حصاد شركة Takeda لقب أفضل صاحب عمل على مستوى العالم للعام السابع على التوالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Takedaحصادها للعام السابع على التوالي شهادة "أفضل صاحب عمل®" على مستوى العالم لعام 2024. تعد شركة Takeda من ضمن 17 شركة حاصدة لهذه الشهادة العالمية، إضافةً إلى اعتمادها "أفضل صاحب عمل" في 24 بلدًا.

يعتمد برنامج Top Employers Institute المؤسسات بناءً على المشاركة في استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية ونتائجه، إذ يتناول هذا الاستبيان 20 موضوعًا، منها إستراتيجية الأفراد وبيئة العمل واكتساب المواهب والتعلم والتنوع والشمول والرفاهية والمزيد. ويجري تقييم الشركات بالاستناد إلى السياسات والممارسات الحالية.

صرحت Lauren Duprey، رئيس قسم الموارد البشرية في Takeda، قائلة: "يبذل زملاؤنا قصارى جهدهم لمساعدة المرضى على مستوى العالم، ولهذا السبب نركز على توفير تجربة استثنائية لهم في Takeda". "إن الحصول على مثل هذه الشهادة من Top Employers Institute يؤكد على أن منح الأولوية للموهبة والرفاهية والتعلم والتنوع والمساواة والشمول هو المنهج الصحيح، وأنه بتفعيل هذه الإستراتيجية، فإننا نمكّن موظفينا من اكتشاف وتقديم علاجات مغيرة للحياة على مستوى العالم."

صرح David Plink، المدير التنفيذي في Top Employers Institute، قائلاً: "تُبرز الأوقات الاستثنائية أفضل ما في الأفراد والمؤسسات، فقد شهدنا هذا في برنامج شهادة "أفضل صاحب عمل" هذا العام: أداءً استثنائيًا من أفضل أصحاب العمل المعتمدين لعام 2024، وقد برزت من ثنايا هذا المجتمع الذي يضم أبرز المؤسسات، شركة Takeda التي أثبتت التزامها نحو موظفيها على نطاق عالمي". "إن هذا الاتساق في ممارسات الأفراد في كل أنحاء العالم هو ما يميز مجموعة حصرية من الشركات التي حصدت الاعتماد العالمي من برنامج "أفضل أصحاب العمل". ومن جانبنا، فنحن يعترينا بالغ الفخر بشأن الإعلان والاحتفاء بهذه الشركات وإنجازاتها في عام 2024."

تفوقت شركة Takeda عالميًا على صعيد الأخلاقيات والنزاهة والهدف والقيم وإستراتيجية الأعمال والعلامة التجارية والتنظيم والتغيير. القائمة الكاملة بالبلدان التي حازت فيها شركة Takeda على لقب "أفضل صاحب عمل" هي:



آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية

أوروبا: النمسا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة

أمريكا اللاتينية: الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك

الشرق الأوسط: إسرائيل أمريكا الشمالية: كندا والولايات المتحدة

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نبذة عن Takeda

ينصب تركيز شركة Takeda على تقديم خدمات صحية أفضل للناس وإرساء الأساس لعالم أكثر إشراقًا، فنحن نهدف إلى اكتشاف وتقديم علاجات مغيرة للحياة في مجالاتنا العلاجية والتجارية الأساسية، بما في ذلك أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما والأورام وعلم الأعصاب واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المرضى والوصول بخيارات العلاج إلى آفاق جديدة مستعينين بمجموعة خدماتنا الديناميكية المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، بصفتنا شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية القائمة على القيم والبحث والتطوير ومقرها في اليابان، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى وموظفينا والكوكب. وأخيرًا وليس آخرًا، ينتشر موظفونا في ما يقرب من 80 بلدًا ومنطقة حاملين على عاتقهم مهمة تنفيذ هدفنا السامي مرتكزين على القيم التي شكلت هويتنا لأكثر من قرنين من الزمان. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

إشعار مهم

لأغراض هذا الشعار، يعني "البيان الصحفي" هذه الوثيقة أو أي عرض شفهي أو أي جلسة أسئلة وأجوبة وأي مواد مكتوبة أو شفهية ناقشتها أو وزعتها شركة Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") في ما يتعلق بهذا البيان. ولا يُقصد من هذا البيان الصحفي (بما في ذلك، أي إحاطة شفهية وأي أسئلة وأجوبة متعلقة به) أن يُشكل أو يُمثل جزءًا من أي عرض أو دعوة أو التماس أي عرض شراء، أو خلاف ذلك من الاستحواذ أو الاشتراك أو تبادل أو بيع أو التخلص من أي أوراق مالية أو التماس أي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية. كما يُمنع منعًا باتًا طرح أي أسهم أو أوراق مالية أخرى على الجمهور باستخدام هذا البيان الصحفي. ولا يجوز طرح أوراق مالية في الولايات المتحدة إلا بموجب التسجيل وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المنقحة أو بموجب الإعفاء منه. إضافةً إلى ذلك، تم إصدار هذا البيان الصحفي (مع أي معلومات إضافية يمكن تقديمها إلى المتلقي) بشرط أن يستخدمه المتلقي لأغراض تثقيفية فحسب (وليس لتقييم أي استثمار أو استحواذ أو بيع أو أي معاملة أخرى). وأي فشل في الالتزام بهذه القيود قد يشكل انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.

تعد الشركات التي تضخ فيها شركة Takeda استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر كيانات مستقلة. وتُستخدم كلمة "Takeda" في هذا البيان الصحفي أحيانًا لتسهيل الإشارة إلى شركة Takeda والشركات التابعة لها بشكل عام. وبالمثل، فإن الكلمات "نحن" "إننا" ولفظة "نا" تُستخدم أيضًا للإشارة إلى الشركات التابعة عامةً أو الذين يعملون لصالحهم. تُستخدم هذه التعبيرات أيضًا في حال غياب الغاية المفيدة من ذكر شركة أو شركات معينة.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.