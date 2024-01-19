حصاد شركة Takeda لقب أفضل صاحب عمل على مستوى العالم للعام السابع على التوالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Takeda ( بورصة طوكيو: 4502/بورصة نيويورك: TAK )
حصادها للعام السابع على التوالي شهادة "أفضل صاحب عمل®" على مستوى العالم لعام 2024. تعد شركة Takeda من ضمن 17 شركة حاصدة لهذه الشهادة العالمية، إضافةً إلى اعتمادها "أفضل صاحب عمل" في 24 بلدًا.
يعتمد برنامج Top Employers Institute المؤسسات بناءً على المشاركة في استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية ونتائجه، إذ يتناول هذا الاستبيان 20 موضوعًا، منها إستراتيجية الأفراد وبيئة العمل واكتساب المواهب والتعلم والتنوع والشمول والرفاهية والمزيد. ويجري تقييم الشركات بالاستناد إلى السياسات والممارسات الحالية.
صرحت Lauren Duprey، رئيس قسم الموارد البشرية في Takeda، قائلة: "يبذل زملاؤنا قصارى جهدهم لمساعدة المرضى على مستوى العالم، ولهذا السبب نركز على توفير تجربة استثنائية لهم في Takeda". "إن الحصول على مثل هذه الشهادة من Top Employers Institute يؤكد على أن منح الأولوية للموهبة والرفاهية والتعلم والتنوع والمساواة والشمول هو المنهج الصحيح، وأنه بتفعيل هذه الإستراتيجية، فإننا نمكّن موظفينا من اكتشاف وتقديم علاجات مغيرة للحياة على مستوى العالم."
صرح David Plink، المدير التنفيذي في Top Employers Institute، قائلاً: "تُبرز الأوقات الاستثنائية أفضل ما في الأفراد والمؤسسات، فقد شهدنا هذا في برنامج شهادة "أفضل صاحب عمل" هذا العام: أداءً استثنائيًا من أفضل أصحاب العمل المعتمدين لعام 2024، وقد برزت من ثنايا هذا المجتمع الذي يضم أبرز المؤسسات، شركة Takeda التي أثبتت التزامها نحو موظفيها على نطاق عالمي". "إن هذا الاتساق في ممارسات الأفراد في كل أنحاء العالم هو ما يميز مجموعة حصرية من الشركات التي حصدت الاعتماد العالمي من برنامج "أفضل أصحاب العمل". ومن جانبنا، فنحن يعترينا بالغ الفخر بشأن الإعلان والاحتفاء بهذه الشركات وإنجازاتها في عام 2024."
تفوقت شركة Takeda عالميًا على صعيد الأخلاقيات والنزاهة والهدف والقيم وإستراتيجية الأعمال والعلامة التجارية والتنظيم والتغيير. القائمة الكاملة بالبلدان التي حازت فيها شركة Takeda على لقب "أفضل صاحب عمل" هي:
آسيا والمحيط الهادئ: أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية
أوروبا: النمسا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة
أمريكا اللاتينية: الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك
الشرق الأوسط: إسرائيل
أمريكا الشمالية: كندا والولايات المتحدة
لمعرفة المزيد عن Top Employers Institute وشهادة "أفضل أصحاب العمل"، الرجاء زيارة: .
نبذة عن Takeda
ينصب تركيز شركة Takeda على تقديم خدمات صحية أفضل للناس وإرساء الأساس لعالم أكثر إشراقًا، فنحن نهدف إلى اكتشاف وتقديم علاجات مغيرة للحياة في مجالاتنا العلاجية والتجارية الأساسية، بما في ذلك أمراض الجهاز الهضمي والالتهابات والأمراض النادرة والعلاجات المشتقة من البلازما والأورام وعلم الأعصاب واللقاحات. وبالتعاون مع شركائنا، نهدف إلى تحسين تجربة المرضى والوصول بخيارات العلاج إلى آفاق جديدة مستعينين بمجموعة خدماتنا الديناميكية المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، بصفتنا شركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية القائمة على القيم والبحث والتطوير ومقرها في اليابان، فإننا نسترشد بالتزامنا تجاه المرضى وموظفينا والكوكب. وأخيرًا وليس آخرًا، ينتشر موظفونا في ما يقرب من 80 بلدًا ومنطقة حاملين على عاتقهم مهمة تنفيذ هدفنا السامي مرتكزين على القيم التي شكلت هويتنا لأكثر من قرنين من الزمان. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
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