر بشأن تبادل الأسهم واتفاقية الحقوق، وقد لا تتمكن من عقد اجتماع سنوي للمساهمين قبل البت النهائي في هذا التقاضي.

إن المناقشة السابقة للمعلومات والعوامل التي نظر فيها مجلس الإدارة في التوصل إلى استنتاجاته وتوصياته ليست شاملة، بل تشمل الأسباب والعوامل المادية التي نظر فيها مجلس الإدارة. في ضوء المجموعة الواسعة من الأسباب والعوامل التي تم النظر فيها أعلاه، قرر مجلس الإدارة أن عرض المناقصة غير مستحسن وليس في مصلحة الشركة أو المساهمين.

معلومات إضافية

الأساس الكامل لتوصية المجلس بالإجماع منصوص عليه في جدول Sinovac تحت الرقم 14D-9 المودع في 18 يناير 2024 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهو متاح على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على . يمكن أيضًا الحصول على نسخ من الجدول 14D-9 على موقع الشركة على أو عن طريق التواصل مع Helen Yang على +86-10-8279 9720 أو عبر البريد الإلكتروني ... .

حول SINOVAC

.Sinovac Biotech Ltd‏ (SINOVAC) هي شركة صيدلانية حيوية مقرها الصين تركز على البحث والتطوير والتصنيع والتسويق للمنتجات الطبية الحيوية التي تحمي من الأمراض المعدية البشرية.

تتضمن مجموعة منتجات شركة SINOVAC لقاحات ضد كوفيد-19، والفيروس المعوي 71 (EV71)، مرض اليد والقدم والفم (HFMD)، والتهاب الكبد أ، والحماق، والإنفلونزا، وشلل الأطفال، ومرض المكورات الرئوية، والنكاف وغيرها.

تمت الموافقة على استخدام لقاح كوفيد-19، CoronaVac‏®، في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم. اجتاز لقاح التهاب الكبد A‏، Healive‏®، متطلبات التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017. لقاح EV71‏، Inlive‏®، هو لقاح مبتكر ضمن "الفئة 1 من المنتجات البيولوجية الوقائية" وتم طرحه تجاريًا في الصين في عام 2016.في عام 2022، قامت شركة SINOVAC بتأهيل لقاح شلل الأطفال غير النشط من سلالة سابين (sIPV) ولقاح الحماق مسبقًا من قبل منظمة الصحة العالمية.

شركة SINOVAC كانت أول شركة تحصل على الموافقة على لقاح إنفلونزا H1N1 وهو Panflu.1‏® كما قامت بالتوريد إلى حملة التلقيح الخاصة بالحكومة الصينية وبرنامج التخزين. كما أن الشركة هي المورد الوحيد للقاح الإنفلونزا الوبائي H5N1،‏ Panflu‏®، لبرنامج التخزين الحكومي الصيني.

تكرس SINOVAC نفسها باستمرار لتطوير خطوط العمليات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا الجديدة واللقاحات الجديدة بالإضافة إلى المنتجات الطبية الحيوية الأخرى. سنستكشف باستمرار الفرص العالمية للتوسع الإستراتيجي.

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البيانات التطلعية

تحتوي هذه الرسالة على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية التي تنطوي على مخاطر وشكوك، والكثير منها خارج عن سيطرة الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة ماديًا وسلبيًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات التطلعية نتيجة لعوامل معينة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في هذه الرسالة. البيانات التطلعية هي بيانات أخرى غير الحقائق التاريخية التي تتعلق بمسائل مثل صناعتنا، وإستراتيجية العمل، والأهداف والتوقعات المتعلقة بمركزنا في السوق، والعمليات المستقبلية، والهوامش، والربحية، والنفقات الرأسمالية، والوضع المالي، والسيولة، والموارد الرأسمالية، والتدفقات النقدية، ونتائج العمليات وغيرها من المعلومات المالية والتشغيلية. عند استخدام الكلمات "قد" أو "ربما" أو "سوف" أو "يمكن" أو "المستقبل" أو "التخطيط" أو "الاعتقاد" أو عكس هذه الكلمات أو الاختلافات فيها أو التعبيرات المماثلة، فإنها تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية، على الرغم من أن جميع البيانات التطلعية لا تحتوي على مثل هذه الكلمات التعريفية. على سبيل المثال، تتضمن بياناتنا التطلعية بيانات تتعلق بعرض عطاء Alternative Liquidity. تشمل العوامل التي يمكن أن تسبب أو تساهم في مثل هذه الاختلافات، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الكامنة في عروض المناقصة؛ وحدوث أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى يمكن أن تجعل عرض المناقصة غير عملي؛ والمخاطر المتعلقة بتعطيل وقت الإدارة من العمليات التجارية الجارية بسبب عرض المناقصة؛ والتكاليف أو الرسوم أو النفقات غير المتوقعة الناتجة عن عرض المناقصة؛ والتقاضي أو المطالبات المتعلقة بعرض المناقصة. يتم الإفصاح عن العوامل والمخاطر التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن التوقعات من وقت لآخر بمزيد من التفصيل في إيداعات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التقرير السنوي للشركة عن النموذج 20-F المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 1 مايو 2023، وبيانها الصحفي فيما يتعلق بنتائجها المالية غير المدققة للنصف الأول من عام 2023 على النموذج 6-K المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 15 أغسطس 2023 وإيداعات الشركة المستقبلية. تحذر الشركة من أنه يجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من بياناتها التطلعية. لا ينطبق أي بيان تطلعي تصدره الشركة في هذه الرسالة إلا اعتبارًا من تاريخ إصداره. لا تتعهد الشركة بتحديث أي بيان تطلعي علنًا، سواء أكان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد تتطلبه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

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