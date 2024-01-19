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تقبل كرشك.. ليس هناك تعريف للجسم المثالي

1/19/2024 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يشغل الحديث عن جسم الإنسان كثيرين، وهو يشكل موضوعا رئيسا للمحادثات هذه الأيام، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإعلانات التجارية على شاشات التليفزيون إلى أحاديث الناس العادية.
وقد انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح ((إيجابية الجسم)) الذي يدور حول كيفية تشكيل تصورنا لصورة الجسم (صورتنا وصور الآخرين) لمفهومنا عن الذات والصحة العقلية والرفاهية والعلاقات. كما أنه يشير إلى ما تشعر به تجاه مظهرك، وما تشعر به تجاه طولك ووزنك وشكلك.. إنه يجعلك مثلا ((تتقبل كرشك)).
و((إيجابية الجسم)) تعني أنه لا يوجد تعريف واحد للجسد ((الجميل)) أو ((المثالي))، حيث يشعر كثير من الناس بالضغط لتغيير أجسامهم ومظهرهم بما يتناسب مع أجسادهم ((الطبيعية))، لكن هذا قد يشجع الشباب على التحكم في نظامهم الغذائي، وممارسة الرياضة إلى درجة يصبح الأمر فيه غير صحي جسديا وعقليا.
ومصطلح ((إيجابية الجسم)) يتحدى أدوار التأثيرات الثقافية والاجتماعية والإعلامية في تطوير علاقتنا مع أجسادنا وأنفسنا، وكيفية إدراكنا الآخرين.
ويمكن أن يشير ((إيجابية الجسم)) أيضًا إلى تنمية الثقة وحب الذات، وتقدير جسدك كل ما يمكنه القيام به، على الرغم من عيوبه.
أي أن الأمر يتعلق بالشمولية وقبول جميع السمات الجسدية، ولعل هذا يفسر الجهود التي تبذل لتشجيع وسائل الإعلام على تقديم صور لأشخاص ((حقيقيين)) بدلا من الصور المثالية التي يقدمها بعضها.
تحذيرات وسلبيات
مع ما يوحيه تعبير ((إيجابية الجسم)) من رضا وثقة إلا أنه قد يتخطى الحد، ويقود إلى الانغماس في الذات الضارة.
فالبنسبة للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و19 عامًا، يعاني ما يقرب من 20% السمنة، أي نحو 15 مليون طفل،
وتبلغ 12.7% بين الأطفال من عمر عامين إلى 5 أعوام، و22.2% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا.
إننا نشهد أمراضا تصيب هؤلاء اليافعين بعدما كانت في السابق تصيب البالغين بشكل شبه حصري، ويشمل ذلك حالات ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري من النوع الثاني وأمراض المرارة وانقطاع التنفس في أثناء النوم ومشاكل المفاصل.
وترتبط السمنة عند الأطفال بما يلي: مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب، واحترام أقل للذات، ونوعية حياة أقل، والتعرض للتنمر، والسمنة في مرحلة البلوغ.
عواقب سلبية
تتزايد العواقب السلبية مع تزايد حالات زيادة الوزن والسمنة، بينما تحظى حركة ((إيجابية الجسم)) بالاهتمام.
((إيجابية الجسم)) تعني ((حب جسدك)).. أنت تهتم بما تحب. هل هذا يجعل زيادة الوزن، أو الانغماس في الذات، سلبية للجسم؟
هناك عدة طرق لاكتشاف ما يعنيه ((أن تكون بصحة جيدة)) بالنسبة لك جسديًا وعقليًا وعاطفيًا، ويتضمن ذلك تنمية تصور واقعي لجسمك، بما في ذلك عيوبه.
كيف تتقبل جسدك؟
أولا: تدرب على الحديث الإيجابي مع النفس:
1ـ استبدل بالأفكار السلبية تأكيدات إيجابية.
2ـ ركز على نقاط قوتك.
3ـ استخدم عبارات مثل ((أنا شجاع)) و((جسدي قادر على القيام بأشياء عظيمة)).
رابعا: اكتب قائمة الامتنان:
1ـ أدرج الأشياء التي تشعرك بالرضا تجاه جسدك ونفسك.
2ـ حوّل تركيزك من الأفكار السلبية إلى الأفكار الإيجابية.
خامسا: تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات:
1ـ تناول الأطعمة الكاملة التي تجعلك تشعر بالارتياح وتزودك بالطاقة.
2ـ تجنب الأنظمة الغذائية المقيدة.
سادسا: ارتدي الملابس التي تبني الثقة:
1ـ كن مريحًا وجريئًا مع الألوان.
2ـ لا تقلق بشأن متابعة اتجاهات الموضة أو مقاسات معينة.
سابعا: مارس التعاطف مع الذات: عامل نفسك بالتعاطف والحب أنفسهما اللذين تظهرهما لصديقك.

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