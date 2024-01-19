وزير الخزانة البريطاني يؤكد إمكانية خفض الضرائب الشخصية مارس المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن هناك إمكانية لخفض الضرائب الشخصية في الميزانية المقبلة المقررة في مارس المقبل، خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال هانت – وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا ديلي ميل) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- إن“التخفيضات الضريبية ستكون اتجاه التحرك الذي ستتخذه البلاد سعيا لتعزيز الاقتصاد، وإن التضخم ينخفض بشكل أسرع مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية”.

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وأوضح أن اتجاه خفض الضرائب جاء بالنظر إلى الاقتصادات التي تنمو بشكل أسرع منا مثل أمريكا الشمالية والاقتصادات الآسيوية التي تميل إلى فرض ضرائب أقل.

وأردف“وأعتقد بشكل أساسي أن الاقتصادات منخفضة الضرائب أكثر ديناميكية وأكثر تنافسية، وهذا هو الاتجاه الذي نود أن نسير فيه ولكن من السابق لأوانه معرفة إلى أي مدى سنكون قادرين على القيام بذلك؛ أعتقد أن اقتصادنا سيكون أكثر نجاحًا إذا كانت لدينا ضرائب أكثر تنافسية”.

وكان قد قام هانت بالفعل بتخفيض الضرائب على الشركات التي تقوم باستثمارات معينة ومنذ ذلك الحين، نما الاستثمار بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا.

وجاءت كلماته في أعقاب كلمة سوناك الذي تعهد بأمس بمواصلة خفض الضرائب على الشعب كدليل على أن المحافظين قد عادوا إلى تقاليدهم في خفض الضرائب بعد رفع العبء الضريبي إلى مستويات قياسية لدفع تكاليف الإنفاق على الوباء وأزمة الطاقة.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن ذلك سيساعد على خفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من أن ديون بريطانيا لا تزال ضخمة تبلغ 2.7 تريليون جنيه إسترليني، أو أكثر من 97% من الناتج المحلي الإجمالي – قيمة إنتاج البلاد.

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