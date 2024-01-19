اكتشاف احتياطي كبير من الليثيوم في تايلاند

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أعلنت الحكومة في تايلاند الجمعة اكتشاف احتياطي من الليثيوم يبلغ نحو 15 مليون طن، ما سيجعل البلاد إحدى الجهات الرئيسية في العالم المالكة لهذا المعدن الأساسي للتحول في مجال الطاقة.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية رودكلاو إنتاونغ سوانكيري لقناة تلفزيونية محلية إن الاحتياطي الذي يُقدّر بنحو 14,8 مليون طن من الليثيوم، يقع في موقعَين منفصلَين في مقاطعة فانغ نغا (جنوب)، على مسافة ليست بعيدة عن جزيرة بوكيت السياحية.
وأضافت“إنه خبر جيّد. إنها فرصة لتايلاند لتصبح معتمدة على نفسها في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية”.
وتابعت“نحاول معرفة مقدار الكمية التي يمكن استغلالها. الأمر يستغرق وقتاً”.
ويضع هذا المنجم تايلاند في المرتبة الثالثة عالمياً لناحية امتلاك أكبر احتياطي من الليثيوم، خلف بوليفيا (23 مليون طن) والأرجنتين (20 مليون طن)، اللتين تضمان حوالي نصف احتياطيات العالم من هذا الذهب الأبيض المرغوب فيه على نطاق واسع.
وصنّفت المفوضية الأوروبية في العام 2020 الليثيوم على أنه معدن“مهم”، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ويريد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الذي يتولى السلطة منذ آب/أغسطس، تسريع تحول تايلاند إلى الطاقة الكهربائية، وهي مركز رئيسي لإنتاج السيارات.
وتعتزم شركة“بي واي دي” BYD الصينية العملاقة إنتاج أولى سياراتها الكهربائية هذا العام في مصنع جديد في رايونغ في شرق تايلاند، وهو الأول من نوعه في جنوب شرق آسيا.
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