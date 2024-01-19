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حفلات الزواج تبكير لمراعاة المصالح أم تأخير لكسب الوقت الطويل

1/19/2024 2:23:58 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما بادرت أسر سعودية عدة إلى إقامة حفلات الزواج الخاصة بأفرادها في وقت مبكر من المساء، وذهب بعضها إلى إقامتها خلال ساعات النهار، مع التنويه إلى هذا التوقيت في رقاع دعوات الزواج وسط التزام جميع المدعوين بالموعد، رأى مستشارون وخبراء في الشأن الأسري والزواج، أفضلية ((التبكير)) في وقت حفل الزواج، مؤكدين ضرورة بدء التغيير الإيجابي نحو ((التبكير)) في حفلات الزواج، ورأوا أن ذلك يحقق مصالح اجتماعية وحتى اقتصادية عدة، متفائلين بأن تأخذ هذه المبادرات التي ما زالت تحمل الطابع الفردي مجراها بالتدرج بحيث تتبعها مزيد من الأسر وتصبح بالتالي عادة اجتماعية تحل محل حفلات الزواج المتأخرة التي تبدأ عادة بعد صلاة العشاء وتستمر حتى ساعات الليل المتأخرة وأحيانا حتى قبيل الفجر بقليل.
واعتادت الأسر السعودية على بدء حفلات الزواج في وقت متأخر أي نحو الـ10 مساء، وغالبًا ما يبدأ ظهور العروس في حفل زفافها عند منتصف الليل، وهو ما رأى بعضهم أنه أمر مرهق ومربك، ومكلف كذلك، ودعوا إلى إقامة تلك الحفلات في وقت مبكر، وإن كان هناك من اعترض على الأمر بداعي أنه يتعارض مع أوقات الصلوات (العصر والمغرب والعشاء).
تأثير سلبي
يؤكد الخبير في الاستشارات الأسرية، الدكتور خالد الحليبي آل بن زيد، أن ظاهرة التأخر في حفلات الزواج إلى قريب من الفجر تؤثر بشكل سلبي على العلاقات الأسرية، والواجبات المنزلية، فالزوجة تتأخر عن زوجها، وعن أولادها، في وقت الأصل فيه أن تسكن فيه الأسرة وتخلد إلى النوم والراحة.
وقال ((لك أن تتصور أن الرحلة تبدأ بالذهاب إلى صالونات التزيين النسائية منذ العصر للاستعداد لحضور الحفل، ثم حضور الزواج الذي يمتد حتى الفجر، بينما لو انتهى الحفل في الساعة التاسعة ليلا لكان ألطف بالصحة والأسرة معًا))، لافتًا إلى أن الناس اعتادوا التأخير فقط، وأصبح السهر ثقافة في المجتمع رغم كل عوائده الصحية السيئة.
ازدحام المواعيد
يرى الباحث في الشأن الأسري والزواج، الدكتور أحمد اللويمي أن ((مفهوم التبكير في دعوة الزواج مرتبط بشكل رئيس بالتوقيت الصيفي أو الشتوي، فلا بد من مراعاة ذلك، فالمساء في الشتاء طويل على عكسه في الصيف حيث يكون قصيرًا)).
وأكد أن ((التبكير محبب ومطلوب لمراعاة أوقات الناس، خصوصًا ليالي نهاية الأسبوع، حيث تزدحم المواعيد، فيكون التبكير جميلًا لتمكين المدعوين من الجمع بين أداء واجب المشاركة وتلبية احتياجات الأسرة والأصدقاء، ويصبح التبكير أمرًا محببًا ومرغوبًا، إذا ما تم اختصار الدعوة على المباركة، فذلك يخفف من عبء الانتظار الطويل قبل أو عند الحضور، ويجب ربط مفهوم التبكير في الدعوات بمفهوم احترام الزمن وضبط الوقت لأننا نعيش في زمن متسارع ومزدحم بالمشاغل والارتباطات، فالالتزام بالتبكير وبوقت الوجبة، والدعوة أمر ضروري ومطلوب)).
استنفار في الليلة
يجزم أستاذ الدراسات الإسلامية، الدكتور عبدالإله الملا، أن نظرة الإسلام في التبكير في الأعمال، والمتتبع للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة يجدها تحث الإنسان على تبكير الأعمال، وأن يؤديها على أكمل وجه.
ولفت إلى أفضلية التبكير في حفلات الزواج في وقتنا الحالي، مشيرًا إلى أن ((الزواجات في الماضي في كثير من مناطق المملكة، ومنها الجنوب، والأحساء، كانت تبدأ من العصر، وبعد المغرب تقدم وجبة العشاء، وينصرف المدعوون بعد صلاة العشاء، ولم يكن هناك تأخير في حفلات الزواج سابقًا، كما يحصل في وقتنا الحالي حتى ساعات متأخرة من الليل، وتحديدًا في حفلات النساء إلى الفجر، وفي ذلك مشقة عظيمة على كثير من الأسر، وتحول المنزل إلى حالة استنفار في تلك الليلة، انتظارًا لعودة النساء إلى منازلهن بالسلامة، وفي ذلك إشكاليات وضرر عليهن)).
ودعا إلى ضرورة التبكير بالبدء والانتهاء مبكرًا، موضحًا كذلك أن تأخير وجبات العشاء كما يحدث حاليًا في حفلات الزواج له أضرار صحية على جسم الإنسان.
ليلة العمر
خلاف من يؤيدون حفلات الزواج المبكرة، يعتقد الدكتور حسن الزبيدي أن ((ليلة الزواج، تعد ليلة عمر للفتاة، وإقامة حفلتها في النهار لا يناسب السمر والسهر والفرح والأنس الذي تتمناه كل أم لابنتها وكل أخت لأختها وكل فتاة لنفسها)).
وتابع ((أعتقد أن حفلة الزواج التي تقام ابتداء من التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة ليلا مناسبة من وجهة نظري، بحيث يكون التجمع والحضور من وقت صلاة العشاء إلى الساعة التاسعة مساء، وتقام فعاليات الحفل من التاسعة إلى الثانية عشرة، شرط ألا يزيد السهر عن هذا الحد حتى لا تكون فيه مشقة على الناس فلا يعودون إلى بيوتهم إلا مع طلوع الفجر، ولا تكون فيه مشقة على العروسين اللذين ينتظران الاجتماع في هذه الليلة التي ستبقى ذكراها في ذاكرتهم مدى الحياة، فلا بد أن يكون لهم من وقتها نصيب)).
استنكار المخالفة
أشارت المستشارة الأسرية معصومة العبد رب الرضا، إلى أن العادات والتقاليد هي أشبه ما تكون بالقاعدة التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، مما يؤدي إلى الشعور بإلزامية القاعدة المتبعة والاستنكار لمخالفيها.
وهي ترى أن ((حفلة الزواج)) تعد مثالا على ذلك العرف المجتمعي باعتبار الحفلة يقينية في المساء، ومن الصعب كسر توقيتها لتصبح في النهار، وما يحدث الآن من حركة بدء المراسم في ساعة متأخرة من الليل هو نتيجة منطقية، حيث تنتهي الحفلة في منتصف الليل.
وقالت ((تعديل الموعد سيجعل بعض المدعوات يتخاذلن عن المشاركة والحضور، وهذا يقودنا إلى البحث عن بدائل أو خيارات أخرى، متسائلة:
ـ ما هي الأشياء التي ستتأثر بجعل المناسبة في ساعة مبكرة؟
ـ ما هو أسوأ ما يمكن أن ينتج عن التبكير؟
ـ ما هي المكاسب التي سيجنيها العروسان والمدعوون من التبكير؟
ـ وما هي مساوئ التأخير؟)).
وبينت أن ((أسوأ ما ينتج عن التأخير هو الضغط والإجهاد لكافة الحضور، وعلى الأخص السيدات، ويمكن رفع العبء الضاغط على العروسين والمدعوات ببدء المراسم بعد صلاة المغرب، وهذا أدعى لمزيد من المتعة من منطلق الدعم المشترك والمتبادل، وعندما تكون مراسم الزواج نهارًا ستكون تجربة علَّها أكثر غنى وأفضل سلوكًا)).
توفير اقتصادي
يركز المستشار التربوي عبدالحميد آل بن زيد على أن في تبكير الزواجات، منافع عدة حتى على الجانب الاقتصادي، فهو يحقق اختصارًا للحفلات، وتوفيرًا أمنيًا، وضمانًا أفضل لسلامة المدعوين في سفرهم وتنقلاتهم في حضورهم وانصرافهم.
وتابع ((تأخير حفل الزفاف فيه إفساد لليلة العمر على العروسين بسبب التعب والإرهاق الشديدين، وضياع أجمل ليلة عندهما بسبب السهر))، مسترجعًا ذكريات ومراسم زواجه في الماضي، وقال ((كان حفل الزواج يقام في النهار فيما مضى، ويبدأ بيوم غسل العريس ووقته بعد العصر، وليلة الطيب ووقتها بعد المغرب، وفي الليلة الثانية ليلة ((فرّة)) العروس في بيت أهلها، وهو عرض العروس بكامل زينتها، وفي الليلة الثالثة ((الزفّة))، ويكون ذلك في بيت الزوج أو بيت أهله حيث تزف العروس إلى بيت الزوجية)).
استياء من التأخير
يوضح الأديب، الكاتب عبداللطيف الوحيمد، أنه لم يلتق رجلا في حفل زواج ودار الحديث بينهما عن موعد حفلات الزواج وتقديم مأدبة العشاء إلا وسمع منه تأييدًا لتبكير الحضور إلى حفل الزواج، وتبكيرًا لتقديم وجبة العشاء. وأضاف ((ما الضير في الحضور المبكر، وتقديم مأدبة العشاء في الثامنة والنصف أو التاسعة كحد أقصى مراعاة للقادمين من مواقع بعيدة، وتمكينًا للمدعوين أحيانًا من حضور مناسبة أخرى أو أداء واجب اجتماعي آخر أو قضاء حاجة ما)). وتابع ((أتمنى من الجميع مراعاة هذا الأمر بدلًا من تأخير تقديم مأدبة الطعام إلى الساعة العاشرة ليلًا أو بعدها أحيانًا، وشخصيًا حضرت عدة مناسبات قدمت فيها وجبة العشاء عند الساعة الحادية عشر ليلًا، فما الذي بقي على منتصف الليل؟، وما المبرر في تأخيرها إلى هذا الوقت، وإحراج الضيوف بالانتظار الطويل دون جدوى خاصةً، إذا لم يكن هناك برنامج للحفل يسلي الحاضرين ويفيدهم؟ وما ذنب المبكرين في تأخير طعامهم بسبب تأخر المتأخرين؟)).
وختم ((أشعر أن الأمر يشعر من حضروا مبكرًا بالمهانة في انتظار الطعام، واضطرارهم للانصراف من المكان، لذا نأمل من الجميع بالتفكير والمبادرة إلى إقامة حفلات زواجهم بشكل مبكر علّها تصبح عادة يلتزم بها الجميع)).
آراء متضادة
في المقابل، يفضل كثيرون ترك خيار توقيت حفل الزواج للأشخاص المعنيين الذين عليهم اختيار ما يناسبهم سواء كان حفلا مبكرًا أو متأخرًا.
وترى أثير أحمد، وهي طالبة جامعية أن ((تأخير حفلات الزواج حتى ساعات الفجر المبكرة باتت عادة تزعج الحضور، فهي تضطرهم إلى السهر الطويل، وكذلك إلى تأخير وجبة العشاء)).
وتتفق معها جود الهاجري، وتقول ((أفضل حفلات الزفاف المبكرة، وأرى أنها الأنسب لكبار السن على الأخص، وهم غالبًا يكونون أساس الزفاف، فلا تتأثر مواعيد نومهم)).
تعارض مع الصلوات
يبرر كثيرون تفضيلهم لحفلات الزواج المتأخرة التي تبدأ بعد صلاة العشاء، بأنه الوقت الأنسب والذي يوفر وقتًا طويلًا للاحتفال دون الاضطرار إلى وقف الاحتفال أثناء الصلوات فيما لو أقيم مبكرًا.
وتناصر كثير من السيدات إقامة الحفلات بعد العشاء حتى لا تضطر المشاركات في الحفل إلى إعادة التبرج عقب أدائهن الصلاة على وقتها. ويرى مهتمون بالطقس والبيئة أن مناخ المملكة الصحراوي وأن موجات الحر الشديدة تجعل من الصعب إقامة حفلات الزفاف نهارًا، كما أن كثيرين يعملون في النهار فلا يكون لديهم الوقت الكافي للعودة من أعمالهم ومن ثم المشاركة في حفلات الزواج لو أقيمت بشكل مبكر.
مبررات مؤيدي حفلات الزواج المبكرة
- تجنب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالأحداث الليلية (إضاءة وموظفين إضافيين).
- تأخيرها يؤثر سلبا على العلاقات الأسرية والواجبات المنزلية.
- تأخيرها يتعارض مع الأصل فالوقت المتأخر من الليل هو الأفضل لسكون الأسرة وخلودها للنوم والراحة.
- السهر فيها يؤثر على العادات الصحية للمشاركين فيها.
- التبكير يراعي أوقات الناس ويمكنهم من أداء واجب المشاركة وكذلك تلبية احتياجات الأسرة والأصدقاء.
- التبكير أفضل أمنيا وأضمن لسلامة المدعوين في سفرهم وتنقلاتهم في حضورهم وانصرافهم.
- طقس المملكة الصحراوي وموجات الحر لا تتوافق مع حفلات تقام مبكرا خلال النهار.
- التبكير يتعارض مع أوقات الصلوات.
- التأخير يمنح المحتفلين وقتا أطول وممتدا دون الاضطرار لوقف الاحتفال خلال الصلوات.
- التأخير يجنب النساء إعادة التبرج عقب كل صلاة فيما لو أقيم الحفل مبكرا.
- التأخير يتيح وقتا طويلا لمن ينهون أعمالهم كي يعودوا إلى بيوتهم ويستعدوا للحفل.
- التأخير يسمح للعائلات بمزيد من الوقت للتحضر والاستعداد لاستقبال ضيوفهم ويخفف عنهم التوتر.
- التأخير يضمن وجود كل شيء في مكانه المناسب للحفل والاستقبال.

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