وزير الخزانة البريطاني يؤكد إمكانية خفض الضرائب الشخصية مارس المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، اليوم الجمعة، أن هناك إمكانية لخفض الضرائب الشخصية في الميزانية المقبلة المقررة في مارس المقبل، خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
وقال هانت – وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا ديلي ميل) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- إن“التخفيضات الضريبية ستكون اتجاه التحرك الذي ستتخذه البلاد سعيا لتعزيز الاقتصاد، وإن التضخم ينخفض بشكل أسرع مما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية”.
موضوعات متعلقة
ألمانيا تخفف شروط الحصول على الجنسية بنوك أمريكية تحذر من انخفاض دخل الفائدة في عام 2024 تقرير: الذكاء الاصطناعي سيخفض 5% من القوى العاملة بـ2024
وأوضح أن اتجاه خفض الضرائب جاء بالنظر إلى الاقتصادات التي تنمو بشكل أسرع منا مثل أمريكا الشمالية والاقتصادات الآسيوية التي تميل إلى فرض ضرائب أقل.
وأردف“وأعتقد بشكل أساسي أن الاقتصادات منخفضة الضرائب أكثر ديناميكية وأكثر تنافسية، وهذا هو الاتجاه الذي نود أن نسير فيه ولكن من السابق لأوانه معرفة إلى أي مدى سنكون قادرين على القيام بذلك؛ أعتقد أن اقتصادنا سيكون أكثر نجاحًا إذا كانت لدينا ضرائب أكثر تنافسية”.
وكان قد قام هانت بالفعل بتخفيض الضرائب على الشركات التي تقوم باستثمارات معينة ومنذ ذلك الحين، نما الاستثمار بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا.
وجاءت كلماته في أعقاب كلمة سوناك الذي تعهد بأمس بمواصلة خفض الضرائب على الشعب كدليل على أن المحافظين قد عادوا إلى تقاليدهم في خفض الضرائب بعد رفع العبء الضريبي إلى مستويات قياسية لدفع تكاليف الإنفاق على الوباء وأزمة الطاقة.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن ذلك سيساعد على خفض تكاليف الاقتراض، على الرغم من أن ديون بريطانيا لا تزال ضخمة تبلغ 2.7 تريليون جنيه إسترليني، أو أكثر من 97% من الناتج المحلي الإجمالي – قيمة إنتاج البلاد.
المصدر:
MENAFN19012024000202011048ID1107743701
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.