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تفاصيل قرار تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

1/19/2024 2:23:57 PM
(MENAFN- Al Watan)

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28 /10 /1426هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولاً : حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على الآتي: ((إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة)).
ثانياً : تعديل المادة (الحادية والعشرين)، لتصبح بالنص الآتي: ((تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة)).
ثالثاً : حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: ((يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة)).
رابعاً : حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على الآتي: ((يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج)).
خامساً : حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على الآتي: ((تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240119_151926_065-->

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