توقع Google Pay India مذكرة تفاهم مع NPCI International بغية تحقيق توسع عالمي في واجهة المدفوعات الموحدة UPI

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركة Google India Digital Services (P) Limited وNPCI International Payments Ltd (NIPL)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة National Payments Corporation of India (NPCI) مذكرة تفاهم لتوسيع التأثير التحويلي في واجهة المدفوعات الموحدة UPI لتشمل بلدانًا خارج الهند.
تتضمن مذكرة التفاهم ثلاث ركائز أساسية. أولاً، السعي وراء توسيع نطاق استخدام مدفوعات واجهة المدفوعات الموحدة UPI للمسافرين خارج الهند، وتمكينهم من إجراء المعاملات في الخارج بسهولة. ثانيًا، تستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في إنشاء أنظمة دفع رقمية تشبه واجهة المدفوعات الموحدة UPI في بلدان أخرى، وهو ما يوفر نموذجًا للمعاملات المالية السلسة. وأخيرًا، تركز مذكرة التفاهم على تسهيل عملية التحويلات المالية بين البلدان من خلال استخدام البنية التحتية لواجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ومن ثم تبسيط عمليات التبادل المالي عبر الحدود.
ستساعد هذه الأهداف المبيّنة في تسريع القبول العالمي لواجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، وهو ما يوفر للتجار الأجانب إمكانية الوصول إلى العملاء الهنود الذين لن يضطروا بعد الآن إلى الاعتماد فقط على العملات الأجنبية و/أو بطاقات الائتمان أو العملات الأجنبية لإجراء المدفوعات الرقمية وسيكون لديهم خيار استخدام التطبيقات التي تدعم واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) من الهند، بما في ذلك Google Pay. وتتماشى هذه الأهداف مع مساعي NPCI لتعزيز مكانة الهند على خارطة الدفع الرقمي العالمي. علاوة على ذلك، ستساهم مذكرة التفاهم أيضًا على نحو كبير في تسهيل التحويلات المالية من خلال تقليل الاعتماد على قنوات تحويل الأموال التقليدية.
قال Deeksha Kaushal ، مدير الشراكات في Google Pay India: "يسرنا دعم NIPL في توسيع نطاق واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) لتصل إلى الأسواق الدولية. أظهر Google Pay قدرة على التعاون الصادق مع NPCI، والنظام البيئي المالي تحت مظلة توجيهات الجهة المنظمة، ويُعتبر هذا التعاون خطوة أخرى نحو التزامنا بجعل المدفوعات بسيطة وآمنة ومريحة. لقد أظهرت واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) للعالم خطوة التغيير التي تحدث في الاقتصادات بتوفير بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل المتبادل وعلى نطاق السكان وكل اقتصاد ينضم إلى هذه الشبكات سيخلق تأثيرًا يتجاوز مجموع الأجزاء. نحن متحمسون جدًا بشأن نطاق هذا التعاون."
قال Ritesh Shukla ، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International Payments Limited (NIPL): "يسعدنا أن نتعاون مع Google Pay لدفع واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) حتى تصل إلى مستويات عالمية. لن تعمل هذه الشراكة الإستراتيجية على تسهيل المعاملات الأجنبية للمسافرين الهنود فحسب، بل ستسمح لنا أيضًا بتوسيع معرفتنا وخبرتنا في تشغيل نظام بيئي ناجح للمدفوعات الرقمية يصل إلى بلدان أخرى. ونحن متحمسون أيضًا تجاه تمكين شبكة تحويلات دولية سلسة وأكثر اتصالاً من خلال توسيع ميزة قابلية التشغيل البيني عبر الحدود في واجهة المدفوعات الموحدة (UPI). ومع نجاح واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) داخل سوق ديناميكية مثل الهند، فنحن متحمسون لتعزيز رؤيتنا لتغيير شكل المدفوعات الرقمية على مستوى العالم.
يمثل التوسع العالمي في واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) خطوة تحويلية في التجارة الدولية، وهو ما يتيح تجربة دفع سلسة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة لكل من التجار والعملاء في كل أنحاء العالم.
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