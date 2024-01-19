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في مهرجان الزهور.. أفكار مبتكرة صديقة للبيئة بين 500 ألف زهرة

1/19/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ين 500 ألف زهرة ملونة ومصفوفة بشكل رائع وجاذب في متنزه مدينة سيهات بمحافظة القطيف؛ حيث تم افتتاح مهرجان الزهور الثالث مساء الخميس 18 يناير الجاري، وقفت شجرة الكومباكس العجوزة في قلب المنتزه شامخة رغم تقادم عمرها وتداخل أغصانها، ولكنها مع ذلك لفتت انتباه زوار المهرجان باحتضانها شجيرة صغيرة مكونة من علب الحليب البيضاء.
فكرة غريبة ابتكرتها الشابة كوثر خليل ونفذها مجموعة صغيرة من شباب القطيف تضم 3 فتيات وشابان، يعرفون أنفسهم بجماعة العمارة والتصميم في نادي الفنون التابع لجمعية التنمية الاجتماعية بالقطيف وهم ( مريم العوى، كوثر آل خليل، مصطفى الخنيزي، هاشم آل سلاط، ضحى آل سيف، كوثر سعيد).
عن رمزية الفكرة شرحت رئيس المجموعة مريم العوى " شجرة علب الحليب هي عبارة عن صورة توعوية هادفة؛ تم تنفيذها بشكل جمالي وابداعي مبتكر، وبطريقة رمزية تبين أثر الحليب على تقوية جذور وجسم الطفل، فينمو قوياً يواجه جميع المتغيرات والتحديات الصحية والجسدية ما تنعكس ايجاباً على شخصيته وتفكيره، في إشارة إلى هذه الأرض المعطاءة التي تحتضن أبنائها كما هو حال هذه الشجرة الاستوائية المعمرة التي احتضنت شجرة الحليب"
من جهتها ذكرت صاحبة الفكرة كوثر خليل أنها عملت على تجميع 300 علبة حليب خلال عامين وقدمتها للمجموعة الإبداعية التي ابتكرت الفكرة وعملت على تنفيذها، مؤكدة أن هذا المشروع ليس جهد فردي بل تعاون مميز مع جماعة العمارة والتصميم بهدف مشترك، من خلال خلق مساحة فريدة تحاكي خيال الطفل وتوفر لهم تجربة ذهنية، وحسية غنية، حيث تم تسخير موارد البيئة وإعادة استخدام الخامات بمنظور صداقة البيئة منذ الصغر.
على جانب من شجرة الحليب تجد مجسم آخر يضم 15 نوعاً من وريقات الشجر المتعارف على زراعتها في محافظة القطيف بما فيها ورق اللوز، الجهنمية، والورد المحمدي وغيرها ضمن قوام ورقي سميك من الأكريليك الشفاف الذي يبرز جمال الطبيعة، بنزعة فخر واعتزاز بأرض القطيف الزراعية وما تضمه من أنواع مختلفة من أشجار، زهور، شجيرات.
من جانب آخر كانت بلدية محافظة القطيف قد عملت على مدى أسابيع بزراعة أكثر من 500 ألف زهرة موسمية على مساحة 45 ألف متر مربع في المنتزه، لتستقبل بها مرتادي وزوار مهرجان الزهور الثالث الذي تم افتتاحه اليوم برعاية أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن المقرر استمراره ل 10 أيام، ويأتي المهرجان ضمن مبادرات البلدية في رفع جودة الحياة وتهيئة بيئة مناسبة، تعزز مشاركة الأهالي والزوار في مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية، ما يجعل من محافظة القطيف وجهة سياحية جاذبة.
وبحسب ماذكر رئيس بلدية القطيف المهندس صالح القرني فإن مهرجان هذا العام يشتمل على 120 ركن وفعاليات وبرامج ومقاهي إذ تصطف مجموعة من المشاتل الزراعية المشاركة على امتداد المنتزه، فيما تتوزع على أرضها أركان الأسر المنتجة المشاركة أيضاً.
وأكد أن مهرجان هذا العام يتميز من ناحية الشمول والتنوع، حيث يضم 6 مناطق موزعة في المنتزه يتخللها الكثير من الفعاليات التثقيفية المشوقة بالإضافة للزهور الجميلة المختلفة في أنواعها وأشكالها وألوانها، ماأعطى صورة رائعة للمهرجان المزدان بأشجار مضيئة.
وبين أن المهرجان استقطب 189 متطوعاً ومتطوعة في مجالات مختلفة، يأتي هذا إيماناً من البلدية بالدور المسؤول الذي يقدمه المتطوع للارتقاء بالعمل، ولتحقيق مستهدفات الرؤية في المجال التطوعي فبسواعد أبناء الوطن يرتقي المجتمع.

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