اكتشاف احتياطي كبير من الليثيوم في تايلاند

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أعلنت الحكومة في تايلاند الجمعة اكتشاف احتياطي من الليثيوم يبلغ نحو 15 مليون طن، ما سيجعل البلاد إحدى الجهات الرئيسية في العالم المالكة لهذا المعدن الأساسي للتحول في مجال الطاقة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة التايلاندية رودكلاو إنتاونغ سوانكيري لقناة تلفزيونية محلية إن الاحتياطي الذي يُقدّر بنحو 14,8 مليون طن من الليثيوم، يقع في موقعَين منفصلَين في مقاطعة فانغ نغا (جنوب)، على مسافة ليست بعيدة عن جزيرة بوكيت السياحية.

وأضافت“إنه خبر جيّد. إنها فرصة لتايلاند لتصبح معتمدة على نفسها في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية”.

وتابعت“نحاول معرفة مقدار الكمية التي يمكن استغلالها. الأمر يستغرق وقتاً”.

ويضع هذا المنجم تايلاند في المرتبة الثالثة عالمياً لناحية امتلاك أكبر احتياطي من الليثيوم، خلف بوليفيا (23 مليون طن) والأرجنتين (20 مليون طن)، اللتين تضمان حوالي نصف احتياطيات العالم من هذا الذهب الأبيض المرغوب فيه على نطاق واسع.

وصنّفت المفوضية الأوروبية في العام 2020 الليثيوم على أنه معدن“مهم”، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ويريد رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين الذي يتولى السلطة منذ آب/أغسطس، تسريع تحول تايلاند إلى الطاقة الكهربائية، وهي مركز رئيسي لإنتاج السيارات.

وتعتزم شركة“بي واي دي” BYD الصينية العملاقة إنتاج أولى سياراتها الكهربائية هذا العام في مصنع جديد في رايونغ في شرق تايلاند، وهو الأول من نوعه في جنوب شرق آسيا.