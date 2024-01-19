توقع Google Pay India مذكرة تفاهم مع NPCI International بغية تحقيق توسع عالمي في واجهة المدفوعات الموحدة UPI

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- وقعت شركة Google India Digital Services (P) Limited وNPCI International Payments Ltd (NIPL)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة National Payments Corporation of India (NPCI) مذكرة تفاهم لتوسيع التأثير التحويلي في واجهة المدفوعات الموحدة UPI لتشمل بلدانًا خارج الهند.

تتضمن مذكرة التفاهم ثلاث ركائز أساسية. أولاً، السعي وراء توسيع نطاق استخدام مدفوعات واجهة المدفوعات الموحدة UPI للمسافرين خارج الهند، وتمكينهم من إجراء المعاملات في الخارج بسهولة. ثانيًا، تستهدف مذكرة التفاهم المساعدة في إنشاء أنظمة دفع رقمية تشبه واجهة المدفوعات الموحدة UPI في بلدان أخرى، وهو ما يوفر نموذجًا للمعاملات المالية السلسة. وأخيرًا، تركز مذكرة التفاهم على تسهيل عملية التحويلات المالية بين البلدان من خلال استخدام البنية التحتية لواجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ومن ثم تبسيط عمليات التبادل المالي عبر الحدود.

ستساعد هذه الأهداف المبيّنة في تسريع القبول العالمي لواجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، وهو ما يوفر للتجار الأجانب إمكانية الوصول إلى العملاء الهنود الذين لن يضطروا بعد الآن إلى الاعتماد فقط على العملات الأجنبية و/أو بطاقات الائتمان أو العملات الأجنبية لإجراء المدفوعات الرقمية وسيكون لديهم خيار استخدام التطبيقات التي تدعم واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) من الهند، بما في ذلك Google Pay. وتتماشى هذه الأهداف مع مساعي NPCI لتعزيز مكانة الهند على خارطة الدفع الرقمي العالمي. علاوة على ذلك، ستساهم مذكرة التفاهم أيضًا على نحو كبير في تسهيل التحويلات المالية من خلال تقليل الاعتماد على قنوات تحويل الأموال التقليدية.

قال Deeksha Kaushal ، مدير الشراكات في Google Pay India: "يسرنا دعم NIPL في توسيع نطاق واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) لتصل إلى الأسواق الدولية. أظهر Google Pay قدرة على التعاون الصادق مع NPCI، والنظام البيئي المالي تحت مظلة توجيهات الجهة المنظمة، ويُعتبر هذا التعاون خطوة أخرى نحو التزامنا بجعل المدفوعات بسيطة وآمنة ومريحة. لقد أظهرت واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) للعالم خطوة التغيير التي تحدث في الاقتصادات بتوفير بنية تحتية رقمية قابلة للتشغيل المتبادل وعلى نطاق السكان وكل اقتصاد ينضم إلى هذه الشبكات سيخلق تأثيرًا يتجاوز مجموع الأجزاء. نحن متحمسون جدًا بشأن نطاق هذا التعاون."

قال Ritesh Shukla ، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International Payments Limited (NIPL): "يسعدنا أن نتعاون مع Google Pay لدفع واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) حتى تصل إلى مستويات عالمية. لن تعمل هذه الشراكة الإستراتيجية على تسهيل المعاملات الأجنبية للمسافرين الهنود فحسب، بل ستسمح لنا أيضًا بتوسيع معرفتنا وخبرتنا في تشغيل نظام بيئي ناجح للمدفوعات الرقمية يصل إلى بلدان أخرى. ونحن متحمسون أيضًا تجاه تمكين شبكة تحويلات دولية سلسة وأكثر اتصالاً من خلال توسيع ميزة قابلية التشغيل البيني عبر الحدود في واجهة المدفوعات الموحدة (UPI). ومع نجاح واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) داخل سوق ديناميكية مثل الهند، فنحن متحمسون لتعزيز رؤيتنا لتغيير شكل المدفوعات الرقمية على مستوى العالم.

يمثل التوسع العالمي في واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) خطوة تحويلية في التجارة الدولية، وهو ما يتيح تجربة دفع سلسة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة لكل من التجار والعملاء في كل أنحاء العالم.

للحصول على مزيد من المعلومات عن NPCI International، انقر هنا

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.